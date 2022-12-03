Нуланд в Киеве встретилась с главой офиса президента Украины Ермаком

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что провел в Киеве встречу с замглавы Госдепа по политическим вопросам Викторией Нуланд, а также послом США на Украине Бриджит Бринк.

Ермак в Telegram сообщил, что выразил Вашингтону благодарность за поддержку. Он заявил представителям США, что «победа Украины будет общей победой». Он рассказал Нуланд о «формуле мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках G20. На встрече также обсуждалось усиление санкционного давления на Россию. Кроме того, Ермак сообщил, что в Киеве живут «практически без освещения».

Напомним, Нуланд активно участвует в политической жизни Украины уже многие годы. Она даже запомнилась тем, что в разгар евромайдана раздавала в центре Киева «невинным демонстрантам», как она называет участников беспорядков и последующего госпереворота, угощения – принято считать, что печенье, хотя сама Нуланд заявляла, что это были сэндвичи.