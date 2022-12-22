Путин: Потерь для экономики России от потолка цен на нефть нет Путин анонсировал подписание указа об ответе на ограничение цен на нефть Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть 22 декабря 2022, 20:52 Текст: Ольга Иванова

В понедельник–вторник президент России Владимир Путин может подписать указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть. «Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник. Это предупредительные меры», – сказал он на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС. По словам Путина, введение потолка цен на нефть не наносит ущерб бюджету России и компаниям, поскольку государство и так продает нефть примерно по таким ценам. Ограничение цен на российскую нефть было введено 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть разрушат базовые принципы рынка. Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину 22 декабря 2022, 19:24

Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС. В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами. Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО» 22 декабря 2022, 19:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?». Выступление президента транслирует телеканал RT. Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории. Новости СМИ2 Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым 21 декабря 2022, 21:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщают информационные агентства. «Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, для решения задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии», – обратился Путин к Мезенцеву, передает РИА «Новости». Также российский лидер назвал очень важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии, сообщает ТАСС. На этой неделе в Минске состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что белорусский лидер прекрасно понимает значимость Минска в условиях противостояния России и Запада, поэтому продолжает торг по ключевым вопросам. Путин: Россия прошла 2022 год уверенно Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено 22 декабря 2022, 19:05 Текст: Елизавета Шишкова

Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС. «У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин. Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Новости СМИ2 Путин рассказал, что верит в Деда Мороза Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза 22 декабря 2022, 15:44 Текст: Вера Басилая

Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника. Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно». «Здорово», – ответила девочка. «Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент. Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза. Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета 22 декабря 2022, 18:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС. На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей. Новости СМИ2 Путин разрешил сделки с попавшими под российские санкции лицами Путин разрешил правительству выдавать разрешения на сделки с попавшими под российские санкции 22 декабря 2022, 16:41 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под российские санкции Путин внес изменения в указ от 3 мая 2022 года, в соответствии с которым федеральным и региональным властям, а также другим госорганам, организациям и физическим лицам запрещается совершать сделки с лицами, в отношении которых введены российские санкции, передает ТАСС. Теперь правительство может выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок или операций с подсанкционными лицами. Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине 22 декабря 2022, 20:07

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам. «Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта. Новости СМИ2 Песков: Медведев лично расскажет Путину о визите в Китай Представитель Кремля Песков заявил, что зампред Совбеза Медведев доложит российскому лидеру о визите в Китай 22 декабря 2022, 13:23 Текст: Александра Юдина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев расскажет российскому лидеру Владимиру Путину о ходе визита в Китай, они всегда на связи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Медведев регулярно поддерживает контакт с президентом, поэтому если Медведев пока не успел доложить Путину о поездке в Китай, то сделает это в любое время, передает РИА «Новости». Ранее Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин. По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными». Председатель Китая Си Цзиньпин встретился 21 декабря с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине. Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой Путин: СВО стала вынужденной и необходимой мерой 22 декабря 2022, 19:12 Текст: Вера Басилая

Спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно, заявил президент России Владимир Путин. «Хочу подчеркнуть: всё, что происходит, и всё, что связано со специальной военной операцией – мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет – и прежде всего наших людей», – цитирует ТАСС Путина. Президент также отметил, что Вооруженные силы РФ, задействованные в специальной военной операции, добиваются нужных России целей, действуют достойно. Ранее президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Новости СМИ2 Путин рассказал, когда огласит послание Федеральному собранию 22 декабря 2022, 19:28 Текст: Елизавета Шишкова

Президент РФ Владимир Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года. «Мы это сделаем в начале года, безусловно», – передает его слова ТАСС. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что послание состоится. Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично. Глава государства отметил, что «сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время». Путин отметил, что тезисы возможного послания этого года были отражены в других его выступлениях. «В тех или иных форматах я уже говорил о ключевых вещах, потом опять собрать и повторяться не очень хочется», – сказал он. Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоится. Путин заявил о шквале информационных атак на российскую молодежь 22 декабря 2022, 17:12 Текст: Алексей Дегтярев

