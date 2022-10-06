|
|
Медведев: Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении
Зампред Совбеза России Медведев оценил итоги санкционной политики Запада
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Очередные антироссийские санкции дорого обходятся тем, кто их ввел, но наносят ущерб всему миру, ограничивая торговлю и сея хаос, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть. Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для «назначенного грешника» – дело пустое. И дорогостоящее», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он предложил рассмотреть, чем обернулись антироссийские санкции для всех сторон.
Запад с самого начала спецоперации на Украине начал последовательно «палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО», не беря в расчет, что Россия давно уже живет в условиях ограничений и научилась адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.
«Наша экономика демонстрирует весьма приличную жизнеспособность. Постепенно замедляется инфляция, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре. Есть все основания считать, что по результатам года она составит не более 12%. Большую устойчивость демонстрирует ВВП, который к концу года сократится куда меньше предполагавшегося. В общем, «порвать в клочья» нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное – у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития», – указал зампред Совбеза.
Страны же Запада с начала СВО убеждали своих граждан и весь мир, что обойдутся без российских нефти, газа, удобрений и зерна, но сейчас они осознали, что санкции – это членовредительство.
«Типичный самострел в собственную задницу. Резко дорожают бензин, продукты, коммунальные услуги. Люди от отчаяния выходят на митинги. Политики беспомощно разводят руками. Твердят красивые слова – вроде как «за демократию надо платить». Не отвечая, правда, на вопрос, на кой хрен нужна такая «демократия», – добавил он.
Медведев привел данные Евростата, согласно которым, в еврозоне фиксируется рекордная за последние десятки лет инфляция в размере более 9%. При этом в отдельных странах фиксируется «просто катастрофическая» ситуация, в числе таких государств – «самые отмороженные враги России».
«Они в полной мере пожинают плоды своей рвотной ненависти к нашей стране. В Эстонии инфляция выросла на 22,2% в годовом выражении, в Литве – на 21,1%, в Латвии – на 20,8%, в Чехии – на 17,3%. И эти двухзначные антирекорды далеко не предел. Впереди – холодная зима без российского газа», – отметил Медведев.
Зампред Совбеза указал, что вскоре европейские страны могут навсегда остаться без газа, при этом европейские чиновники уговаривают своих граждан экономить энергию, перекладывая растущие расходы на пользователей.
Итог санкционной политики для всего мира зампред Совбеза оценил как «печальный». Санкции Запада лишь стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, которая была прежде.
«Частная собственность больше не священна, торговые контракты не обязательны, валюта расчетов не средство платежа. Подорваны глобальные цепочки поставок. Западные аналитики ожидают замедления экономического роста всех развитых стран. Уже в ближайшие 12 месяцев Европе грозит наступление рецессии», – подчеркнул Медведев.
По его словам, последствия для «главного поджигателя гибридной войны против России – США» будут менее катастрофическими, однако Вашингтон осознает «тяжелейшие» последствия политики действующего главы Белого дома Джо Байдена.
«Иллюзий нет. Запад намерен идти против России до конца. Вводить против нее все новые бессмысленные ограничения, надеясь, как и все последние годы, все же максимально подорвать экономику России. Разлет осколков от такого неизбирательного применения санкционного оружия – по всем странам мира и ни в чем не повинным людям», – добавил зампред Совбеза.
Медведев выразил уверенность, что без нормальной международной торговли хаос и нищета будут ощущаться в самых разных уголках планеты. При этом он отметил, что к благоразумию Запада взывать бесполезно.
«Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией», – заключил политик.
Напомним, восьмой пакет санкций против России, введенный Европейским союзом, включает в себя потолок цен на нефть. При этом в Европе подготовили предложение к Еврокомиссии о создании «динамического коридора цен» на газ, чтобы бороться с инфляцией.
Названы основные проблемы по снабжению тыла армии России
Генерал Гурулев: Исправить ситуацию со снабжением российской армии можно за три месяца
|
|
Федеральный бюджет ежегодно выделял Минобороны столько денег, сколько запрашивало ведомство. И не очень понятно, на что они были потрачены. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал мнение генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, комментируя призыв глав двух думских комитетов разобраться с проблемами снабжения тыла нашей армии.
«Основная проблема заключается в том, что сейчас просто не существует того количества имущества, которое необходимо для обеспечения первого этапа мобилизации. Это касается также техники и ресурсов для ремонтных работ. И теперь главы регионов вынуждены за счет местного бюджета закупать все необходимое для снаряжения бойцов», – рассказал Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса.
«При этом федеральный бюджет ежегодно выделял на материально-техническое обеспечение (МТО) те суммы, которые запрашивало Минобороны. И никакого уменьшения финансирования не было. Поэтому и возникает вопрос – где имущество?» – рассуждает депутат.
Решить проблему одномоментно не получится, считает собеседник. «Первое, что надо было сделать, уже сделано – заменен замминистра по МТО. Теперь это место занимает достойный генерал Мизинцев, способный наладить необходимые процессы. Далее нам надо заключить прямые контракты с предприятиями, чтобы в максимально сжатые сроки получить все необходимое. Деньги на это есть. И в течение месяцев трех мы уже увидим результаты», – предполагает генерал.
«Эту волну мобилизованных мы, конечно, оденем, обуем и снарядим. У нас другого выхода просто нет. Но с учетом обстановки в мире, я не исключаю, что это не последняя волна мобилизации. И сейчас важно все отточить и наладить работу всех механизмов, чтобы они работали как часы», – заключил Гурулев.
Ранее председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. На этом фоне ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Кроме того, Андрей Картаполов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что попытки замолчать реальное положение дел отдельными руководителями об обстановке в зоне боевых действий могут привести к дефициту доверия российских граждан.
Напомним, 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров заявил о наступлении ВС России в ДНР и в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях на территории Донецкой народной республики и Херсонской области
|
|
Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций в Донецкой народной республике и Херсонской области, наступление не прекращается ни на минуту, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, наступательные действия на территории Донецкой народной республики и Херсонской области не прекращаются ни на минуту.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
По словам главы Чечни, военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» в буквальном смысле выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций.
Ранее в среду заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время вся территория российского региона будет освобождена, вплоть до Николаевской, Одесской областей. Он также сообщил, что российская армия проводит в Херсонской области перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, при этом жители ряда населенных пунктов, куда вошли украинские силовики, эвакуированы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях
|
|
В ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Так, на Купянском направлении противник тремя батальонами тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, все атаки были отбиты, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
В районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В направлении Красного Лимана попыток атаки ВСУ не предпринимали.
На Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», – следует из сообщения ведомства.
Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
Также уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожья.
Ранее сообщалось, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции заподозрили Зеленского в безумии из-за требований к России
Обозреватель Causeur Ройзман заподозрил у Зеленского исключительную болезненность психики из-за требований к России
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о России показал исключительную болезненность своей психики, считает обозреватель французского издания Causeur Шарль Ройзман.
Как считает обозреватель французского издания, за словами Зеленского о возможности вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта «только после смены ее руководства» стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию, передает РИА «Новости».
Как считает колумнист, Зеленский – авантюрист, который отказывается от дипломатии и диалога, хочет развязать войну и втянуть в нее весь мир. «Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики?» – задал риторический вопрос автор материала, говоря о Зеленском.
Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
В ходе выступления в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий президент РФ Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Швеция по итогам расследования заявила о «вопиющей диверсии» на «Северных потоках»
|
|
Рядом с местами утечек на «Северных потоках» произошли взрывы, это указывает на диверсию, заявили в Службе безопасности Швеции со ссылкой на результаты расследования.
Расследование место происшествия на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» завершено, оно усилило подозрения о том, что причиной утечек на «Северных потоках» стал вопиющая диверсия, было установлено, что рядом с трубопроводами произошли взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление шведского ведомства.
«Поскольку осмотр на месте происшествия завершился, оцепление в районе снято», – заключили в Службе безопасности Швеции.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что у России «нет таких данных», о том газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский призвал НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России
СМИ: Президент Украины Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» ядерный удар по России
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России, сообщают украинские СМИ.
Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, пишет korrespondent.net.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», – заявил Зеленский.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Страна.ua» сообщила о сильном взрыве в Киеве
В Киеве слышали сильный взрыв сообщает издание «Страна.ua».
В Telegram-канале издания отмечается, что воздушная тревога не объявлена.
Сразу после взрыва в Киевской области областная военная администрация сообщила, что в регионе проводится обучение для саперов, в связи с чем «в некоторых общинах области возможны звуки взрывов».
Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 нанесли удар по Белой Церкви под Киевом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США обвинили Украину в убийстве Дугиной
New York Times: Разведка США пришла к выводу, что к убийству Дугиной причастна Украина
|
|
Разведывательные службы США считают, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины, сообщила The New York Times.
