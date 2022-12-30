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Песков заявил о необходимости изучить детали закона о нацменьшинствах на Украине
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Необходимо изучить детали закона о нацменьшинствах, который подписал ранее президент Украины Владимир Зеленский, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что закон в России видели, но необходимо посмотреть, идет ли там речь о праве на образование на языке меньшинств.
«Здесь нужно изучать детали», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как на территории Украины искореняют русский язык.
Эксперт рассказал о новой российской методике борьбы с системой ПВО Украины
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«Россия продолжит усиливать огневое воздействие на украинскую систему ПВО. Это позволит «Калибрам» эффективнее выводить из строя критически важные инфраструктурные объекты противника», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения о том, что российские атаки на украинскую энергосистему проводятся по новой методике и включают в себя подавление средств ПВО.
«Сейчас идет процесс совершенствования ракетных обстрелов территории Украины, изменения тактики. Некоторые крылатые ракеты используются в качестве ложных мишеней. На них устанавливаются устройства, которые создают иллюзию, что это большая цель, а за счет этого происходит дезинформация противника, который вынужден тратить свои ракеты на поражение относительно дешевых воздушных объектов», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кроме того, для подавления украинских средств ПВО Россия применяет в составе ударной группировки противорадиолокационные ракеты среднего радиуса действия Х-58 и Х-31П, указал эксперт.
«Когда начинается налет, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые летают над Польшей и контролируют воздушное пространство Украины, дают команду о воздушной тревоге. В этот момент включаются украинские средства ПВО, чтобы попытаться сбить хоть какое-то количество крылатых ракет. Но лучи радиолокатора подсвета цели украинских комплексов С-300 видимы для российских ракет Х-58 или Х-31П. И таким образом выводятся из строя станции наведения ракет украинских С-300», – пояснил собеседник.
В результате, добавляет Кнутов, Украина расходует дорогостоящие ракеты на дешевые ложные цели и раскрывает местоположение своих станций наведения, без которых дивизионы ПВО С-300 не могут решать задачи. «После того как часть средств ПВО противника подавлена, наши крылатые ракеты типа «Калибр» в состоянии долететь до цели в большем количестве и с высокой точностью вывести из строя критически важные инфраструктурные объекты, такие как электротрансформаторы, подстанции, предприятия ВПК», – подчеркнул эксперт.
Перспективы огневого воздействия на украинскую систему ПВО будут только возрастать, прогнозирует Кнутов. «По мере возможностей мы отследим частоты американского комплекса Patriot. Я полагаю, Украине передали это средство ПВО в научно-исследовательских целях. Компанию-разработчик больше всего интересует, как будут вести себя радиолокаторы, смогут ли они видеть наши «Калибры», гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, американцы хотят проверить, насколько Patriot будет помехоустойчив и эффективен в реальных боях», – ожидает эксперт.
По мнению Кнутова, России удастся отследить частоты «Пэтриота» и усовершенствовать свои противорадиолокационные ракеты и системы радиоэлектронной борьбы.
На этой неделе появились сообщния о ракетных ударах не теолько по объектам критической инфраструктуры, но и по системам ПВО противника. Ранее в Минобороны заявляли, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям. В частности, были вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
О том, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент Владимир Путин. «Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
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Арестович: ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска
Украинские войска несут серьезные потери под Артемовском
Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска (Бахмута) и Соледара в Донецкой народной республике, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в России СМИ, выполняющим функции иноагента).
«Мы несем серьезные потери», – передает его слова РИА «Новости».
Арестович заявил, что направления «главного удара» – это восточные районы Артемовска, южнее Соледара и сам Соледар.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в районе Артемовска идут напряженные бои, однако Киев понимает необходимость сдать населенный пункт.
По его словам, оправдывая готовящуюся сдачу Артемовска, Киев начинает утверждать, что город «не имеет значения».
Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
НМ ЛНР: Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
Украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, отряды сформированы для быстрого реагирования, состоят они исключительно из иностранцев. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях «Хаммер» и вооружены натовским оружием, передает ТАСС.
Марочко добавил, что в каждой такой группе есть переводчик, так как «прибывшие не знают русского языка и общаются между собой на английском».
Ранее сообщалось о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной.
Премьер: Италия готова выступить гарантом мирного договора по Украине
Премьер Италии заявила о готовности страны выступить гарантом мирного договора по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим поддержит усилия по достижению мира на Украине, добавив, что планирует совершить поездку в Киев в феврале до первой годовщины начала спецоперации.
По ее словам, необходимо работать над мирным урегулированием, но сейчас нет значительных сигналов.
«Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля [2023 года]», – передает ТАСС слова Мелони.
Она провела два дня назад телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого пригласила его в Рим. Также премьер-министр добавила, что считает необходимым продолжить оказывать поддержку Украине.
Ранее бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Киеву.
В России оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте
Политолог Дудаков: Украина выпрашивает все больше денег для продолжения войны с Россией
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Военные на фронте осознают тупиковость ситуации, а Владимир Зеленский и его офис пытаются выторговать у США еще больше оружия. Это приведет Украину к полному краху. К такому мнению пришли военный эксперт Вадим Козюлин и американист Малек Дудаков. Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте.
«Подобные заявления являются констатацией факта. Действительно, ситуация зашла в тупик: украинские войска не могут продвинуться вперед, а наши силы заняты построением оборонительной линии», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин.
«Важно понимать, что слова о невозможности принципиальных изменений на территории соприкосновения озвучивают военные люди. Они далеки от дипломатии, и говорить о путях разрешения конфликта – не их задача», – отмечает собеседник.
«К нашим оппонентам наконец-то пришло осознание равновесия сил на поле боя. Тем более, что фронт стабилизировался. ВСУ не демонстрируют существенных успехов. Россия настроена на оборону и укрепление своих позиций. Параллельно Зеленский выдвигает какие-то предложения о мире, но они неприемлемы для нас», – подчеркивает эксперт.
«При этом равновесие достигнуто и в дипломатии. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения на Украину станут кратчайшим путем к миру, выглядят нереалистичными. Накачивание Киева боеприпасами лишь сохранит уже имеющийся тупик, приведет к большей эскалации и подтолкнет Украину в сторону краха в долгосрочной перспективе», – уверен Козюлин.
«Мотивация Украины состоит в том, чтобы выпрашивать все больше и больше оружия у США. В Вашингтоне утвердили новый федеральный бюджет, в котором 45 млрд долларов выделено на помощь Киеву. Вместе с тем, Зеленский уже говорил, что этого будет недостаточно и надо еще больше», – добавляет американист Малек Дудаков.
«В связи с этим Украине наиболее выгодно нагнетать панику и утверждать, что в скором времени на фронте возможна тупиковая ситуация. Что и делает сейчас глава ГУР Украины Буданов», – продолжил эксперт.
«При этом заявления и генсека НАТО, и вице-канцлера Германии Роберта Хабека сохраняются в духе той риторики, которая звучала почти весь последний год со стороны западного истеблишмента. Мирных переговоров России и Украины они не хотят и поддерживают исключительно поставки все более сложного и опасного оружия ВСУ», – рассуждает собеседник.
«Безусловно, на Западе есть разные точки зрения относительно будущего конфликта на Украине. Немало тех, кто настроен реалистично и склоняется к мирным переговорам двух стран. Но даже позиция Генри Киссинджера с более-менее мирной стратегией урегулирования не была поддержана», – говорит американист.
«Почти все предложения Запада по возможному примирению сводятся либо к возвращению к границам до 24 февраля текущего года, либо на границы 1991 года. Но Москва не может согласиться на такие условия. Не говоря уже о ястребином западном истеблишменте, который вообще не готов на какие-либо уступки», – заключил Дудаков.
Ранее экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк заявил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают. По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая.
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия. Он также уверен, что Вашингтон «обескровливает Украину», пока Россия меняет ситуацию, значительно наращивая оборону.
На фоне этого глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик, пишет «КоммерсантЪ». По словам Буданова, ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия».
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг пришел к умозаключению, что оружие и боеприпасы Запада приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру.
Столтенберг уверен – Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться переговоры. Он также дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.
Накануне с аналогичной идеей выступил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам политика, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически»
Он также выступил за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками. Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Однако Россию собирались пригласить только после якобы необходимого международного суда.
Эту идею раскритиковали в России. А саму «формулу мира» Зеленского» глава российского МИД Сергей Лавров назвал «иллюзорной»
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Бывший главком НАТО Кларк: Стратегия США ведет к «обескровливанию» Украины
Генерал Кларк: Стратегия США по Украине является тупиковой
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Интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Украина хочет восстановления территорий, а США – стабилизировать ситуацию и минимизировать риски начала конфронтации между Россией и НАТО, заявил экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк на организованной Фондом «США – Украина» онлайн-конференции.
По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая, передают «Известия».
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия.
Генерал отметил, что Вашингтон «обескровливает Украину», так как страна несет серьезные потери, лишается инфраструктуры, теряет промышленный потенциал.
При этом Россия, отметил Кларк, меняет ситуацию, значительно наращивая оборону. В связи с этим генерал призывает Вашингтон отправлять Украине артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и БПЛА.
Ранее офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер заявил, что политика США на украинском направлении являет собой «чистое зло».
В ВСУ не стали отрицать, что упавшая ракета в Белоруссии принадлежит Киеву
Вооруженные силы Украины не отрицают, что упавшая на территории Белоруссии ракета зенитного ракетного комплекса С-300 могла быть украинской, заявил спикер командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, такое было возможно, указав на пример на территориях других соседних стран, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «24 канал».
Также Минобороны Украины заявило о готовности проведения в стране «объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси». Добавив, что готовы пригласить к расследованию экспертов, но только из числа стран, не поддерживающих Россию.
В Минобороны республики сообщили, что белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.
В ноябре польская пресса писала о двух упавших ракетах у деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
Минобороны: В результате удара высокоточным оружием прекращена переброска резервов ВСУ с Западной Украины
ВС России 29 декабря нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и системе военного управления, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Массированный удар наносился оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Цель достигнута, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесенным ударом удалось остановить производство и ремонт техники и боеприпасов, кроме того, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины , подытожили в оборонном ведомстве.
Из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное для ВСУ, было заблокировано в тыловых районах.
СК: Украинские каратели убили в Мариуполе более 3 тыс. мирных жителей
Бастрыкину доложили о 3 тыс. убитых украинскими нацистами мирных жителей Мариуполя
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, в ходе которого ему доложили о 3 тыс. мирных жителей, убитых украинскими нацистами.
Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, Бастрыкину доложили, что в ходе предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях украинских националистов в Мариуполе установлено, что распределение сил обороны города проводилось офицерами из 12-й бригады нацгвардии Украины, согласованный план действий подразумевал разбивку города на секторы с индивидуальной зоной ответственности (А, В, С и D).
В период организации российскими войсками гуманитарных коридоров через сектор «А» бойцы нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города, в результате чего жители стали живой мишенью для украинских карателей. Только в апреле 2022 года на оставленных ВСУ позициях обнаружили тела 51 мирного жителя, а после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч.
В ходе допросов украинских военнопленных удалось последовательно установить цепочку причастных к преступлениям лиц. На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя, командующего операцией Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командира входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов» майора Прокопенко и командира 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины полковника Шлеги по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.
В ходе следствия выяснилось также, что в подразделении 36-й отдельной бригады морской пехоты находились подданные Британии, а инструкторами из Германии военнослужащие Украины обучались штурму зданий и стрельбе из вооружения иностранного производства.
Ранее боевик украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Иван Бочкарев с позывным «Ведьмак» признал вину в убийстве нескольких мирных жителей Мариуполя. В феврале 2022 года он вместе со своей группой занял позиции в школе № 42, там боевики расстреливали прятавшихся в учреждении мирных жителей, также они расстреливали проходивших мимо граждан.
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Кулеба предложил «запихнуть» россиян в их границы
Глава МИД Украины Кулеба: Россиян надо запихнуть в их границы и закрыть на замок
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает отказаться от идеи превращения России в эльфа: он предлагает «запихнуть» россиян в их границы и закрыть на замок.
Как заявил Кулеба, для него сейчас главное – утвердить в партнерах понимание того, что Россия по своей сути не изменится, какой бы ни была власть в России, передает РИА «Новости». Он заявил также, что задача Украины – не «превратить орка в эльфа, а запихнуть в их границы и закрыть на замок».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.
Эксперты указали на ошибки в ходе образования СССР
Эксперты: Предпосылки распада СССР были заложены 100 лет назад
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В результате образования СССР произошла большая трагедия для русского народа – его разделили. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, возвращая исконно русские земли в состав России. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли историк Владимир Шаповалов и политолог Олег Матвейчев, комментируя 100-летнюю годовщину образования СССР.
«30 декабря 1922 года начался новый этап развития нашего государства, который имел и положительные, и отрицательные стороны. Но прежде всего стоит отметить тот факт, что создание СССР проходило в условиях революционного слома страны и гражданской войны», – рассказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.
«Большевики в условиях борьбы за власть активно эксплуатировали национальный вопрос, выдвинув лозунг «право наций на самоопределение». По факту это привело к тому, что значительная часть территорий России была отторгнута от нашей страны, на них возникли новые государства. Оставшаяся часть страны была поделена на советские республики, созданные по национальному признаку», – отметил собеседник.
«При этом, к примеру, в состав Украины вошли земли, которые были населены русскими – это Новороссия, Донбасс, а позднее и Крым. Они не имели никакого отношения к Малороссии, на основе которой была провозглашена Украинская ССР. Сам факт создания Украины как отдельной национальной республики, при том, что украинцы – часть русского народа, был трагедией для страны, поскольку единый русский народ был разделен», – убежден историк.
«Усугубилось это тем, что после распада СССР в 1991 году именно по административным границам советских республик был окончательно разделен Советский Союз и возникло независимое украинское государство. Правительство Украины стало проводить ярко выраженную антироссийскую и антирусскую политику, репрессии, всячески дискриминировало русское население, язык и культуру», – акцентировал он.
«Сейчас мы исправляем вековые исторические ошибки, возвращая в состав России территории, отторгнутые в результате неоправданных экспериментов в области национальной политики. Речь, конечно, не только об Украине, но и о других землях, которые большевики фактически подарили национальным республикам», – полагает эксперт.
«Произвольно проведенные границы привели к тому, что с распадом СССР русские стали самым большим разделенным народом в мире. Миллионы наших соотечественников оказались за границами своей страны, по сути, не покидая собственные дома. Там, где веками была русская земля, по каким-то причинам стала чужбина», – рассуждает Шаповалов.
Депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев также указал на то, что «сегодня мы расхлебываем последствия этих событий». «Как могло выйти так, что русским, оказавшимся на территории УССР, выдали украинские паспорта и написали, что их национальность – украинцы? А теперь русские люди с русскими корнями и фамилиями убивают таких же русских за мнимую украинскую идентичность», – недоумевает собеседник.
«На рубеже XIX-XX веков Российская империя была успешно развивающейся страной, обладавшей высокими темпами роста ВВП и промышленного производства. Но по итогам революции и гражданской войны она потеряла более 10 млн своих граждан и часть территорий. Большевики, собирая ослабленную империю в СССР, заложили те мины, которые и взорвались в 1991 году», – отметил парламентарий.
«Хотя Сталин пытался воссоздать по сути Российскую империю внутри СССР, с более жестким принципом подчинения окраинных республик союзному центру, но после его смерти все эти попытки были забыты», – акцентировал политолог.
«Напомню, многие большевики вообще желали поражения России в Первой мировой войне. И сегодня мы видим аналогичные выступления целого ряда известных людей, которые точно так же выступают за то, чтобы Россия проиграла», – подчеркнул он.
«И тогда, и сейчас это происходит на фоне того, как наши солдаты сражаются и умирают за Родину. Поэтому Россия сегодня должна быть как никогда мужественной и стойкой, вынести уроки из истории и не дать политическим авантюристам, не любящим Россию и русский народ, вновь погубить себя», – заключил Матвейчев.
Напомним, 30 декабря 1922 года Первым Всесоюзным съездом Советов был утвержден Договор об образовании СССР. Съезд также избрал первое всесоюзное правительство – ЦИК СССР. После революции 1917 года к 1921 году в ходе Гражданской войны на территории исторической России возникли полтора десятка самостоятельных государств, крупнейшим из которых была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
30 августа 2022 года ушел из жизни последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991) Михаил Горбачев. Он занимал высший государственный пост шесть лет.
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Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «кратчайшим путем к миру»
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву являются «кратчайшим путем к миру»
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Поставки вооружений и боеприпасов странами НАТО Украине быстро приведут к перемирию, к такому умозаключению пришел генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру. Столтенберг считает, что Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться на мирные переговоры, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Столтенберг дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.
«Каждая страна имеет право защищать себя. В том числе Украина», – отметил он.
К совершенно другому выводу ранее пришел бывший главком НАТО генерал США Уэсли Кларк. Он заверил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Украина хочет восстановления территорий, а США – стабилизировать ситуацию и минимизировать риски начала конфронтации между Россией и НАТО.
В ЛНР задержали женщину по подозрению в передаче Киеву данных о передвижении российских войск
В Луганской народной республике российские спецслужбы задержали жительницу освобожденного Сватово по подозрению в передаче украинской стороне данных о передвижении военных и техники РФ, сообщил в силовых структурах ЛНР.
Источник сообщил, что переданные подозреваемой данные ВСУ могли использовать для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Ранее ФСБ России задержала в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области граждан РФ и Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ и ВСУ.
В минобороны Франции рассказали о плохом состоянии поставленных Киеву САУ Caesar
Самоходные артиллерийские установки Caesar, которые Франция поставляет Киеву, нуждаются в ремонте, пишет газета Figaro со ссылкой на главу минобороны Франции Себастьяна Лекорню.
По его словам, некоторые повреждения Caesar становятся серьезной проблемой, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что Франция не готова поставлять новые САУ со своих складов, однако Лекорню призывает проивзодителей ускорить производство для новых поставок Киеву.
При этом украинские военные обеспокоены состоянием САУ, так как из-за высокого темпа огня стволы пушек быстро изнашиваются, казенная часть орудия также получает повреждения, пишет Figaro.
Министр обороны Франции отмечает, что одно орудие из восемнадцати направленных на Украину уже выведено из строя, другие обездвижены для технического обслуживания. По его словам, украинским войскам понадобится наладить обслуживание установок на месте, так как отправка Caesar в Польшу для ремонта занимает много времени и подвергает системы риску.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон пообещал новые поставки гаубиц CAESAR Киеву.
Зеленский подписал скандальный закон «О медиа»
Президент Украины Зеленский подписал скандальный закон «О медиа»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», который ранее раскритиковали журналисты и правозащитники.
На сайте Зеленского документ «проект закона про медиа» получил статус «возвращен с подписью президента», передает РИА «Новости».
Ранее Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали украинские депутаты. Согласно закону, власти получат право штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им не понравится информационный контент.
По словам украинского депутата Николая Княжицкого, такой закон вернет Украину в советское время, когда было только государственное телевидение или «Центральное телевидение».
Единогласным регулятором средств массовой информации станет Национальный совет по теле- и радиовещанию, который получит широкие полномочия.
Национальный союз журналистов Украины выступил против законопроекта. Утверждается, что Нацсовет не является независимым регулятором, так как половину этого органа назначает президент, а другую половину – парламент. Украинский закон о медиа также запрещает все телеканалы и другие медиаресурсы России.