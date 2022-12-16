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Президент Словакии приняла отставку правительства страны
Президент Словакии Чапутова отправила в отставку правительство страны из-за вотума недоверия
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Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку правительства республики, возглавляемого премьером Эдуардом Хегером, сообщили местные СМИ.
Чиновник администрации главы государства, который вел церемонию в президентском дворце в Братиславе, заявил, что «президент республики приняла отставку правительства и поручила ему продолжать исполнять обязанности до назначения нового кабинета министров», передает ТАСС со ссылкой на ТАСР.
Накануне депутаты Национального совета (парламента) Словакии по инициативе оппозиции выразили недоверие правительству премьера Эдуарда Хегера из-за энергетического кризиса. За вотум недоверия кабмину Хегера голосовали 78 из 102 присутствовавших на заседании депутатов высшего законодательного органа Словакии, который насчитывает 150 мест. Против высказались 20 парламентариев.
Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года»
Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года
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Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий.
Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
В центре Берлина разбился крупнейший в мире цилиндрический аквариум
Welt: Крупнейший в мире цилиндрический аквариум разбился в центре Берлина
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Крупнейший в мире цилиндрический аквариум с соленой водой AquaDom разбился в центре Берлина. В результате инцидента пострадали два человека, вся вода вместе с рыбой выплеснулась на улицу.
Огромный 16-метровый аквариум в отеле Dom Aquaree разбился ранним утром пятницы. Он полностью разрушен, вода «бесконтрольно» хлынула наружу, передает ТАСС со ссылкой на газету Die Welt.
AquaDom открыли в 2003 году, стоимость проекта составила 12,8 млн евро. Высота аквариума составляет 16 м, диаметр – 11,5 м. В нем плавали около 100 видов рыб, объем аквариума – около 1 млн литров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Der Spiegel.
К месту происшествия прибыли около сотни сотрудников аварийно-спасательных служб, а также пожарные. Части фасада отеля, в котором находился аквариум, вылетели на улицу.
Полиция сообщила об очень громком взрыве перед разрушением аквариума. По предварительной оценке, все больше данных указывает на техническую неисправность.
Гостям пришлось покинуть отель, в здании находились около 350 человек.
Улица Карл-Либкнехт-Штрассе, где находится отель с аквариумом, перекрыта, на дороге много воды. Отель расположен вблизи берлинской площади Александерплац, знаменитой телебашни и Берлинского кафедрального собора.
Архитектор аквариума Сергей Чобан в комментарии «Газете.Ru» сказал, что не знает причин его разрушения. Отель 20 лет находится в эксплуатации, напомнил он. Архитектор добавил также, что ему «дико жаль рыб».
Москва заявила о доказательствах причастности США и Польши к терактам в России
Полученные с перехваченных беспилотников данные подтверждают вовлеченность Вашингтона и Варшавы в подготовку терактов на российской территории, сообщили в компетентных органах.
Уточняется, что данные были получены с перехваченных беспилотных летательных судов (БВС), которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры в Севастополе, Крыму, Курской, Белгородской и Воронежской областях, передает ТАСС.
В России заявили, что ряд фактов подтверждает непосредственную вовлеченность США и Польши в подготовку и проведение совместных с Киевом террористических актов на территории Российской Федерации.
Также в сообщении говорится, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks. Производство и первоначальная настройка произведены в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона.
Позднее на польской территории в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, производились окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА, сообщают компетентные органы.
Установка боезарядов, полетного задания и собственно запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога, говорится в сообщении.
Напомним также, в начале ноября послу Британии в Москве Деборе Броннерт были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе.
В Кремле пообещали с большим интересом ознакомиться с идеями Киссинджера
Песков: Кремль ознакомится с идеями Киссинджера об урегулировании конфликта
В Кремле ознакомятся с большим интересом с предложениями экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию ситуации между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он назвал Киссинджера опытным экспертом, передает РИА «Новости». Киссинджер ранее изложил идеи того, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности.
Песков подтвердил, что талант и опыт экс-госсекретаря США всегда востребованы, особенно в таких острых ситуациях. Однако пока в Кремле не было возможности ознакомиться с предложениями Киссинджера, но это будет сделано.
