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Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере
Путин: В социалке скромный уровень зарплат
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Президент Владимир Путин заявил о скромном уровне зарплат в социальной сфере в России, в частности в библиотеках.
В среду на церемонии открытия в нескольких регионах социальных объектов Путину рассказали о библиотеке в Бурятии.
На это глава государства ответил, что сегодня с правительством будет обсуждать вопросы уровня зарплат в стране в целом и в социальной сфере в частности. Путин отметил, что в социальной сфере вообще скромный уровень зарплат. «В библиотеках тем более», – передает слова Путина ТАСС.
Ранее Путин заявил, что финансирование социальной сферы является одним из ключевых вопросов, несмотря на большое количество непредвиденных расходов.
Путин потребовал расселить людей из трущоб
Аварийное жилье в России нужно расселять, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов в разных российских регионах.
Глава государства отметил, что расселение граждан из аварийного фонда в целом по стране идет с опережением графика. «Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин сообщил, что, как ожидают российские власти, по итогам 2022 года в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. метров, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, отметил глава государства.
Также Путин заявил, что планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы.
Эксперт: Российский вектор остается приоритетным для Астаны
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У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому нет конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Александр Князев, комментируя декларацию, подписанную в понедельник президентами Путиным и Токаевым. В документе говорится о поддержке союзнических отношений Москвы и Астаны.
«Интересы страны, направления ее развития во многом определяются географией расположения. У Казахстана положение такое, что это государство всегда будет считаться с интересами России и Китая. А нынешний опыт Украины показал всему миру, что происходит в случае резких смен внешних приоритетов», – отметил эксперт по Средней Азии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев.
При этом влияние Китая в Казахстане явно не преобладает и не будет преобладать над российским, добавляет Князев. «За счет финансовых ресурсов существует определенное экономическое влияния Пекина на казахстанской земле. Но сам Китай и не претендует на то, чтобы доминировать в мягкой силе – в культурной, образовательной и других сферах. У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому я не вижу конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства», – поясняет Князев.
По его словам, руководству Казахстана приходится учитывать прозападный вектор влияния. «От прежнего режима Казахстану оставлено наследство в виде присутствия ряда западных государств, большого слоя прозападной элиты. Однако в стране есть, например, программа по борьбе с незаконным выведением за границу активов, что говорит о том, что страна делает шаги в направлении избавления от чрезмерного внешнего влияния», – указал эксперт.
В целом можно сказать, что Казахстан стремится находить баланс между влияниями России и Запада и учесть при этом интересы Китая, резюмировал собеседник. Но из трех векторов российский остается приоритетным для Астаны, подчеркнул Князев.
И если в последнее время и ходили слухи о возможном выходе Казахстана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то оснований для таких спекуляций не существует, уверен эксперт. «Как участнику ОДКБ Россия уделяет внимания Казахстану больше, чем, например, Киргизии. Масштабы взаимодействия с различными партнерами по Организации – разные, и у Казахстана с Россией они развиты в значительной степени. Декларация, подписанная в понедельник Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным, подтверждает сказанное мною выше», – подчеркнул эксперт.
В понедельник президент Путин провел в Москве переговоры с казахстанским коллегой Токаевым. Лидер страны-партнера России по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и прибыл в Москву с первым визитом после переизбрания на пост президента, отметил Князев.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Главы государств выступили на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Путин и Токаев приняли декларацию по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. В этом документе, в частности, говорится: Москва и Астана не намерены поступать во вред российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзническим отношениям, сообщает ТАСС. В случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии МИДов двух стран. В декларации также подчеркивается – обе республики намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, производством и оборотом наркотиков и другими угрозами.
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Началась встреча Путина и Токаева
Глава российского государства Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Москве, на ходу договорившись, кто будет говорить первым на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин на встрече с президентом Казахстана еще раз поздравил Токаева с победой на выборах и пожелал осуществить все намеченные планы масштабных преобразований в стране, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что у России и Казахстана большие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Москве с первым после переизбрания зарубежным визитом, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье с официальным визитом в Москву.
Песков рассказал о «феномене Путина»
Песков назвал высокий уровень доверия граждан президенту «феноменом Путина
Традиционно высокий уровень доверия граждан президенту объясняется «феноменом Путина», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Поддержка людей для Путина – это самое главное, поддержка людей и доверие людей», – передает его слова ТАСС.
Песков добавил, что на поддержке россиян Путин основывает все свои решения и свою работу.
