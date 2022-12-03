G7 и Австралия договорилась о лимите цен на российскую нефть

Страны G7 и Австралия согласовали введение лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

Достигнуто соглашение о введение потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, заявили G7 и Австралия.

В совместном заявлении, распространенном минфином США, говорится, что G7 и Австралия входят в коалицию по введению потолка цен. Указывается, что в отношении перевозимой по морю нефти российского происхождения они достигли консенсуса о максимальной цене в 60 долларов за баррель. Страны G7 и Австралия также подтвердили намерение постепенно отказаться от российской нефти и нефтепродуктов на внутренних рынках, передает ТАСС.

По версии G7 и Австралии, лимит цен должен сохранить стабильные поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов в другие страны, но «ограничить» доходы Москвы. Государствам, которые не входят в коалицию, предложено поддержать лимит цен, который якобы отвечает их экономическим интересам. В G7 обещали следить за эффективностью политики по лимиту цен. Указывается, что предельная стоимость может быть скорректирована по мере необходимости, передает РИА «Новости».

При корректировке собираются учитывать эффективность лимита, уровень соблюдения этой политики, движения рынка, потенциальное воздействие лимита на государства. Коалиция может «изучить необходимость дальнейших действий для обеспечения эффективности политики ценового предела».

Политика лимита вступит в силу 5 декабря «или вскоре после этой даты». Решение по потолку цен на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля. «Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно», – сказано в заявлении.

В свою очередь, минфин США заявил, что Россия «может продавать на уровне или ниже ценового лимита и сохранять поток своей нефти на глобальные рынки по более низким ценам для импортеров с преимуществами первоклассных сервисов G7», или же «положиться на поставщиков услуг за вне G7, масштаб которых ограничен, более дорог и менее надежен». По мнению Вашингтона, в интересах России сохранить объем продаж.

Лимит в 60 долларов минфин счел достаточном уровнем для поддержания у России понятного экономического стимула, Москва этот уровень «исторически одобряла», он сопоставим с ценой до начала спецоперации на Украине.

Глава ведомства Джанет Йеллен утверждает, что лимит цен поддержит поток дисконтированной российской нефти на глобальные рынки. Он создан якобы с целью защиты потребителей и компаний от глобальных сбоев поставок и окажется выгодным для стран с низким и средним доходом.

Накануне США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель. Напомним, JPMorgan Chase & Co ожидает рост стоимости нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 установят лимит цен. Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.