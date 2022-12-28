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Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ
Российское Минобороны показало боевую работу ударных вертолетов в ходе спецоперации на Украине
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Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.
Как сообщает ведомство в Telegram, вертолеты летели на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. На скорости «больше 200 км» они уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины. Огонь по объектам противника велся с кабрирования.
Напомним, Минобороны предлагает, чтобы в составе каждой танковой и общевойсковой армии находилась смешанная авиационная дивизия и бригада армейской авиации, располагающая 80-100 боевыми вертолетами.
Глава американской ЧВК Mozart Group рассказал о зверствах ВСУ
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Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».
Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.
Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.
Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.
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Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом
Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.
Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».
У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.
ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).
Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).
Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Наводчицу ВСУ задержали в Херсонской области
Жительницу Херсонской области задержали за передачу координат расположения сил ВС России
Сотрудники силовых структур сообщили, что задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России.
Оперативники пояснили РИА «Новости» , что жительница Херсонской области находилась под влиянием пропагандистского контента, размещенного на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах. Она передавала точки расположения личного состава ВС России одному из администраторов украинского националистического ресурса.
Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года.
Ранее в Херсоне задержали следившего за ВС России агента СБУ.
Наемники ВСУ застрелили семью в Бериславе за якобы связи с Россией
В Бериславе иностранные наемники ВСУ убили мужчину и женщину за якобы связи с Россией
В городе Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией, сообщил представитель российских силовых структур.
По данным одного из украинских военнослужащих, после переброски украинских войск в район «Бахмутской мясорубки» в Берислав прибыли военные территориальной обороны ВСУ, а также иностранные наемники, в основном поляки и афроамериканцы, рассказал представитель силовых структур.
Как сообщил источник радио Sputnik, пьяные наемники проводят фильтрацию населения, осуществляют расстрелы лиц, подозреваемых в связях с Россией, и грабят жилые помещения, в городе Бериславе были расстреляны мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной, ВСУ также требуют от местных жителей оплаты коммунальных услуг, начиная с февраля, а в случае неоплаты отключают электричество.
Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что СБУ расстреляла 20 человек в городе Бериславе на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области и готовят провокацию с постановочной съемкой тел жертв этого убийства.
Стало известно о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной
Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что Киев переводит в район Кременной группы штурмовиков
Киев перевозит в район Кременной в ЛНР группы штурмовиков-наемников для восполнения потерь, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, среди штурмовиков замечены подготовленные за рубежом украинцы и иностранные наемники, передает РИА «Новости».
Также источник в разведке добавил, что подразделения ВСУ понесли потери при попытке прорыва российской линии обороны и были вынуждены откатиться на занимаемые ранее позиции.
Марочко отметил, что после восполнения потерь украинские военные постараются возобновить наступление на этом участке фронта.
Ранее сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены семь украинских беспилотников возле Кременной ЛНР, населенных пунктов Кутейниково, Червоное, Кропивницкое ДНР и Змиевка Херсонской области.
Эксперты призвали вычистить из Рунета украинских «интернет-бойцов»
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Данные «льющих помои» в соцсетях украинских активистов, которые опубликовали хакеры RaHDit, должны быть использованы модераторами и администрацией российских соцсетей, чтобы вычислить и заблокировать всех негодяев, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Кроме того, на их взгляд, необходимо заниматься контрпропагандой.
Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более тысячи «льющих помои» в российском сегменте интернета украинских хакеров, интернет-бойцов и SMM-специалистов. Данные принадлежат активистам движений IT Army of Ukraine и Save UA и размещены на антифашистском портале «Немезида».
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина считает, что опубликованные хакерами данные украинских «интернет-бойцов» никак не помогут в борьбе с ними. Однако, по ее мнению, следует применять контрмеры, в том числе со стороны государства. Причем делать это следует систематически, а не разово.
«Выявлять и привлекать к ответственности их нужно, но в текущей ситуации это невозможно, так как граждане не находятся в Российской Федерации. Нужно заниматься контрпропагандой, а не занимать чисто оборонительную позицию, как это сейчас происходит, и смотреть, как всю страну заваливают провокационными материалами и фейками. Для этого необходима системная работа со стороны государства», – убеждена собеседница.
Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Сети, развитию и обеспечению безопасности интернета Александр Малькевич наоборот находит представленные хакерами данные полезными. Пригодиться они, по его словам, могут в борьбе с негодяями в интернете, ведь необходимо четко понимать, «кто друг, а кто враг».
«Вообще, эта информация, скорее, не для государства, потому что оно ничего не может с этими активистами сделать, так как они находятся на территории Украины, а для оперативных действий, которые должны предпринимать модераторы и администрации наших соцсетей. Потому что речь идет непосредственно про Рунет», – говорит специалист.
Он подчеркивает, что все эти люди, которых «рассекретили», должны быть заблокированы во всех российских социальных сетях. Однако предварительно в тесном сотрудничестве с профильными структурами, силовиками должны быть выявлены «сетки», каналы влияния этих интернет-активистов.
«Как только все будут вычислены, все это единым махом в режиме моментальной спецоперации должно быть зачищено. Вся эта грязь, гнусь должна быть удалена из наших соцсетей. Причем не только сотни и тысячи этих аккаунтов, пабликов, сообществ, которые они администрируют, но и все связанные с ними сообщения. Всю эту гнусь, грязь и гадость мы должны вычистить из Рунета», – заключил Малькевич.
Ранее хакеры RaHDit опубликовали в Сети списки 400 курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, а также данные более чем 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины.
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В России усомнились в способности генсека ООН быть посредником в мирных переговорах с Киевом
Политолог Ткаченко: Генсек ООН Гутерриш не подходит на роль посредника между Россией и Украиной
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Идея Украины о «мирном саммите» абсурдна. Выстраивать переговорный процесс без согласования с Россией – неправильно. Кандидатура Антониу Гутерриша в качестве посредника неприемлема: генеральный секретарь ООН – техническая фигура. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов.
«Гутерриш не подходит на роль посредника по двум причинам. Во-первых, генеральный секретарь ООН – фигура сугубо техническая. Политические функции она приобретает только в том случае, если обе стороны, привлекающие генерального секретаря к посредничеству, с этим согласны», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
«В последнее десятилетие была тенденция рассматривать генсека ООН как потенциального посредника, однако сегодня он возвращается к роли «главного по ручкам и папкам». Во-вторых, Россия как страна не нуждается в подобного рода посредниках: мы точно знаем, чего хотим в ходе образовавшегося конфликта. Наша позиция может быть изложена без участия третьей стороны», – указывает эксперт.
«В целом идея Украины о «мирном саммите» – сугубо пропагандистская. Ее цель – сохранить Киев в новостных заголовках как можно дольше. Даже вне этого контекста способность Гутерриша выступать в качестве посредника – крайне сомнительна», – резюмирует Ткаченко.
Несколько иного мнения придерживается политолог Владимир Корнилов. По его словам, задействовать генсека ООН в качестве посредника можно, однако сама идея Украины о «мирном саммите» абсурдна. «Выстраивать какие-либо планы о переговорах, исходя из сценария «абсолютного поражения» Москвы, крайне неверно. Подобная позиция ничего общего с реальными путями выхода из сложившегося кризиса не имеет», – подчеркивает собеседник.
«Киев понимает: если конфликт завершится, то НАТО прекратит поставки оружия на Украину, а офис Зеленского лишится финансовой поддержки стран Запада. С другой стороны, партнеры Киева требуют от него выдать конкретные варианты завершения кризиса. Именно поэтому офис Зеленского так отчаянно формулирует абсолютно безумные предложения, включая идею международного суда над Москвой», – рассуждает эксперт.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.
