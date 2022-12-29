Многонациональная семья из Мариуполя получила ключи от квартиры в новом доме

Делегация Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) перед Новым годом прибыла в Мариуполь для проведения гуманитарной миссии и вручения подарков по акции «Елка желаний».

Делегация прибыла под руководством главы агентства Игоря Баринова, делегаты посетили многодетную семью Кокотюха, с которой знакомы уже два месяца, сообщается на сайте ФАДН.

Отмечается, что в семье – мать-украинка, отец-грузин, несколько месяцев назад их дом сгорел из-за массированных обстрелов со стороны ВСУ. После этого родители и семеро детей жили на территории греческого культурного центра Мариуполя. Совместными усилиями национальных общин и общественных организаций, органов власти при поддержке ФАДН России им оказана всесторонняя помощь. В конце ноября 2022 года, после получения российского гражданства, семья Кокотюха получила ключи от нового дома в восстановленных кварталах возрождающегося Мариуполя.

«Нет страха, могу спокойно спать, наконец-то наша семья может почувствовать себя в безопасности. Я очень благодарна всем, кто помогал нам, благодаря кому мы можем жить мирной жизнью в комфортных условиях», – поделилась эмоциями мать семейства Татьяна.

Самым младшим детям двойняшкам Софие и Василисе всего по три года, самому старшему Диме – 13 лет. Дети счастливы заехать в новый дом и получить подарки, о которых так долго мечтали.

Желания у них были самые разные: конструктор для самых маленьких, куклы, роликовые коньки, машинки с пультом управления. И новогоднее чудо случилось, заветные подарки нашли своих хозяев. Взрослых новоселов также не оставили без внимания, им передали бытовую технику, в которой они так нуждались.

«Елка желаний» реализуется в рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной», который каждый год радует детей и взрослых в новогодние праздники. Представители органов государственной власти из всех субъектов Российской Федерации с охотой присоединяются к этой акции, чтобы ненадолго стать волшебниками и подарить чудо тем, кто в этом нуждается, семьям мобилизованных военнослужащих, детям из детских домов, интернатов, медицинских учреждений, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также одиноким пенсионерам.