Эксперты в МГИМО обсудили принципы строительства безопасного Рунета

Просто отгородиться от внешнего мира и не дать при этом молодым людям альтернативу – это плохой вариант. Возможно ли в принципе создать полностью безопасный для подростков интернет? Эти проблемы обсудили эксперты на дебатах в МГИМО, проведенных в рамках форума по защите прав детей и молодежи.

Чтобы сделать Сеть безопаснее для российской молодежи, нужно не только строго соблюдать информационную безопасность, но и активно готовить при этом отечественный контент для молодой части российской аудитории. К такому выводу пришли эксперты, принявшие участие в дискуссии, которая во вторник состоялась на базе МГИМО. Дискуссия носила название «Безопасный интернет для молодежи: мечта или реальность?» и проводилась в рамках Форума по защите прав детей и молодежи в цифровой среде «Интернет для молодежи: пространство доверия».

Директор по интегрированным коммуникациям АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Александр Ляпин перечислил три пункта противодействия объявленной России информационной войне: оперативное разоблачение фейков и вообще недостоверной информации, создание собственного контента и развитие у аудитории критического мышления.

Отвечая на вопрос из зала о возможности изоляции Рунета по примеру Китая, Лапин отметил, что при обсуждении идеи «файервола» зачастую упускается из виду отсутствие стимулов обходить его.

«Власти создавали очень хорошие условия для технологических китайских компаний, чтобы те, в свою очередь, создавали аналоги платформ и ресурсов, от которых Пекин отгораживается. Потому что просто отгородиться и не дать альтернативу – это плохой вариант. А зачем тогда интернет?

По статистике лишь 1,5% китайских пользователей пытаются преодолеть «файервол». Это немного. Казалось бы, почему? А просто не надо.

Потому что у них есть полный аналог YouTube, есть аналог Instagram* и Facebook*. У них есть свои продукты. И именно этим обусловлен успех», – подчеркнул эксперт.

Комментируя государственную поддержку «контент-мейкеров», Лапин привел в пример сериал «Трудные подростки», созданный при поддержке ИРИ. «Мы обычно называем такой контент социально-значимым. Есть еще такое модное понятие, что пришло к нам с Запада – это «импакт-контент». «Импакт» – это влияние. За три года мы рассмотрели более восьми тысяч заявок, поддержали более 1300 проектов – и эти проекты вы можете видеть теперь в интернете. Они выкладываются в онлайн-кинотеатрах, на площадках, – в том числе мы активно сотрудничаем с RuTube, у нас есть свой канал», – цитирует его РАПСИ.

Другой участник дискуссии, директор по исследованиям и разработке Лаборатории Касперского Антон Иванов напомнил о еще одной опасности – «сливе» персональных данных. По его словам, если раньше такая информация добывалась в основном с целью продажи, то сейчас личные данные часто сразу выкладывают в открытый доступ.

«Во-первых, это вызывает социальную напряженность. А второе – провоцирует телефонное мошенничество, и мы увидели всплеск этого в середине года. Эти злоумышленники работают по сути в паре, – те же самые данные используют телефонные мошенники. Получив доступ к персональным данным, они могут заниматься социальной инженерией более эффективно», – пояснил эксперт.

Сотрудник Лаборатории добавил, что на этом фоне между регулятором и отраслью «произошла консолидация». Все поняли, что информационная безопасность – это не та вещь, от которой можно отгородиться, подготовить бумажки и отчитаться, что «у меня все защищено», добавил Лапин. «Если мы эту работу будем вместе продолжать, то мы окажемся все время на шаг впереди злоумышленников», – уверен он.

Гендиректор видеохостинга Rutube Александр Моисеев посвятил свое выступление теме возрастных цензов. По его мнению, политика возрастных ограничений не работает – из-за технической «подкованности» современных подростков, которые легко обходят любые правила в этой сфере: «Дети, молодые ребята, образно говоря, родились в Сети – для них такие технологии запретов, как родные. Поэтому простые ограничения не исправят ситуацию. Скорее всего, разные виды контента можно лишь по-разному маркировать, подсвечивать, – какой контент на какие аудитории ориентирован», – считает эксперт.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что риски в интернете – общемировая проблема, в чем она лично убедилась, побывав на Форуме по управлению интернетом в Африке, точнее – в Эфиопии. «У нас с зарубежными странами по некоторым пунктам разное видение проблемы, но в целом механизмы борьбы с негативным контентом в Сети или с дипфейками у всех одинаковые», – заявила она.

*компания-владелец Meta* признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.