Гутерриш согласился принять роль посредника на «мирном саммите» вокруг ситуации на Украине. Однако генеральный секретарь ООН подчеркнул, что займет данную позицию исключительно в случае согласия всех сторон.
Напомним, что Кремль отверг возможность переговоров с Украиной на условиях Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда ориентировалась только на свои условия и здравый смысл.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России.
Лавров подчеркнул, что Украине известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности наших новых земель: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
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Французы высмеяли Киев за призыв исключить Россию из ООН
Читатели Le Parisien раскритиковали призыв украинского МИД об исключении России из Совбеза ООН
Читатели французской газеты Le Parisien высмеяли предложение украинского МИД о лишении России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Так, комментаторы назвали киевский режим «поведением экстремистов, захвативших власть в Киеве в 2014 году». Кроме того, такое требование Киева, по мнению комментаторов, указывает на типичную эксцентричность, которая идет от режима, заслуживающего выдворения из этой организации, передает РИА «Новости».
Пользователи рассуждают о том, почему президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Москву замолчать. Многие комментаторы отмечают, что во Франции эту причину понимают.
«Долой этого Зеленского. За кого он себя принимает, этот мошенник», – отмечает Bjf75.
Ранее бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что Зеленский будет удивлен тем, что большинство французов являются приверженцами мирных переговоров с Россией.
На Украине назвали число поврежденных объектов критической инфраструктуры
МВД Украины назвало число поврежденных в 2022 году объектов критической инфраструктуры
С начала 2022 года на Украине повреждено свыше 700 объектов критической инфраструктуры, заявил первый замглавы украинского МВД Евгений Енин.
Сейчас есть информация о более 35 тыс. поврежденных объектах после российских атак, из них повреждено 702 объекта критической инфраструктуры, заявил замминистра, передает РИА «Новости».
По его словам, в основном поврежденными оказались электроподстанции и газопроводы.
Ранее глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что на Украине планируется построить сеть мини-электростанций рядом с непосредственными потребителями.
Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных на четырех направлениях
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В результате ударов артиллерии по скоплениям противника на Купянском направлении в районе Песчаного Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 11-й бригады терробороны у Торского Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе наступательных действий на Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, три машины пехоты, перечислили в Минобороны.
В результате комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении возле Пречистовки и Успеновки (ДНР) за сутки уничтожены более 70 военнослужащих, четыре бронемашины.
Ракетными войсками поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Краматорска ДНР, а также 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 89 районах, сообщил Конашенков.
Состояние украинских миллиардеров с февраля сократилось на 20 млрд долларов
Forbes: Состояние украинских миллиардеров с февраля сократилось на 20 млрд долларов
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Общий капитал всех самых состоятельных граждан Украины сократился более чем на 20 млрд долларов по сравнению с началом февраля 2022 года, указал украинский Forbes.
Журнал в 2022 году взялся оценивать лишь 20 самых богатых граждан страны, их состояние по сравнению с началом февраля 2022 года снизилось более чем на 20 млрд, до 22,5 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.ua.
Самым богатым олигархом остается руководитель горно-металлургической компании «Метинвест» и холдинга ДТЭК Ринат Ахметов. К данному моменту у него 4,4 млрд долларов, в феврале было 13,7 млрд долларов.
На втором и третьем местах оказались бизнесмены в сфере IT Максим Литвин и Алексей Шевченко (2,3 млрд долларов у каждого на данный момент, около 4 млрд у каждого в феврале).
Состояние миллиардера Виктора Пинчука сократилось с 2,6 млрд долларов до 2,2 млрд долларов. На пятом месте оказался Константин Жеваго, совладелец производителя железной руды «Феррэкспо». Его состояние на данный момент – 1,4 млрд долларов (2,1 млрд в феврале).
Кроме того, в «двадцатке» самых богатых оказался и экс-президент страны Петр Порошенко. У него насчитали 730 млн долларов (1,6 млрд в феврале).
Меркель сообщила об отсутствии планов участвовать в переговорах по Украине
Меркель заявила, что вопрос ее участия в урегулировании ситуации на Украине не ставится
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, как закончится конфликт на Украине, и сообщила, что вопрос о ее участии в урегулировании не ставится.
Меркель сказала, что конфликты «заканчиваются за столом переговоров», но есть разница между «вынужденным миром и открытым и дружеским разговором». Она заявила, что, «как и многие другие», не желает «вынужденного мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sette (приложение к Corriere della Sera).
По ее словам, занимая пост канцлера, она действовала, исходя из намерения «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», – сказала Меркель.
Комментируя проект газопровода «Северный поток – 2», Меркель указала на то, что это сейчас «каждая молекула российского газа представляется дьяволом», а также на то, что разрешение на запуск газопровода запрашивали компании, а не Берлин. Меркель пояснила, что для нее и кабмина вопрос заключался в том, «принимать ли в качестве политического акта новый закон об отказе в одобрении «Северного потока – 2».
Меркель считает, что подобный отказ в сочетании с Минскими соглашениями обострил бы отношения с Россией. По ее словам, причиной «энергетической зависимости» стали ограничение добычи в Норвегии и недостаточные поставки из Голландии и Великобритании.
Экс-канцлер полагает, что Западу нужно было более жестко и быстро реагировать на воссоединение Крыма с Россией. Хотя Россию исключили из G8, в Прибалтике разместили силы НАТО, а военные расходы стран альянса решили нарастить до 2% ВВП, Меркель отметила, что Германия так и не достигла цели в 2%, причем сама она, будучи канцлером, «тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела».
Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
МИД Украины объяснил назначение сексолога послом в Болгарии
МИД Украины: Посол в Болгарии имеет диплом специалиста по международным отношениям
Новый посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, которую в СМИ называют сексологом, имеет диплом специалиста по международным отношениям, заявили в МИД Украины.
В ведомстве заявили, что дипломат с отличием окончила факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по специальности «Регионоведение» кафедры международных отношений, передает РИА «Новости».
В украинском МИД добавили, что кандидатуру Илащук одобрило правительство Болгарии. При этом назначение на должность послов некадровых дипломатов практикуется во всем мире.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Илащук послом в Болгарии. По данным издания «Украинская правда», она не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях. До этого времени она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.
Киевлянам пообещали экстренные отключения света всю зиму
Экстренные отключения электроснабжения украинской столицы продлятся в течение всего зимнего периода, заявил заместитель руководителя Киевской городской администрации Петр Пантелеев.
Ситуация остается сложной, продолжаются отключения и ограничения, по большей части это экстренные отключения, и это продлится всю зиму, заявил Пантелеев, передает ТАСС.
Он добавил, что работы над восстановлением инфраструктуры будут продолжаться.
Ранее гендиректор поставщика электроэнергии YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что в Киеве не работает 60% трансформаторов.
Кадыров оценил ход спецоперации на Украине
Кадыров рассказал о высоких потерях ВСУ и попытках компенсировать их неподготовленными новобранцами
Вооруженные силы Украины и «натовские формирования» несут большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть деморализована, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил в Telegram, что депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с командирами чеченских подразделений. Как сказано в сообщении, на нынешнем этапе спецоперации на Украине чеченские подразделения не встречают существенных препятствий, планомерное и неспешное выполнение задач позволяет снизить потери.
По словам главы Чечни, новые методы ведения боя, а также своевременная перегруппировка войск, «судя по всему, сыграли нашим войскам на руку», что «напрямую подтверждают успехи на основных участках».
Кадыров заявил, что последние дни для ВСУ и «натовских формирований» были «крайне насыщенными» – подконтрольные Киеву войска несут большие потери, которые приходится восполнять неподготовленными новобранцами, что ведет к еще большему числу погибших среди украинских войск. «А желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам всё меньше. Простая арифметика», – заявил Кадыров.
Напомним, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что с начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава.