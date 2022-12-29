В России решили создать аналог почты Microsoft Outlook

«Импортонезависимую» замену почты Microsoft Outlook решили создать через год в России

Создатель системы «Мойофис» к концу 2023 года разработает аналог почтовой корпоративной системы Microsoft Outlook, следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение» на период до 2030 года.

Согласно плану, корпоративная почтовая система будет создана на импортонезависимой платформе «Почта 2.0». Таким образом, система полностью заменит известную зарубежную Microsoft Outlook. Ответственными за выполнение станут ГК «Ай-теко» и Росатом, на реализацию из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Также представитель разработчика рассказал, что компания участвует в реализации дорожной карты и не исключает возможных доработок под запросы заказчиков. Также уточняется, что Росатом в этой разработке выступает в роли заказчика, «Мойофис» – разработчика, а «Ай-теко» – интегратора.

Планируется, что почтовая система будет поддерживать более 400 тыс. почтовых ящиков и должна быть рассчитана на то, что каждый пользователь будет отправлять в среднем 50 сообщений в день, а их средний объем составит 500 килобайт.

Как отметила представитель Polycode Людмила Богатырева, почтовый клиент будет разрабатываться не для рынка b2c, а, скорее, для b2b и b2g. То есть продукт, по ее словам, подойдет для крупных компаний, которые в силу требований к информационной безопасности не могут пользоваться облачными почтовыми технологиями.

Напомним, правительство выделило 37,1 млрд рублей на замещение иностранного программного обеспечения до 2024 года. Как сообщал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, вендоры в октябре 2022 года приступили к разработке отечественного ПО для потребностей российских предприятий.