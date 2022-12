Суда в Японии отказались страховать от военного ущерба в водах России и Украины

«Никкэй» сообщила об отказе японских страховых компаний возмещать судам возможный военный ущерб в водах России и Украины

В Японии крупнейшие страховые компании с 2023 года откажутся возмещать судам, навигация которых проходит в акватории России и Украины, возможный ущерб от военных столкновений, пишут СМИ.

Японские компании Tokio Marine&Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co стали рассылать соответствующие уведомления для клиентов, начиная 23 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Никкэй».

Страховать от военного ущерба прекратят с 1 января. Такое решение обусловлено отказом зарубежных компаний, которые осуществляют перестрахование, принимать риски, связанные с движением судов в российских водах. Японцы собираются обсудить с иностранными фирмами возможность возобновления покрытия ущерба от военных столкновений, передает ТАСС.

Газета подчеркивает, что данный вопрос важен для стабильных поставок СПГ с «Сахалина-2». Отказ японских страховых компаний может оказать негативное влияние на импорт в Японию российского СПГ.

Прежде судам, которым приходилось осуществлять навигацию в российских или украинских водах, требовалась не только основная страховка, но и специальная «страховка от военных действий», к примеру, на случай затопления судна в результате военных действий. Это касалось работы не только в Черном и Азовском морях, но и в водах на востоке России и вдоль Северного морского пути.

Напомним, японские эксперты в области энергетики предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ. Власти Японии неоднократно заявляли, что хотят сохранить японское участие в проекте «Сахалин-2».