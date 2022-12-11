Во Франции призвали прекратить «безумные» поставки оружия на Украину

Лидер движения «Патриоты» Филиппо отметил истощение запасов вооружений во Франции и призвал прекратить поставки Киеву

Во Франции практически истощились военные запасы, но страна продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Филиппо в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить это «совершеннейшее безумие», передает РИА «Новости».

Он ссылается на статью в Opinion «Французская армия: запасы вооружение в целом исчезли». В материале приводится отчет Французского института международных отношений. В документе сказано, что французские поставки на Украину малы, так как у самой Франции не хватает вооружений. Утверждается, что за 30 лет «ограниченного бюджета европейские армии были вынуждены до минимума сократить свои запасы».

Так, Париж решил передать Украине 24 гаубицы Caesar (18 уже переданы, еще шесть обещаны), хотя у Франции их было всего 75. В отчете указывается на «исчезновение» 200 танков Leclerc, БМП AMX-10P, около 100 из которых модернизировали, а также бронированных машин VBCI, числившихся на вооружении в 2008 году. На базе в Шатодуне хранились до 500 единиц авиатехники, но базу закрыли, а технику распродали.

Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенбер призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.