Напомним, в июле Киссинджер предлагал три варианта завершения спецоперации на Украине.
Стало известно о сильной неукомплектованности ВСУ в районе Артемовска
Милиция ЛНР: Подразделения ВСУ в районе Артемовска укомплектованы на 30%
Ряд подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска укомплектованы всего на 30%, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, приводя данные разведки.
Он сообщил ТАСС, что очередной факт некомплекта 70% подтвердился в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
Марочко отметил, что у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения они не проходили.
Ранее сообщалось, что в украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
Белый дом рассекретил документы об убийстве Кеннеди
Администрация США рассекретила свыше 13 тыс. документов об убийстве Кеннеди
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Национальное управление архивов и документации США опубликовало свыше 13 тыс. документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые были прежде засекреченными.
Указывается, что значительная часть документов была доступна еще с конца 1990-х годов. После того, как обнародованы еще 13 тыс. документов, доступными стали 97% всех материалов, передает РИА «Новости».
При этом глава американского государства Джо Байден отметил в соответствующем меморандуме, что остается некоторое «количество записей, содержащих информацию, раскрытие которой для общественности необходимо отложить» для предотвращения «конкретного вреда для обороны, разведывательных операций, деятельности правоохранительных органов и осуществления внешней политики».
Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Высказывались многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения. Как следует из американских документов, США долгие годы рассматривали теории о причастности СССР к убийству Кеннеди.
Более половины стран в ГА ООН не поддержали резолюцию Украины по Крыму
ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму при поддержке менее чем половины стран Генассамблеи
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Хотя Украине удалось добиться принятия Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, за документ проголосовали всего 82 страны, еще 80 воздержались. Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия проголосовали против, сообщают информационные агентства.
В резолюции от России требуют «принять все необходимые меры», чтобы «покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». По версии Киева и его сторонников, жителям Крыма якобы грозят «произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие». Также от России требуют отмены российских законов в Крыму, которые, как сказано в резолюции, «позволяют производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности», передает ТАСС.
В августе менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России. За первую по счету резолюцию с требованием к России немедленно прекратить спецоперацию в начале марта проголосовало 141 государство.
Бывшие страны Оси выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, против выступили 50 стран
Предложенная Россией резолюция, направленная на борьбу с героизацией нацизма, принята Генассамблеей ООН, ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались, сообщают информационные агентства.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
В числе стран, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие государства, передает ТАСС.
В документе высказывается озабоченность в связи с любой формой героизации нацистов и неонацистов, включая памятники, демонстрации, прославление нацистского прошлого. Резолюция призывает страны к ликвидации в рамках национальных планов связанной с подобными идеологиями нетерпимости, а также к запрету чествования нацистов и их союзников.
Кроме того, в резолюции высказываются опасения в связи с ростом числа случаев «осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков».
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма. Обычно против выступали только США и Украина.
Мизулина призвала проверить поэтессу Полозкову после слов об Аллее Ангелов в Донецке
Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала наказать поэтессу Полозкову после высказываний о Донецке
Слова поэтессы Веры Полозковой об Аллее Ангелов в Донецке – «редкостная дичь», ее высказываниям дадут правовую оценку, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Поэтесса Полозкова дала интервью блогеру Юрию Дудю*(признан иноагентом в РФ) на тему обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. По ее словам, Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений.
Мизулина резко отреагировала на высказывание поэтессы.
«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей в Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ – за гранью понимания», – приводит канал «360» слова главы Лиги безопасного интернета.
Она отметила, что высказывания Полозковой проверят, и если выявят факт дискредитации Вооруженных сил России, юристы направят обращение в правоохранительные органы.
Ранее рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию российской армии.
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове второй день подряд слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносятся по инфраструктурным объектам.
В своем Telegram-канале Терехов призвал жителей находиться в укрытиях.
Он также не исключил проблем с электричеством в городе.
По данным издания «Страна.ua», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Воздушная тревога в пятницу объявлена по всей территории Украины.
Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН
Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии
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Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
«Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник.
«Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт.
«Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев.
«Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог.
«Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он.
«И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт.
«Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев.
В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он.
«Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов.
Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина.
