Депутат Матвейчев прокомментировал блокировку своего YouTube-канала

Депутат Матвейчев: YouTube в очередной раз доказал свою политизированность

Контент из заблокированного канала будет размещаться на резервных аккаунтах и других площадках, но открытым остается вопрос продолжения работы YouTube в России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее он сообщил о блокировке своего YouTube-канала администрацией видеохостинга.

«Администрация Google заблокировала мой YouTube-канал без каких-либо комментариев или предупреждений, аргументировав это только персональными санкциями, введенными против меня. Также сообщается, что моя страница не подлежит восстановлению», – рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Все это в очередной раз свидетельствует о том, что YouTube, как и компания Google в целом – это не нейтральная информационная площадка, а оружие в информационной войне против нас. Если компания не намерена отказываться от своей политизированности и занимать нейтральную позицию, то ее сервисы в будущем не должны работать в России», – отметил собеседник.

«Большая часть информации у меня сохранена на внешних носителях и размещена на «Рутубе». Однако сейчас российский видеохостинг не доступен за границей, а мои лекции смотрели в том числе и пользователи из других стран», – добавил депутат.

«Пока я продолжу публиковать свои материалы на резервных аккаунтах YouTube, на сайте, но все равно это не сможет до конца заместить утраченный контент. На YouTube были и уникальные видеоролики», – рассказал парламентарий.

«С уверенностью могу сказать, что я лично от этой блокировки ничего не потерял. Материалы будем восстанавливать, чтобы дать людям доступ к ним. Однако я убежден, что нужно развивать свои собственные площадки, аналогичные YouTube, способные конкурировать с ним по функционалу, безопасности и отсутствию политизированности», – резюмировал Матвейчев.

Ранее стало известно о блокировке YouTube-канала депутата Госдумы, политолога и политтехнолога Олега Матвейчева. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети LiveJournal. Отмечается, что утрачены более 700 лекций политолога, число подписчиков канала составляло порядка 26 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД накануне рассказывала, что в МГИМО обсудили принципы строительства безопасного Рунета. Как отмечается, эксперты пришли к выводу: для того, чтобы сделать Сеть безопаснее для российской молодежи, нужно не только строго соблюдать информационную безопасность, но и активно готовить при этом отечественный контент для молодой части российской аудитории.

Напомним, что в ноябре Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube. В июле ведомство оштрафовало Google на 2 млрд рублей.

Суд первой инстанции отклонил заявление Google, оспаривавшего решение ФАС РФ от 24 февраля и выданное в связи с ним предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство пришло к выводу, что правила, связанные с формированием контента на YouTube, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.