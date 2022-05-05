Украинская армия глушит страх наркотиками

Украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Препараты, которые применяют силовики, помогают подавлять страх и боль, отключаться от ужасов войны и идти в бой в состоянии эйфории. Кто поставляет подобные стимуляторы украинским военным и чем опасны эти вещества?

Пленный военнослужащий батальона «Донбасс» рассказал: украинским военным поставляли специальные наркотики, которые они принимали перед боем, отчего у них пропадал страх и снижался болевой порог. Об этом в четверг сообщило РИА «Новости», которое приводит видео Минобороны с записью допроса украинского бойца.

«Знаю про один препарат «Теофедрин». Поставляли нам его волонтеры, – свидетельствует военнопленный. – Употребляли мы его непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал страх... Мы могли идти в бой спокойно, не боясь ничего. Сильные, конечно, ломки после него... Но отходили, переживали». По словам пленного бойца украинского батальона, чаще всего такие наркотики употребляют военные из добробатов «Донбасс», «Азов», «Айдар».

Это далеко не первое свидетельство того, что с ведома киевского командования украинским военнослужащим выдают «вещества». Еще в конце марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил: на оставленных ВСУ позициях были найдены свидетельства применения препаратов, приглушающих чувство страха. «На территории Украины среди ВСУ и специальных отрядов, состоящих из западных наемников, активно распространяются наркотические вещества под названием Captagon – смесь наркотических веществ и иммуностимуляторов. Таблетки популярны среди боевиков, они вызывают чувство эйфории и практически отключают чувство боли», – сообщил в середине апреля депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

В начале мая в плен российским военным сдался 22-летний боец нацбатальона «Донбасс» Александр Курьянов-Симоненко. По информации телеканала «Звезда», он на допросе рассказал, что командование «Донбасса» давало бойцам подозрительные медикаменты, которые снимали боль от ранений и усталость, но потом вызывали сильнейшую зависимость. «Люди не боятся и «обезболиваются». Раненые сами спокойно уходят на эвакуацию. Их не вывозили, они принимали это обезболивающее и шли спокойно сами», – рассказал бывший боец «Донбасса».

Наркотики позволяют украинским силовикам воевать за пределами возможностей организма, пояснил газете ВЗГЛЯД президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов, подполковник ФСБ в отставке.

«Блокированные в Мариуполе украинские военные находятся уже не первую неделю в постоянном огневом контакте. Ни один организм без стимуляторов не выдержит такой нагрузки.

Тем более у них явно нет возможности спать больше двух-трех часов в сутки. Вероятно, там используются препараты, позволяющие быстро выйти из сонного состояния, потому что в условиях боевых действий самое непригодное для бойца состояние – это именно сонливость», – пояснил Филатов.

Он уточнил, что в сонном состоянии снайпер ВСУ не сможет эффективно выслеживать и поражать цели, украинская мотопехота – проявлять максимум контроля и внимания над ситуацией на земле, особенно в условиях плотной городской застройки, где сейчас ВСУ и предпочитают вести боевые действия.

Употребляя химические наркотики, боец ВСУ, Нацгвардии или украинской территориальной обороны может находиться без сна три-четыре дня максимум, уточняет аналитик. «Более длительные адреналиновые «марафоны» просто убивают иммунную систему. Даже если военный вернется в нормальное психологическое состояние, то на уровне «физики» длительный прием таких препаратов приводит к серьезным заболеваниям, вплоть до онкологии», – указывает Филатов.

«В ВСУ очень часто используют наркотики метамфетаминного ряда, – в свою очередь отмечает психотерапевт-нарколог из Краснодара Николай Каклюгин, кандидат медицинских наук. – Накачанный этими наркотиками украинский силовик будет идти в полный рост под шквальным огнем, не чувствуя ран, а свалится, если ему только прострелят голову. В украинском сегменте YouTube есть видео, где тяжелораненый украинский военный орет от страшной боли, его поят желтой жидкостью, после чего он сразу успокаивается. Скорее всего, эта жидкость – смесь обезболивающих с психостимуляторами», – указывает эксперт.

Добавим, что судя по свидетельствам пленных, у украинских силовиков в ходу не только мобилизующие психостимуляторы, но и «расслабляющие» наркотики. О повальной наркомании в ВСУ в конце апреля поведал сдавшийся в плен в городе Рубежное (ЛНР) солдат ВСУ Антон Мороз, сообщил в своем Telegram-канале политолог Владимир Корнилов. В 2015 году в своем родном Краматорске Мороз предстал перед судом за хранение марихуаны. Вместо тюрьмы ему предложили воевать в Донбассе как контрактнику ВСУ, Мороз согласился.

«Мороз – наркоман со стажем. После подписания контракта с ВСУ, он продолжил употреблять не только «травку», но и перешел на более тяжелые наркотики. По словам Мороза, это никак не отразилось на его службе в ВСУ. Он рассказал, что многие украинские военные употребляют различные виды наркотиков», – указал Корнилов в своем Telegram-канале.

Наркотики вошли в привычный быт ВСУ с апреля 2014 года, когда украинских силовиков отправили в Донбасс, полагает Каклюгин. По словам нарколога, ВСУ, Нацгвардия и добровольческие батальоны типа «Азова» уже имели опыт тесного знакомства с тяжелыми наркотиками на примере Евромайдана в Киеве. В основном это были химические наркотики, которые можно в виде порошка добавлять в еду и горячие напитки.

В организме украинских военных, погибших в Донбассе в прошлые годы, украинские патологоанатомы находили весь набор известных одурманивающих веществ: от наркотиков на основе первитина до «солей». В расположениях полка «Азов» российские военные и Народная милиция ДНР сейчас находят вещества, которые находятся в неофициальной продаже в украинских силовых структурах, говорит Каклюгин. Это препараты, которые не относятся к набору полагающихся украинским силовикам наркотических обезболивающих.

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В прифронтовых частях ВСУ царит также алкоголизм, напоминает эксперт. По его словам, водка – куда более дешевый и доступный стимулятор, чем наркотики. Но водка не имеет такого реактивного действия, каким обладают наркотики. «Под водкой человек не может сутками не спать, совершать многодневные переходы, воевать без еды и отдыха, а под наркотиками может. Другое дело, что от водки у человека только абстинентный синдром, а от метамфетаминов или опиатов – полное истощение организма и сильнейшая последующая зависимость. Значительная часть украинских силовиков, которые прошли Донбасс – клинические наркоманы», – говорит медик.

Ссылаясь на свои источники из ДНР и ЛНР, Каклюгин указывает, что наркотическая зависимость убирает у украинских военных чувство брезгливости. По его словам, украинский военный в нормальном состоянии не смог бы жить, спать и принимать пищу посреди собственных испражнений. А к этому ВСУ и Нацгвардия приучились в Донбассе с 2014 года только благодаря повальной наркомании среди личного состава, полагает эксперт.

Кроме того, врач говорит, что наркотики дают украинским военным иллюзию наполнения душевной пустоты. Тяга к этому эрзац-наполнению, в свою очередь, провоцирует у наркозависимого силовика «ломку», и военный снова нуждается в дозе. А подполковник ФСБ в отставке Филатов считает, что с помощью наркотиков украинские военные заглушают в себе и муки от осознания содеянного ими. «Бойцы ВСУ принимают решение о том – ­сдаться или убивать свой организм в длительной осаде, исходя из того, насколько у каждого из них руки испачканы кровью, и своей оценки того, какие преступления могут быть доказаны», – добавил эксперт.

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