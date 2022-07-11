Названы сроки начала разработки российского ПО под потребности предприятий

Вендоры в октябре 2022 года приступят к разработке отечественного ПО для потребностей российских предприятий, заявил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Дмитрий Чернышенко поручил до середины августа представить конкретные согласованные проекты по замещаемому ПО. Они будут утверждаться президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Планируется, что к разработке отечественного ПО под потребности российских предприятий вендоры приступят в октябре», – передает РИА «Новости» слова Чернышенко во время стратегической сессии по развитию российского промышленного, общесистемного и прикладного программного обеспечения.

По его словам, правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений.

«Сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы... Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендеров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд рублей на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», – сказал Чернышенко.

Уточняется, что председателями 16 отраслевых комитетов являются заместители министров профильных федеральных органов исполнительной власти. Они курируют, формируют и согласовывают с Минцифры персональный состав участников 35 индустриальных центров компетенций. Их возглавят руководители ведущих компаний-лидеров отрасли. По словам Чернышенко, государство будет софинансировать разработку отечественных решений из фондов Бортника и Сколково, а также РФРИТ.

«Объем софинасирования по каждому из проектов составит порядка 80%. После разработки будем внедрять ПО на предприятия отрасли, по чьему ТЗ оно создавалось... на этапе формирования ТЗ необходимо учесть, что разрабатываемое ПО должно быть не только универсальным, но и ориентированным на экспорт. Я предполагаю, что более 2/3 выручки вендоров мы должны получать на внешних рынках. Ну а первые практические результаты на своих предприятиях мы должны увидеть в 2024 году», – добавил Чернышенко.

Вице-премьер также поручил до середины августа представить конкретные согласованные проекты по замещаемому ПО. Они будут утверждаться президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Планируется, что к разработке отечественного ПО под потребности российских предприятий вендоры приступят в октябре.

Напомним, в начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики.