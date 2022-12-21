Эксперт: России на Украине противостоят консолидированные силы НАТО

«Начать спецоперацию было не только вынужденным, но и своевременным решением. У России к тому моменту уже имелась мощная армия – а это фактор сдерживания для любого агрессора», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя речь президента Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны.

«Мы подошли к нынешнему противоборству с Западом в оптимальной боевой готовности, мы превосходим армии стран НАТО по целому ряду вооружений. У нас есть возможность себя защитить – значит, наша безопасность обеспечена как минимум на поколение вперед. Значит мы можем строить планы по развитию нашего государства. Поэтому логично, что глава государства не стал оттягивать неизбежное, не попытался передать решение проблем безопасности нашим детям. Нет, он проявил решительность и приказал начать спецоперацию», – заявил Асафов.

Все ответы на вопрос, могла ли Россия не начинать СВО, избежать столкновения были даны еще почти год назад, напоминает эксперт. «Год назад Россия предложила свои формулы безопасности ЕС, США и НАТО. Реакция была однозначная – отказ. Миром договориться не получилось. Очевидно, что в ответ на наше мирное предложение на Западе стали планировать удары по России – так называемые санкции из ада. Законопроект с таким названием был подготовлен в США задолго до начала СВО», – говорит Асафов.

«Призыв Зеленского к отмене Будапештского меморандума, который был связан с необходимостью предоставить ему ядерное оружие, работа над грязной бомбой на Украине – всё это предшествовало решению начать СВО», – отмечает политолог.

«Благодаря спецоперации в руки наших военных попали документы, подтверждающие прежние разведданные о деятельности лабораторий Пентагона на Украине. Эти лаборатории по сути несут ответственность за распространение различных странных заболеваний на нашем континенте. Кроме того, благодаря спецоперации удалось добыть и планы киевских генералов в марте напасть на Донбасс – группировка из 150 тысяч солдат ВСУ была сформирована именно с этими целями. Это всё было опубликовано», – напомнил Асафов.

Разумеется, у Москвы было желание избежать боевых действий, но ей не оставили другого выбора, уверен эксперт. «Уже были готовы планы Запада по истреблению России, по уничтожению ее экономики, по расшатыванию нашего внутреннего национального согласия. Такие сценарии уже были отработаны в Белоруссии летом 2020 года. Очевидно, что там проводилась тренировка, а мы были следующей мишенью», – отметил Асафов. Все эти обстоятельства подтверждают слова президента о том, что нам не оставили выбора, подчеркивает он.

«Следует также отметить, что нам противостоит не украинская армия, опыт которой ограничивался карательными операциями в Донбассе. На самом деле нам противостоит более серьезный противник – консолидированные силы НАТО. В частности, наемники из стран Запада плюс натовские вооружения. Вот сейчас Зеленский поехал в Америку, выбивать себе новые поставки. Будет там доказывать Конгрессу, что выданные Киеву деньги тратятся «с пользой», а не уходят на будущую предвыборную кампанию Байдена и обогащение Зеленского и его окружения. В этих условиях задача нашего ОПК – сохранять опережение в национальных видах вооружения, развивать новые его виды, такие как гиперзвук. Это крайне важно» – подчеркивает Асафов.

Как заявил в среду на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин, перед началом СВО стало очевидным, что столкновения с враждебными силами, в том числе на Украине, не избежать.

«Вопрос был только в том, когда это произойдет. Поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. И думаю, все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, о чем я говорю. Имея в виду и состояние наших вооруженных сил, и наличие у нас перспективных видов вооружения, техники, которых в других странах нет, а у нас есть – всё это создает определенный запас прочности», – убежден президент.

Глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что причиной конфликта на Украине стал профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, который привел к власти антироссийские силы.

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