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Названо имя отправителя посылки со взрывчаткой главе «Русского дома»
Названо имя отправителя посылки со взрывчаткой главе «Русского дома» в ЦАР
Посылку со взрывчаткой руководителю культурного центра «Русский дом» Дмитрию Сытому в Центральноафриканской Республике (ЦАР) отправили из города Ломе, столицы государства Того в Западной Африке.
Отправление якобы сделал некий Алекс Севильяно Мингуэса, передает РИА «Новости» со ссылкой на фотографию посылки.
Ранее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что до покушения Сытый уже получал посылку, в которой были угрозы.
Российское посольство в ЦАР сообщало, что главу центра Сытого госпитализировали в больницу в Банги после покушения. Он находится в тяжелом состоянии. В правительстве страны назвали атаку терактом.
Казачий атаман укрылся от властей Австралии в российском консульстве
Казачий атаман Бойков укрылся от властей Австралии в российском консульстве после драки с проукраинскими активистами
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Атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, укрывается в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга, сообщил его адвокат Марк Дэвис.
Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.
Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».
Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.
В Госдуме призвали МИД помочь казачьему атаману в Австралии с политическим убежищем
Депутат Водолацкий: Австралийские власти ненавидят Бойкова за пророссийскую позицию
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МИД должен помочь спасти Бойкова от преследования австралийских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, проживающий в Австралии, был вынужден укрыться в российском консульстве в Сиднее из-за стычки на проукраинском митинге.
«Я знаю Семена Бойкова уже более 15 лет. Он приезжал на все наши мероприятия и международные конгрессы. Он активный участник движения. И самое главное – самый ярый защитник России в дальнем зарубежье», – рассказал Виктор Водолацкий, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Высшего совета Общероссийской организации по развитию казачества «Союз казаков России и зарубежья» (СКВРиЗ).
«Все мероприятия, посвященные историческим датам России, в Австралии проводит именно Бойков. Когда в стране проходит акция с нашим флагом, все понимают, кто за этим стоит. И естественно, казак вызывает определенную злость и даже ненависть у местных властей», – продолжает парламентарий.
«И сейчас, на примере Бойкова, мы в полной мере видим двойные стандарты, которые процветают в Австралии. Получается, что украинской диаспоре там можно абсолютно всё – жечь российские флаги, клеветать на нашу страну. А нашего человека преследуют просто за то, что он поддерживает свою родину», – указывает депутат.
«Из-за того, что Семен Бойков отказывается прогибаться под позицию австралийских властей, его уже несколько раз отправляли в тюрьму. Ну а после заявлений казака о том, что Сидней поддерживает и развивает нацизм на территории островного государства, ему грозит длительный срок», – объясняет собеседник.
«Учитывая все эти реалии, ему ничего не оставалось, кроме как попросить политическое убежище. И я, как председатель Союза казаков России и зарубежья, направил письмо Сергею Лаврову с просьбой максимально оказать помощь и содействие в предоставлении Бойкову защиты и вывозе его в Россию», – заключил Водолацкий.
Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, был вынужден укрыться в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга. Об этом сообщил его адвокат Марк Дэвис.
Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.
Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».
Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.
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США не увидели возможности исключить Россию из СБ ООН
Жан-Пьер заявила об отсутствии у США возможности исключить Россию из СБ ООН
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Если бы существовал способ исключить Россию из СБ ООН, США немедленно приступили бы к его реализации, но Вашингтон не видит способа изменить правила ООН таким образом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сказала, что США пытаются добиться «изоляции России в международных организациях», а также продолжают санкционное давление на нее. Жан-Пьер утверждает, что спецоперация России на Украине якобы нарушает Устав ООН и «попирает главный мандат» Совбеза.
«Мы успешно провели голосование в Генеральной Ассамблее ООН по отстранению России от участия в работе Совета ООН по правам человека и добивались того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в других органах системы ООН», – приводит ее слова РИА «Новости».
Комментируя возможные поставки Украине ЗРК Patriot, Жан-Пьер заявила, что США «делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад», то есть оказывают Киеву военную помощь. Он заявила, что США «не находятся в состоянии войны с Россией», а «единственные провокационные шаги осуществляет именно Россия».
Напомним, американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Как подчеркивала российская сторона, исключение России из СБ возможно только в том случае, если организацию распустят и создадут заново.