Молодое поколение оказалось под информационным шквалом, оно стало уязвимым в такой геополитической ситуации, заявил президент Владимир Путин на Госсовете. «Содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – цитирует Путина ТАСС. Он пояснил, что сейчас основную роль играют флагманские проекты в сфере просвещения, которые уже два года проводит общество «Знание». Президент отметил, что информации в интернете много, но достоверной – недостаточно, потому, когда она проверяется признанными профессионалами, то пользуется доверием и имеет огромное значение. В августе российский лидер хвалил молодежь за стремление реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, а также за активную жизненную и гражданскую позицию. Новости СМИ2 Путин предложил ввести академический курс по основам государственности России Путин выступил с предложением ввести академический курс по основам государственности России 22 декабря 2022, 17:36 Текст: Елизавета Шишкова

Молодым людям необходимо дать опору в виде достоверных знаний, в связи с этим нужно ввести отдельный академический курс по основам государственности России, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Госсовете. «Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», – передает его слова ТАСС. Путин напомнил, что в этом году в России запустили программу «Регион для молодых». «В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты Федерации получат 15 млрд рублей – эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению самой сути смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную, полезную для общества деятельность», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. «В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – заключил он. Также Путин заявил на заседании, что молодежная политика является стратегически важной темой. Путин назвал волонтеров в зоне СВО примером для молодых людей Путин назвал волонтеров в зоне СВО храбрыми и смелыми людьми 22 декабря 2022, 16:52 Текст: Вера Басилая

Добровольцы, помогающие людям в зоне специальной военной операции, показывают пример многим молодым россиянам, это храбрые и смелые люди, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на Госсовете. «Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи. Кто по зову сердца, рискуя порой своим здоровьем и жизнью, помогает мирным людям в зоне СВО. Такие неравнодушные и храбрые, смелые ребята – пример для очень многих молодых людей в нашей стране», – сказал Путин, передает ТАСС. «[Нужно] создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику <…> в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО», – добавил глава государства, отметив, что следует поддерживать благородный порыв молодых людей. Он также подчеркнул, что волонтерство уже стало нормой жизни для многих жителей страны. Ранее в соцопросе ВЦИОМ россияне назвали героями года волонтеров. Новости СМИ2 Путину вручили книгу сочинений молодежи из городов Донбасса 22 декабря 2022, 17:59 Президент Владимир Путин перед заседанием Госсовета пообщался с победителями и финалистами проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», главе государства вручили книгу с сочинениями молодежи из Донбасса. Общение происходило на стенде платформы в Доме молодежи в Манеже. Координатор специальных проектов платформы «Россия – страна возможностей» в Донецкой Народной Республике и куратор проекта «Спасибо, братцы!» по работе с демобилизованными студентами из ДНР и ЛНР Никита Киосев вручил президенту книгу с сочинениями победителей конкурса «Пишем будущее» платформы «Россия – страна возможностей», где собраны сочинения от молодежи из разных городов Донбасса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Он также поблагодарил Путина за решение вернуть донецких студентов к учебе и передал президенту личное письмо от победительницы конкурса «Пишем будущее» Анастасии Мирошкиной из Енакиево. «Мы стремимся раскрыть Россию для молодых людей на Донбассе, чтобы каждый 20-летний парень, как я в 2014 году, мог воспользоваться возможностями и построить свою судьбу здесь, в России. Для этого мы запустили проект «Пишем будущее», где ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей писали сочинения с образами и смыслами счастливого будущего», – отметил Киосев. Конкурс «Пишем будущее» был запущен специально для молодежи новых регионов России. Это конкурс эссе, где ребята делились мыслями о том, что считают важным, каким видят свое личное будущее, будущее своей малой Родины, общества, института семьи и брака, делятся собственным творчеством, а также профессиональным опытом и стратегическим видением дальнейшего социально-экономического, культурного и инновационного развития. Всего заявки на участие подали более 10 тыс. человек. 5 267 конкурсантов вошли в число победителей, а в поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие» отправились уже более 4 тыс. конкурсантов. О важности развития экологического мышления у россиян и конкурсе платформы, который помогает этого достичь, Президенту рассказала участница проекта «Экософия», соавтор и организатор проведения фестивалей по раздельному сбору отходов «Второе дыхание» в городах Подмосковья Ульяна Белова. «В проекте «Экософия» нас уже более 40 тысяч, и идея объединения экоактивистов разных проектов в едином, сильном движении, получила горячий отклик – на форуме «Экосистема», который в сентябре прошел на Камчатке, было положено начало созданию такого всероссийского молодежного экологического движения», – поделилась она. Помимо общения с участниками проектов президент традиционно принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия – страна возможностей», где каждый может исполнить желания детей и пожилых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.