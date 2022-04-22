Сдавшийся украинский военный рассказал о мобилизации в ВСУ ВИЧ-инфицированных и наркозависимых

ВИЧ и наркозависимость не являются причинами для отвода от мобилизации на Украине, в случае отказа служить отправят в тюрьму, заявил украинский военнослужащий 81-й десантно-штурмовой бригады Антон Мороз, сложивший оружие в городе Рубежное.

«Я ВИЧ-инфицированный. Очень серьезный диагноз», – цитирует РИА «Новости» его слова. Мороз пояснил, что больше пяти лет стоит на программной терапии для наркозависимых и ежедневно принимает специальные препараты, которыми армия не обеспечивает.

«Я стою на программной терапии больше пяти лет. Наркоманить я начал на пятую волну мобилизации… Вернувшись оттуда (со службы – прим. ВЗГЛЯД), я уже начал принимать более тяжелые наркотики», – заявил военнослужащий.

При этом он уточнил, что факт наркозависимости также не помешал мобилизовать его. «Да вы не видели, кого набирают просто-напросто. Главное – зайти в военкомат. Дальше – все, автобус и особо не спрашивают. Есть другой путь – десять лет или же 15 за уклонение», – отметил Мороз.

Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что бойцы ВСУ не испытывают страха, поскольку принимают наркотические вещества, найдены свидетельства их применения.

До этого военнослужащий ВСУ Дмитрий Общинников, попавший в плен, заявил, что многие его сослуживцы увлекались наркотиками («солями») и идеями национализма. В его отделении было порядка 10-20 националистов.

Напомним, официально объявлено о старте второй фазы боевых действий. Основная оперативная группировка ВС России с союзниками сконцентрирована на западном берегу реки Северский Донец южнее и западнее Изюма, а также в других районах Харьковской области. С начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ.

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