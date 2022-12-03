Пригожин открестился от посылок с глазами животных в посольства Украины

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» готова сломать хребет армиям Европы, но глаза животных дипмиссиям Украины не посылала

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заверил, что «вагнеровцы» не имеют отношения к посылкам с окровавленными глазами животных, которые получили украинские дипмиссии в Европе. Также он предложил «открыть глаза» интересующимся ситуацией в ЦАР.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о 17 случаях с письмами-угрозами. По его словам, либо Россия напрямую ответственна за это, либо посылки отправлял тот, «кто симпатизирует делу России и пытается сеять страх», передает РИА «Новости».

CNN попросила Пригожина прокомментировать эти инциденты, а также решение США внести ЧВК «Вагнер» в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод в Центральноафриканской Республике.

Принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» опубликовала его ответ в соцсети «ВКонтакте». Относительно ситуации с посылками Пригожин заявил: «Задумайтесь над безумием, когда какие-то хулиганы посылают письма-бомбы или другие оскорбительные вещи, какое это отношение имеет к ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что ЧВК «действует честно, справедливо и открыто», не занимается «хамскими глупыми выходками» – это не ее «стиль».

По словам Пригожина, «вот если все европейские армии примут решение двигаться в каком-то направлении, а их встретят и сломают им хребет, тогда эти ортопедические претензии выставляйте ЧВК «Вагнер».

В МИД Украины сообщили, что после взрыва в посольстве Украины в Мадриде в диппредставительства страны в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии, а также в генконсульства в Неаполе и Кракове и консульство в Брно «поступили окровавленные пакеты», в которых «находились глаза животных». По данным СМИ, посольство Украины в Ватикане измазали экскрементами.

Кроме того, Пригожин подчеркнул, что в ЧВК работают граждане различных стран, национальностей и вероисповеданий. О ситуации в ЦАР он предложил почитать в отчетах «об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР». «Все, что вам необходимо сделать, это просто открыть глаза и прочитать», – заявил он.

Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод.