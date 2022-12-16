В Госдуме призвали МИД помочь казачьему атаману в Австралии с политическим убежищем

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16 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:24  |  vz.ru
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Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
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За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом Андрей Чередниченко/ТАСС
Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. Есть пострадавшие. В ДНР произошедшее назвали терактом. Как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку? Подробности...
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Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
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Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

Флориан Филиппо считает поддержку Украины «безумием» и «позором Парижа» Sylvain Lefevre/ABACA/Reuters
Эммануэль Макрон разрушил «особые отношения» между Москвой и Парижем, которые сохранялись даже во времена СССР. Альтернативой ему принято считать Марин Ле Пен, но скоро она уйдет из политики. Сейчас за лидерство в лагере, где критикуют Украину и ЕС, развернулась борьба. И особенно активен в ней тот, кого Ле Пен не хотела бы видеть своим преемником. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи. Подробности...

Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

В чем особенности скандинавской русофобии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Шведы, финны, датчане или норвежцы искренне считают свои страны вершиной развития цивилизации, кусочками ароматного масла на горке самой вкусной каши в мире. Там трудно с самокритикой и мало места сомнениям в собственной непогрешимости. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Голос разума во Франции

Китай увеличил ставку на Россию

Шанс на мир был упущен год назад

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
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    В Госдуме призвали МИД помочь казачьему атаману в Австралии с политическим убежищем

    Депутат Водолацкий: Австралийские власти ненавидят Бойкова за пророссийскую позицию
    		    16 декабря 2022, 12:08
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алёна Задорожная

    МИД должен помочь спасти Бойкова от преследования австралийских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, проживающий в Австралии, был вынужден укрыться в российском консульстве в Сиднее из-за стычки на проукраинском митинге.

    «Я знаю Семена Бойкова уже более 15 лет. Он приезжал на все наши мероприятия и международные конгрессы. Он активный участник движения. И самое главное – самый ярый защитник России в дальнем зарубежье», – рассказал Виктор Водолацкий, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Высшего совета Общероссийской организации по развитию казачества «Союз казаков России и зарубежья» (СКВРиЗ).

    «Все мероприятия, посвященные историческим датам России, в Австралии проводит именно Бойков. Когда в стране проходит акция с нашим флагом, все понимают, кто за этим стоит. И естественно, казак вызывает определенную злость и даже ненависть у местных властей», – продолжает парламентарий.

    «И сейчас, на примере Бойкова, мы в полной мере видим двойные стандарты, которые процветают в Австралии. Получается, что украинской диаспоре там можно абсолютно всё – жечь российские флаги, клеветать на нашу страну. А нашего человека преследуют просто за то, что он поддерживает свою родину», – указывает депутат.

    «Из-за того, что Семен Бойков отказывается прогибаться под позицию австралийских властей, его уже несколько раз отправляли в тюрьму. Ну а после заявлений казака о том, что Сидней поддерживает и развивает нацизм на территории островного государства, ему грозит длительный срок», – объясняет собеседник.

    «Учитывая все эти реалии, ему ничего не оставалось, кроме как попросить политическое убежище. И я, как председатель Союза казаков России и зарубежья, направил письмо Сергею Лаврову с просьбой максимально оказать помощь и содействие в предоставлении Бойкову защиты и вывозе его в Россию», – заключил Водолацкий.

    Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, был вынужден укрыться в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга. Об этом сообщил его адвокат Марк Дэвис.

    Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.

    Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».

    Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.

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    Эксперт оценил возможность модернизации украинских авиабомб в управляемые боеприпасы
    		    15 декабря 2022, 19:22
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    «Вообще, JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. Если мы говорим о стандартных западных бомбах, то процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя сообщение о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб.

    «Большая часть боезарядов Украины состоит из советских ракет. Вопрос заключается в том, как успешно пройдет совмещение технологии JDAM (Joint Direct Attack Munition – присоединяемое снаряжение прямого поражения ) с советскими образцами. Такие работы ранее не проводились. Скорее всего, они будут проводиться на Западе, а оттуда бомбы будут поставляться на Украину уже собранными комплектами», – считает Кашин.

    По его словам, Запад еще не занимался поставкой Киеву никаких корректируемых бомб. «Если технологию JDAM удастся интегрировать с боеприпасами украинской авиации, то Киев сможет получить большое количество «умных» бомб. Производство JDAM очень дешево», – отмечает эксперт.

    Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена планирует отправить Украине электронное оборудование, которое способно модернизировать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Комплекты включают в себя устройства геопозиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для бомб весом до 2 тыс. фунтов (около 900 кг), обычно применяя ее на бомбардировщиках и истребителях.

    Как сообщает издание The Atlas News, JDAM намного дешевле, чем другие высокоточные боеприпасы в арсенале США, как, например, ракеты Tomahawk. В 2022 году средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, составляла 27 тыс. долларов США, тогда как стоимость Tomahawk составляет около 730 тыс. долларов США (перевод газеты ВЗГЛЯД).

    Однако у боеприпаса, оснащенного JDAM, есть один существенный недостаток по сравнению с другими высокоточными ракетами – дальность полета. Заявленная дальность стрельбы JDAM – около 15 морских миль (примерно 28 км).

    Напомним, согласно заявлению американских чиновников высокого ранга, администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».

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    Коментарии (42)
    Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года»
    Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года
    		    16 декабря 2022, 01:20
    Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий.

    Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.

    Коментарии (70)
    Стало известно о сильной неукомплектованности ВСУ в районе Артемовска
    Милиция ЛНР: Подразделения ВСУ в районе Артемовска укомплектованы на 30%
    		    16 декабря 2022, 08:16
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Ряд подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска укомплектованы всего на 30%, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, приводя данные разведки.

    Он сообщил ТАСС, что очередной факт некомплекта 70% подтвердился в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

    Марочко отметил, что у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения они не проходили.

    Ранее сообщалось, что в украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.

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    Более половины стран в ГА ООН не поддержали резолюцию Украины по Крыму
    ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму при поддержке менее чем половины стран Генассамблеи
    		    16 декабря 2022, 06:47
    Фото: Loey Felipe/UN Photo/
    XinHua/Handout/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Хотя Украине удалось добиться принятия Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, за документ проголосовали всего 82 страны, еще 80 воздержались. Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия проголосовали против, сообщают информационные агентства.

    В резолюции от России требуют «принять все необходимые меры», чтобы «покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». По версии Киева и его сторонников, жителям Крыма якобы грозят «произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие». Также от России требуют отмены российских законов в Крыму, которые, как сказано в резолюции, «позволяют производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности», передает ТАСС.

    В августе менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России. За первую по счету резолюцию с требованием к России немедленно прекратить спецоперацию в начале марта проголосовало 141 государство.

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    Политологи назвали развалившие СССР ошибки коммунистов на Украине
    		    15 декабря 2022, 20:56
    Фото: Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Распад СССР был предопределен еще при его создании, когда от исторической России отрезали территории и формировали из них национальные республики. Так, например, Украина увеличилась в три раза за счет земель, на которые не претендовали даже местные националисты. О том, какую роль сыграла Компартия и ее функционеры в развале созданной ею же державы, в четверг говорили историки и политологи на круглом столе.

    «По мнению Геннадия Зюганова, в распаде СССР виноват плохой народ. Не тот народ достался коммунистам», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, открывая в четверг круглый стол на тему «Референдум, путч и Пуща: как коммунисты развалили Советский Союз». Так политолог прокомментировал заявление лидера КПРФ агентству РИА Новости.

    По словам Зюганова, распада Советского Союза можно было избежать, если бы «народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы». Тогда не было бы Беловежских соглашений, которые 8 декабря 1991 года поставили точку в существовании Союза, и сейчас страна была бы «впереди планеты всей». Таким образом, сегодняшние лидеры Компартии винят в крупнейшей геополитической катастрофе XX века кого угодно, только не себя и своих предшественников, заметил Данилин.

    Советский Союз, которому 30 декабря могло бы исполниться сто лет, распался не в последнюю очередь из-за той национальной политики, которую вели сами же создавшие СССР большевики, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Принцип права наций на самоопределение был вполне сознательно использован партией Ленина для того, чтобы привлечь на свою сторону националистов с окраин бывшей Российской империи, указал историк. «Во время революции 1917 года большевики не думали о будущем, не думали, как они потом будут воссоздавать страну, укреплять государство», – сказал Шаповалов.

    При формировании национальных образований коммунисты «резали по живому, переформатируя пространство большой исторической России, которое складывалось на протяжении веков», полагает историк. По мнению Шаповалова, самым ярким примером было создание Украинской ССР. «После Гражданской войны небольшая по площади Малороссия увеличилась в два, если не в три раза», – заметил эксперт.

    Большевики, по мнению историка, исходили из догматических соглашений, когда с санкции Ленина присоединяли к «крестьянско-хуторской» Украине пролетарские Донбасс и Харьков. Не менее абсурдным решением было включение в состав УССР губерний Новороссии и части Области Войска Донского, полагает Шаповалов. «Территории, которые даже украинские националисты не считали частью Украины, неожиданно были включены в ее состав», – подчеркнул историк.

    Продолжением ленинской национальной политики стало решение Никиты Хрущева 1954 года – передать Украине Крым.

    «Все процедуры советской Конституции по включению Крыма в состав Украины были нарушены.

    Это происходило произвольно. Большая историческая Россия в результате действий большевиков очень сократилась», – напомнил Шаповалов.

    При этом после победы над нацизмом, в послевоенный период страна стала одной из двух супердержав мира, отметили участники круглого стола. Советский Союз был государством с устойчивой экономикой, развитыми социальной сферой и медициной, сильной научной школой. Символами достижений СССР стали полет Юрия Гагарина в 1961 году и московская Олимпиада 1980-го. «Еще за 10 лет до развала СССР казался незыблемой глыбой, монументом», – заметил Данилин.

    На ваш взгляд

     
    Распался ли бы Советский Союз без участия Михаила Горбачева?


    Та геополитическая катастрофа, которая случилась в конце 1980-х – начале 1990-х произошла по вине безраздельно правившей в СССР партийной номенклатуры, руководства КПСС в центре и в союзных республиках, уверен политолог Александр Рудаков. «Партийно-хозяйственные элиты очень хотели получить свой кусок власти, свой кусок ресурсов», – подчеркнул эксперт.

    С одной стороны, Политбюро вело себя «как слон в посудной лавке», инициировав «хлопковое дело» в Узбекистане и замену партийного руководства в Казахстане (что вызвало массовые протесты). С другой стороны, эта активность Москвы напугала коммунистические элиты в республиках, что стало одной из предпосылок распада, отметил Рудаков. «Тем более, что в принятой в 1977 году «брежневской» Конституции по-прежнему присутствовала гарантия права республик на выход из состава СССР», – сказал политолог.

    Возможность сохранить единую страну была, но это было неинтересно партхозноменклатуре, делает вывод Рудаков. Перестройка, инициированная генсеком Михаилом Горбачевым и завотделом пропаганды ЦК Александром Яковлевым, ускорила эти центробежные процессы. «Мина замедленного действия, которая возникла на заре СССР, которая накалялась после принятия Конституции 1977 года, взорвалась – у кого было право выйти из состава Союза, они вышли... Вина за это на тех, кто осуществлял политическое руководство в стране», – считает Рудаков.

    Обычно, когда говорят о тех, кто отвечал за перестройку в стране, говорят о тех же Горбачеве и Яковлеве. Но не следует забывать, что нынешние лидеры КПРФ входили в ту же самую верхушку партийной номенклатуры, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

    Он напомнил, что Геннадий Зюганов работал в «агитпропе» – отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС под началом все того же Яковлева, а затем стал заместителем преемника Яковлева на этом посту – Александра Капто. Следовательно, Зюганов имеет прямое отношение к проводимой в те годы коммунистами политике, подчеркнул Матвейчев.

    «Началась политика гласности, из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза. В том числе этим занимался и Геннадий Зюганов. При его непосредственном участии происходило поливание грязью советского периода нашей истории», – полагает депутат.  

