Французский разведчик Жюйе: Западу пора перестать думать, что силы России на исходе

Запад должен перестать тешить себя иллюзиями о том, что силы России на исходе, а у украинцев все прекрасно, заявил Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе.

По его словам, европейцы часто принимают свои желания за реальность и забывают, что русские или украинцы великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые, передает РИА «Новости».

При этом именно США спровоцировали конфликт на Украине и сделали все, чтобы вовлечь Россию в боевые действия, подчеркнул он. Этим и объясняется тот факт, что американские спецслужбы были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до февраля 2022 года, а сомнение европейских разведок в возможности вооруженного конфликта на Украине прошлой зимой стало следствием недоверия к американцам, которые «регулярно лгут».

По мнению Жюйе, в 2014 и 2015 годах Франция и Германия хорошо понимали, что действия США на Украине грозят полномасштабным конфликтом между пророссийским и прозападным населением.

«Что было дальше? Мы не смогли добиться исполнения первого и второго Минских соглашений, потому что американцы вместе с НАТО оказали давление на украинцев, которые захватили власть в Киеве. С этого момента мы потеряли опору, наши спецслужбы могли лишь наблюдать за тем, что происходит, со стороны», – отметил он.

Ранее в Национальной ассамблее Франции заявили об истощении запасов вооружений из-за помощи Украине. 11 декабря лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что во Франции практически истощились военные запасы, но Париж продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву.