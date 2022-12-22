В Кремле оценили визит Зеленского в США

Песков о визите Зеленского в Вашингтон: Не прозвучало никаких призывов к миру

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США не прозвучало никаких призывов к миру ни от него самого, ни от американского лидера Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле, безусловно, следили за визитом Зеленского, однако в Москве не заметили никаких слов, которые можно было бы трактовать, как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России, передает РИА «Новости».

Песков также добавил, что с американской стороны не было ни одного предостережения Зеленскому от продолжения обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса.

Пресс-секретарь президента добавил, что США продолжает де-факто и опосредовано воевать с Россией до последнего украинца.

Накануне Зеленский посетил Вашингтон. Издание The Washington Post писало, что в рамках встречи Зеленского с Джо Байденом проявился их разный взгляд на военные нужды Киева, поскольку Киев продолжает настаивать на согласовании Белым домом отправки на Украину современных вооружений, а Байден этого делать не хочет.

Газета политолог Владимир Корнилов и американист Малек Дудаков объясняли газете ВЗГЛЯД итоги визита Зеленского в США.