Издание считает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном, передает ТАСС.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что организаторам, заказчикам и исполнителям этого варварского преступления не может быть пощады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы не несет ответственности за убийство Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
ЕС утвердил введение потолка цен на российскую нефть
ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России
|
|
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть, сообщили в Еврокомиссии.
В заявление указывается, что ЕС принял новый пакет санкций против России из-за «незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины», передает РИА «Новости».
Новый пакет санкций ЕС включает экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности.
Новые ограничения предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро. Включает готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудования, пластмассы, транспортные средства.
Также вводится запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, некоторые электронные компоненты, технические издания, используемые в авиационной отрасли.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что в очередной пакет санкций включено введение потолка цен на российскую нефть, а также внесены десятки россиян. Кроме того, новые санкции ЕС предполагают запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также запрет на предоставление ряда услуг российским компаниям.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские войска дали отпор ВСУ в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов: Наступление ВСУ на севере региона остановлено
|
|
Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны, сообщил в четверг заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в Херсонской области никто никуда не отступает, наступление ВСУ в северной части региона остановлено. Стремоусов отметил, что благодаря слаженной работе Министерства обороны России и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет.
Украинская армия заняла ряд прифронтовых сел Херсонской области, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах, рассказал Стремоусов.
Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС, что ВСУ используют на херсонском направлении очень большое количество техники из стран НАТО. Он уточнил, что у украинских военных очень большое количество натовской техники, в том числе «турецкие какие-то машины, какие-то танки у них». Стремоусов подчеркнул, что «ВСУ превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть».
Ранее Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» на территории Донецкой народной республики и Херсонской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД Казахстана назвали жестким разговор с послом России
|
|
Разговор, состоявшийся в МИД Казахстана с послом России о высказывании официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой касательно ситуации вокруг посла Украины, был серьезным и довольно жестким, рассказали во внешнеполитическом ведомстве республики.
В МИД Казахстана рассказали, что посол был вызван в ведомство на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий, передает заявление РИА «Новости».
Ранее Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале выражала возмущение тем, что украинский дипломат, известный своими русофобскими высказываниями, вернулся в столицу Казахстана.
«Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», – отмечала она.
Захарова выражала надежду, что казахстанская сторона, следуя «не только духу союзнических отношений с Россией», но и собственным законам, в частности, статье 147 УК Казахстана, «не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста».
МИД России на своем сайте отмечал, что 21 августа посол Украины Петр Врублевский отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Обвинения Украины в адрес России не поддержали на G20
Матвиенко указала на безуспешные попытки Украины обвинить Россию и устроить шоу на G20
|
|
Делегация Украины, выступившая на саммите спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20) с ложными обвинениями в адрес России и попытавшаяся организовать шоу в зале, не получила поддержки парламентариев других стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам Матвиенко, выступление украинской делегации состояло из заезженных, фальшивых обвинений. «И из двусторонних встреч, и из реакции зала на это выступление (вы видели эту достаточно вялую реакцию), и попытка организовать очередное шоу – встать в зале. Ну, встали четыре человека. Мы видели, что остальные понимают то, о чем мы говорим, понимают по-настоящему суть всего происходящего», – цитирует ТАСС спикера Совфеда.
По ее словам, «организовать шоу» Украине не удалось, поддержки, на которую они рассчитывали, не получилось.
Ранее Матвиенко на саммите парламентов G20 призвала парламенты России и Украины приступить к переговорам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сальдо: ВСУ не удастся взять Херсон
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о неспособности ВСУ взять Херсон
Украинские военные не смогут взять город Херсон, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
«И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – заключил глава региона.
Ранее Минобороны России заявило, что ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В администрации Байдена сочли возможным захват Крыма Украиной
Daily Telegraph: Администрация президента США Байдена считает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым
|
|
Администрация президента США Джо Байдена полагает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области, сообщило британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на американских военных чиновников высокого ранга.
Как считает источник издания из числа высокопоставленных американских военных чиновников, темпы продвижения украинских войск в Херсонской области «обнадеживают». По его мнению, захват Крыма Украиной якобы «теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов», передает ТАСС.
Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла российской армии
|
|
Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев.
По словам Гурулева, одновременно два председателя комитетов Госдумы написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки делось финансирование тыла, потому как оно производилось в прошлом в полном объеме.
«Внимание, вопрос: где (все это)?» – передает РИА «Новости» слова Гурулева в эфире «России 1».
Ранее ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.