Новак: Поставки нефти будут прекращены в страны, где введут ценовой потолок

Вице-премьер Новак предупредил о прекращении поставок нефти в страны, где будет введен ценовой потолок

Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые планируют введение ценового потолка на нефть. В подобном случае Россия переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он заявил, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус взаимоотношений с партнерами. Вместе с тем, Россия не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, а будет переориентировать поставки на рыночно-ориентированных партнеров, передает ТАСС.

Кроме того, Новак назвал ценовой потолок актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка.

Ранее СМИ сообщали, что страны G7 планируют 23 ноября анонсировать, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть.