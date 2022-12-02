Неизвестные измазали экскрементами посольство Украины в Ватикане

Неизвестные испачкали лестницу, вход и стены посольства Украины в Ватикане

Акт вандализма был совершен неизвестными в отношении посольства Украины при Святом Престоле, экскрементами были испачканы вход, стены и лестница, сообщило агентство АНСА со ссылкой на компетентные источники.

По их данным, неизвестные обмазали экскрементами вход, стену и лестницу украинского посольства в Ватикане, а также в штаб-квартиру украинского консульства в Неаполе был доставлен конверт с окровавленными глазами животного, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что ЕК не в курсе якобы поступлений в посольства Украины в зарубежных странах окровавленных пакетов с глазами животных, но назвал такую ситуацию неприемлемой.

Как отметили в МИД Украины, после взрыва в посольстве Украины в Мадриде в диппредставительства страны в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии, а также в генконсульства в Неаполе и Кракове и консульство в Брно «поступили окровавленные пакеты», в которых «находились глаза животных».

Ранее в четверг испанские власти обнаружили очередную посылку с бомбой: ее нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардос, бомбу отправили туда по почте.

Напомним, в среду в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв – в учреждение отправили посылку почтой, в нем было взрывное устройство. Легкое ранение получил сотрудник посольства.

Между тем в Испании заявили, что не видят признаков того, что за отправкой посылок со взрывчаткой стоят российские спецслужбы или другая организация.