Комментируя рейтинг доверия президенту, Песков добавил, что это «традиционно очень высокие показатели». Он отметил, что это такой феномен Путина – высокий уровень доверия населения. Такие показатели свидетельствуют о том, что глава государства работает эффективно.
Ранее политконсультант Алена Август, объясняя газете ВЗГЛЯД высокий уровень доверия Путину, заявила, что мир оказался не в лучшей ситуации, в такие моменты людям нужно сильное плечо.
Путин рассказал о кризисе в международной торговле
Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему Москва переводит экспорт и импорт на новые рынки
Россия переводит импорт и экспорт на новые рынки из-за того, что международная торговля в данный момент пребывает в кризисе, заявил президент Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.
По его словам, особое внимание уделено развитию взаимной транспортно-логистической инфраструктуры, а также снижению мешающих ограничений. При этом Путин отметил актуальность этих вопросов в данный момент, пока международная торговля находится в кризисе. Российский лидер отметил, что Москва осуществляет необходимые меры по смещению экспортно-импортных операций на другие рынки, передает ТАСС.
Ранее президент рассказал, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.
Россия и Казахстан договорились наращивать потенциал ОДКБ
Россия и Казахстан намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, наркотиками и другими угрозами, говорится в тексте Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.
В подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым декларации говорится, что обе страны намерены совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ, борьбы с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотических средств, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами, развивать миротворческие силы ОДКБ, содействовать расширению круга партнерских связей Организации.
Кроме того, как сообщается на сайте Кремля, Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в энергетике, будут создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны.
«Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономические условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами», – говорится в декларации.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Накануне президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.
Путин призвал судей проявлять выдержку ко всем участникам процесса
Президент Владимир Путин поручил судьям быть честными и неподкупными по отношению ко всем участникам процесса
Судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участникам судебного процесса, быть честными и неподкупными, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, судьям непросто соответствовать такому запросу общества, однако даже там, где эмоции накаляются до предела, они обязаны «сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний», передает РИА «Новости».
Глава государства добавил, что такая ключевая фигура в законодательстве и формирует авторитет и доверие перед своими гражданами.
Также Путин заверил, что созданные 16 апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции себя полностью оправдали. Так, по словам российского лидера, выявляется и устраняется большое количество судебных ошибок.
Кроме того, президент подчеркнул важность для развития судебной системы, например, закрепления принципа несменяемости мирового судьи. Закрепленные нормы важны, в том числе для выработки региональных бюджетов и расходов на обеспечение деятельности мировых судей.
Ранее Путин напомнил судьям, что конституционные права и свободы граждан России должны быть незыблемы, нельзя об этом забывать.
Также он заявил о необходимости совершенствования правосудия в России.
Напомним, во вторник в Государственном Кремлевском дворце открылся X Всероссийский съезд судей.
Путин заявил о необходимости совершенствования правосудия в России
Система российского правосудия нуждается в повышении эффективности и доступности, заявил президент России Владимир Путин на Всероссийском съезде судей.
«Магистральным направлением X съезда должно стать дальнейшее повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия. Понимаю, что здесь еще немало проблем, но если проанализировать решения, которые принимались на ваших съездах ранее, то мы увидим их колоссальное влияние и на развитие судебной системы, и на практику рассмотрения дел», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, съезд внесет вклад в улучшение российского правосудия.
Глава государства отметил, что вызовы и угрозы, которые переживает Россия сейчас, не могут оправдывать поверхностный или обвинительный подход при проведении судебных разбирательств, следственных и процессуальных действий, сообщает ТАСС.
«Вся ваша деятельность напрямую связана с защитой прав, свобод, законных интересов и достоинства граждан. От профессиональных и личных качеств каждого из вас зависят судьбы людей в прямом смысле этого слова. Поэтому так высоки требования, которые предъявляются гражданами, всем обществом к работе судов», – обратился президент к судьям.
Напомним, во вторник в Государственном Кремлевском дворце открылся X Всероссийский съезд судей.
Путин отметил энергичное развитие судебной системы России
Президент Владимир Путин отметил энергичное развитие судебной системы России в последние годы
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым высоко оценил работу российской судебной системы и выразил надежду, что она будет развиваться и впредь.
«В последние годы и десятилетия судебная система развивается достаточно энергично и демонстрирует очень хороший уровень ответа на те требования, которые время предъявляет к судебной системе», – цитирует его ТАСС.
