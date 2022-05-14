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Рубль попал в уникальную ситуацию

Российская валюта признана лучшей в мире Виталий Тимкив/РИА Новости
Российская валюта названа лучшей в мире за последнее время – а все потому, что рубль существенно укрепляется. Казалось бы, крупнейшие санкции Запада должны были обрушить курс российской национальной валюты, но все происходит ровно наоборот. Специалисты называют происходящее «крайне необычной ситуацией», но каким же образом она сложилась? Подробности...
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Россия запретила Украине вступать в ЕС

Москва выдвинула к Украине новое требование REUTERS/Valentyn Ogirenko
Российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось. Если раньше Москва не возражала против евроинтеграции Киева, то теперь подобные стремления воспринимаются аналогично желанию Украины вступить в НАТО. Чем вызвано это изменение и что оно означает на практике? Подробности...
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«Укропы» нас хорошо знают». Какую роль сыграли танки при взятии Мариуполя

Танки оказались незаменимы при боях в Мариуполе Сергей Бобылев/ТАСС
«Танки в городе не должны использоваться, но мы тут превратились в городских танкистов – «длинную руку» пехоты». Такими словами бойцы одной из танковых рот армии ДНР рассказывают о том, как несколько недель штурмовали Мариуполь, с помощью какой тактики обманывали украинских нацистов и чем российские танки лучше боевых машин ВСУ. Подробности...
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План выхода «Азова» на границу с Россией принадлежит США

Внезапное начало российской спецоперации сорвало планы украинских националистов атаковать Донбасс и территории РФ Виктор Антонюк/РИА Новости
Украинские боевики из полка «Азов» рассчитывали в начале марта захватить в ДНР город Новоазовск и выйти к границам России. Соответствующий план наступления был обнаружен на одной из баз полка в освобожденном Мариуполе. В экспертной среде уверены: это далеко не единственная карательная операция украинских националистов, сорванная благодаря началу Россией спецоперации по демилитаризации Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Давление Запада на Россию сработало как пружина

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Сегодня мы приходим к окончательному расчету. Пересмотру всего нашего подхода к отношениям с внешним миром – и к себе самим. Это вопрос уважения, и в конечном счете вопрос нашего выживания. Подробности...
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Во что обойдется Киргизии экономический разрыв с Россией

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Серьезное падение поступлений от трудовых мигрантов, резкое ужесточение условий их пребывания в России, возвращение на родину не менее 200–300 тыс. человек, что создаст среду для экстремизма. Это только одно из возможных последствий выхода Кыргызстана из ЕАЭС. Подробности...
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Россия – военная империя

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Возрождение воинского духа традиционной империи происходит сегодня в России. Именно в этом и суть нынешней военной операции, в которой Россия, противопоставив себя целому миру, смирившемуся с тиранией, мучительно нащупывает свои вечные смыслы. Подробности...
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Тайна гибели главы Пентагона

Чем Белоруссия помогает спецоперации

Еще один шаг к развалу Великобритании

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Внезапное начало российской спецоперации сорвало планы украинских националистов атаковать Донбасс и территории РФ
    		   14 мая 2022, 18:10
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Украинские боевики из полка «Азов» рассчитывали в начале марта захватить в ДНР город Новоазовск и выйти к границам России. Соответствующий план наступления был обнаружен на одной из баз полка в освобожденном Мариуполе. В экспертной среде уверены: это далеко не единственная карательная операция украинских националистов, сорванная благодаря началу Россией спецоперации по демилитаризации Украины.

    Националистический полк «Азов» (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела, а сам полк признан экстремистской организацией) планировал окружить и захватить город Новоазовск в Донецкой народной республике (ДНР), а оттуда выйти на российскую границу. Как сообщил источник в одной из силовых структур Луганской народной республики (ЛНР), план операции был обнаружен в Мариуполе на одной из баз полка. Датой начала наступления было указано 8 марта.

    В плане отмечены расположения сил «Азова» в Мариуполе и окрестностях города. Стрелками обозначено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, и выход «Азова» к границе с Россией. По пути планировалось занимать промежуточные населенные пункты.

    Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Мариуполь был окружен российскими войсками и силами ДНР 7 марта. 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что город полностью освобожден за исключением завода «Азовсталь», на территории которого на тот момент оставались около 2 тыс. боевиков. На этой неделе заместитель командира «Азова» Святослав Паламар дал интервью испанской газете ABC, заявив, что уже у 600 бойцов есть ранения.

    По распоряжению президента России Владимира Путина, предприятие полностью заблокировано. В середине этой недели глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с территории комбината вышли все мирные граждане. Он убежден, что боевиков нацбатальона ждут «мрачные перспективы». «Для нас все очевидно: это военные преступники. Это неофашисты, которые должны предстать перед трибуналом. Других вариантов нет. Или же умереть», – сказал Пушилин в эфире Первого канала.

    В апреле российские военные узнали о планах ветеранов так называемой АТО (так Киев называл свою военную операцию на территории Донбасса) еще за несколько дней до начала спецоперации на Украине устроить расправу над пророссийски настроенными жителями Мелитополя на юге Запорожской области. Этот 150-тысячный город контролируется вооруженными силами России с 26 февраля. Согласно данным Минобороны России, украинские войска также планировали нападение на Донбасс в марте этого года, но спецоперация РФ упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок на ЛНР и ДНР.

    Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев подчеркивает, что обнаружение плана «азовцев» в очередной раз указывает на своевременность российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. «Спецоперация проводится для упреждения агрессии против РФ. Националисты не только планировали наступление на Донбасс, у них было желание напасть на Россию, захватывать заложников. Только решительные действия верховного главнокомандующего Владимира Путина фактически остановили все это», – подчеркнул Перенджиев.

    Эксперт не исключает, что у «Азова» существовали более полномасштабные планы, «но Россия упредила угрозу». По его словам, захват Новоазовска планировался не «азовцами», а «руками коллективного Запада». «Украинские нацисты – это инструмент агрессии против России со стороны стран Запада», – добавил Перенджиев.

    В свою очередь руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок уверен, что план «Азова» был обречен на провал, особенно это касается замысла выйти к границам России. Он согласен, что за всем этим стоит Запад.

    «Этот план подсказали «азовцам» американцы. Именно Западу нужно, чтобы украинские военные оказались на территории России. Но президент Украины Владимир Зеленский заинтересован только деньги получать от стран Запада, а не отправлять «Азов» на территорию России»,

    – считает эксперт.

    Цыганок уверен, что обнаружение подобного плана – это повод усилить обстрелы «Азовстали», начать применять более серьезные вооружения, в том числе самоходные минометы «Тюльпан», хорошо зарекомендовавшие себя еще в Афганистане. «Полку «Азов» некуда деваться. Перекрыто воздушное пространство и подходы со стороны моря», – напомнил он.

    Между тем «Азов» по-прежнему несет серьезную угрозу Донбассу, потому что представляет собой сетевую структуру, а не только конкретные подразделения, часть из которых засела на территории «Азовстали». «Именно через сетевую структуру полк воздействует на высшую власть на Украине. Это целая нацистская система управления, которая имеет внешнее воздействие, прежде всего со стороны США. «Азов» – это инструмент агрессии против России и формирования нацистского сознания у украинского общества. Уничтожая нацистов и всю эту паутину, русская армия проводит денацификацию», – пояснил Перенджиев.

    По мнению эксперта, сорвать многочисленные наступательные планы «Азова» на Донбасс активно помогало российское казачество, которое «играет важную роль в вопросах денацификации».

    «На освобожденных территориях ДНР и ЛНР казачество берет на себя вопросы обеспечения общественного порядка, заменяет собой правоохранительную структуру. Кроме того, казаки продолжают участвовать в боевых действиях по освобождению Донбасса и территории Украины. Это противодействие той системе, куда входит «Азов», – подчеркнул доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова.

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