Также Путин отметил огромную роль, которую играет судебная система в стране, и выразил надежду на то, что она, во главе с Верховным и Конституционным судами, будет развиваться и дальше и удовлетворять требования по защите интересов государства и граждан, их прав, свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в политической, экономической и уголовно-правовой.
Ранее Путин заявил, что судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участникам судебного процесса, быть честными и неподкупными.
Путин: Нужно давать судебную оценку каждому факту геноцида во время ВОВ
Путин: Нужно давать судебную оценку каждому факту геноцида во время Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин заявил на Всероссийском съезде судей, что каждому факту преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны нужно давать судебную оценку.
По словам Путина, «огромное значение работы, которую проводят областные и районные суды по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны», передает ТАСС.
«Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую, судебную оценку», – указал он.
Ранее Путин на съезде напомнил, что конституционные права и свободы граждан России должны быть незыблемы, нельзя об этом забывать.
Путин заявил о значительном росте авторитета судов в России
Меры, реализованные за шесть лет после предыдущего Всероссийского съезда судей в 2016 году, позволили значительно повлиять на рост авторитета судебной власти в России, заявил президент Владимир Путин на Всероссийском съезде судей.
По словам Путина, удалось поднять авторитет в условиях большой нагрузки на судей, только за текущий год было рассмотрено более 30 млн дел, в прошлом году – 39 млн дел, передает ТАСС.
Президент отметил, что даже в пандемию, в отличие от других стран мира, суды в России работали в обычном режиме, он также указал на социальную направленность правосудия, передает РИА «Новости».
Ранее Путин напомнил судьям, что конституционные права и свободы граждан России должны быть незыблемы, нельзя об этом забывать.
Также он заявил о необходимости совершенствования правосудия в России.
Напомним, во вторник в Государственном Кремлевском дворце открылся X Всероссийский съезд судей.
Путин призвал скорее интегрировать судебную систему новых территорий в Россию
Новые российские регионы должны пройти интеграцию судебной системы с российской как можно раньше, заявил президент России Владимир Путин на X Всероссийском съезде судей.
«По итогам референдумов по воле миллионов людей в состав России вошли четыре новых субъекта федерации – Донецкая народная республика, Луганская, Запорожская и Херсонская области. На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он пояснил, что предстоит много работы, как и при подборе кадров, но и при строительстве новых зданий, материально-техническом обеспечении деятельности судов.
«Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту. Уверен, что вы справитесь с этими задачами», – подчеркнул президент.
Напомним, во вторник в Государственном Кремлевском дворце открылся X Всероссийский съезд судей.
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с добровольцами
Планов о встрече президента России Владимира Путина с волонтерами, участвующими в спецоперации на Украине, пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли президент проводить встречи с волонтерами, передает ТАСС.
На прошлой неделе Путин встретился с материями военнослужащих, участвующих в СВО. Он рассказал, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу.
Путин: Использование информационных технологий должно служить гарантией на судебную защиту
Современные информационные дистанционные технологии очень актуальны и востребованы, использование таких технологий должно служить гарантией на судебную защиту, а не только удобством, заявил президент Владимир Путин.
X Всероссийский съезд судей открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства.
«Отмечу актуальность и востребованность внедрения в судебной системе современных технологий... Но хотел бы подчеркнуть, что использование таких технологий должно служить не только удобству для всех сторон в отправлении правосудия, но и повышению гарантий прав граждан и юридических лиц на качественную, справедливую судебную защиту», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Он добавил, что современные информационные технологии позволяют дистанционное участие в судебных заседаниях, возможность ознакомиться с материалами дела, изучать документы в электронном виде.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил, что система российского правосудия нуждается в повышении эффективности и доступности.
Путин заявил о неизменности планов по вводу соцобъектов и жилья
Планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы, сообщил президент Владимир Путин.
По словам российского лидера, несмотря на все сложности и вызовы сегодняшнего дня, планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются, передает ТАСС.
При этом, отметил Путин, России нужно увеличивать масштаб и динамику в создании социальных объектов.
В среду Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых и реконструированных социальных объектов в регионах, передает ТАСС.
В частности, глава государства планирует открыть больницу в Курске и онкодиспансер в Красноярске, новые многоквартирные жилые дома в Архангельске, школы в Нижнем Новгороде и Иркутской области, драматический театр в Чите, обустроенную прибрежную зону в городе Губкине Белгородской области и другие объекты.
Ранее Путин заявлял, что огромные планы России по развитию экономики и социальной сферы не меняются из-за специальной военной операции, но для их осуществления решать все проблемы нужно вместе.