    Нынешний первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы от Компартии Иван Мельников, работая в руководящих органах КПСС, отвечал за молодежную политику, указал Матвейчев. Тогда же, заметил он, по крайней мере с попустительства партийного аппарата, «расцвели рок-клубы с антисоветской тематикой песен и среди молодежи царило ожидание «перемен».

    Еще один видный думский коммунист, глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин курировал тот же вопрос и в ЦК созданной в 1990 году Компартии РСФСР, заметил депутат Матвейчев. Тогда же, напомнил он, продовольственные проблемы были особо ощутимыми, и «вся страна стояла в огромных очередях», пытаясь «отоварить» талоны.

    Само же создание КП РСФСР при прямом участии тех же Зюганова, Кашина и Мельникова «было актом чистого сепаратизма», по мнению Матвейчева. Распад правящей партии – КПСС – воспринимался обществом как распад Советского государства, а подчеркнутый марксистско-ленинский догматизм российской КП отпугнул общество от коммунистов и сыграл на руку демократам, считает депутат.

    Матвейчев, ссылаясь на воспоминания Горбачева и спикера Верховного совета России Руслана Хасбулатова, рассказал: «Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений».

    «И сейчас позиция лидеров КПРФ, их утверждения о том, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм и попытка эксплуатировать ностальгию общества по тем временам», – считает депутат Госдумы.

    Политолог Александр Роджерс напомнил о том, что первые лидеры постсоветских государств, образовавшихся на обломках СССР, такие как секретарь ЦК Компартии Украины, член ЦК КПСС Леонид Кравчук и секретарь союзного ЦК Борис Ельцин, сами были выходцами из номенклатуры КПСС. Это свидетельствовало о том, что кадровая политика партии была откровенно провальной, подчеркнул эксперт.

    По вине партийного руководства, после распада СССР миллионы русских людей оказались за новыми границами, говорит Роджерс. Он рассказал, что он родом из Винницы, но его ближайшие родственники живут в России на территории от Орла до Мурманска – и после 1991 года они стали иностранцами.

    «Мы, люди из уже бывших союзных республик, не воспринимали себя жителями принципиально других стран... Были украинские националисты, но их было меньшинство,

    – поделился Роджерс. – Люди стремились воссоздать единое государство, говорили, что хотят вернуться в Россию не персонально, а вместе с землей наших предков. Любые попытки воссоединения земель давились, ведь новые элиты не интересовались мнением народа».

    Разрушение СССР, допущенное по вине руководства страны, не было чем-то неминуемым, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Государства сами собой не распадаются, а технологично разрушаются. СССР строился титаническими усилиями всей страны, всего народа, но в конце 80-х годов партийная номенклатура начинает это государство разрушать. Люди тогда верили власти... всё за них решалось в ЦК КПСС. Люди в это верили, и разрушили эту веру вот такие зюгановы, которые сегодня не имеют права представлять людей в парламенте», – считает Мартынов.

    «Поддержку Беловежских соглашений нынешним лидерам КПРФ не смыть с себя, им лучше покаяться за разрушение Советского Союза, не выставлять себя наследниками достижений СССР», – также полагает депутат Матвейчев.

    «Сегодня важно выучить эти уроки, – резюмировал Мартынов. – Дважды в ХХ веке мы разрушили нашу страну. Если сто лет назад в этом деятельно участвовала масса людей... то в 1991 году всё это отдали на откуп партийной номенклатуре, которая потом всем очень надоела. За которую потом никто не стал заступаться».

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    В Харькове прогремели взрывы
    		    16 декабря 2022, 10:30
    Фото: Marwan Naamani/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В Харькове второй день подряд слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносятся по инфраструктурным объектам.

    В своем Telegram-канале Терехов призвал жителей находиться в укрытиях.

    Он также не исключил проблем с электричеством в городе.

    По данным издания «Страна.ua», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.

    Воздушная тревога в пятницу объявлена по всей территории Украины.

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    США не увидели возможности исключить Россию из СБ ООН
    Жан-Пьер заявила об отсутствии у США возможности исключить Россию из СБ ООН
    		    16 декабря 2022, 03:45
    Фото: Bonnie Cash/UPI/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если бы существовал способ исключить Россию из СБ ООН, США немедленно приступили бы к его реализации, но Вашингтон не видит способа изменить правила ООН таким образом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер сказала, что США пытаются добиться «изоляции России в международных организациях», а также продолжают санкционное давление на нее. Жан-Пьер утверждает, что спецоперация России на Украине якобы нарушает Устав ООН и «попирает главный мандат» Совбеза.

    «Мы успешно провели голосование в Генеральной Ассамблее ООН по отстранению России от участия в работе Совета ООН по правам человека и добивались того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в других органах системы ООН», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Комментируя возможные поставки Украине ЗРК Patriot, Жан-Пьер заявила, что США «делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад», то есть оказывают Киеву военную помощь. Он заявила, что США «не находятся в состоянии войны с Россией», а «единственные провокационные шаги осуществляет именно Россия».

    Напомним, американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Как подчеркивала российская сторона, исключение России из СБ возможно только в том случае, если организацию распустят и создадут заново.

    Коментарии (29)
    ЕС согласовал новый пакет санкций против России
    Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
    		    15 декабря 2022, 23:17
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.

    По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.

    Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.

    Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.

    Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».

    Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.

    Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».

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    Главком ВСУ заявил о недосягаемости ВС России для HIMARS
    Главком ВСУ Залужный заявил, что с помощью HIMARS не может достать ВС России
    		    15 декабря 2022, 19:07
    Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Россия отвела свои силы на расстояние, до которого HIMARS достать не могут, других ракет у Украины нет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.

    Главком украинских войск Валерий Залужный пожаловался, что Киев не может достать российские силы с помощью HIMARS, потому что они отошли на безопасное для этих ракет расстояние. По словам генерала, у Украины нет ничего с большей дальностью полета, передает РИА «Новости».

    Напомним, Запад не предоставлял Украине оружие большой дальности полета, чтобы не провоцировать эскалацию.

    Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов до 80 километров.

    Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow.

    До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области.

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    США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
    Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России

    15 декабря 2022, 22:46

    Текст: Антон Антонов

    Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.

    О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.

    Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.

    О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.

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    Медведев назвал законные военные цели
    		    16 декабря 2022, 12:20
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Законными военными целями в ходе вооруженного конфликта являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран – официальных союзников страны-противника, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале Медведев затронул тему законных военных целей, отметив, что этот вопрос по-разному трактовался в истории человечества.

    По его словам, в обычаях войны и международных конвенциях есть правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках.

    В наше время, по словам Медведева, законными военными целями являются любые войска противника, не выведенные из состава ВС этой страны, любая военная и вспомогательная техника противника, а также объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей.

    Кроме того, легальными целями являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран, которые официально являются союзниками страны-противника, а также расположенные на их территории объекты, упомянутые выше.

    Медведев задался вопросом о том, может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Североатлантического альянса в войну против России, а также можно ли считать поставки вооружений Украине нападением на Россию.

    «Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» – заключил зампред Совбеза.

    В конце ноября Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России.

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    Производство украинских БПЛА решили развернуть в Чехии
    Советник врио главы ДНР Кимаковский: В Чехии собрались наладить выпуск украинских БПЛА

    16 декабря 2022, 08:46

    Текст: Антон Никитин

    Производство украинских беспилотников собираются наладить в Чехии, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил РИА «Новости», что в Киеве понимают, что на украинской территории производство БПЛА будет подвергаться обстрелам с российской стороны, а потому разворачивают его на чешской территории. Там же, в Чехии, нанимают украинцев для работы на этом производстве, рассказал он.

    По его словам, на Украине, с учетом имеющихся в этой стране энергетических проблем, развернуть какое-либо производство вооружения не представляется возможным, но если такие попытки предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов.

    Напомним, Донецк на этой неделе подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. Как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, удар нанесли из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта.

    Коментарии (16)
    Украинская администрация: Херсон полностью обесточен
    Глава администрации Херсона Янушевич заявил о полном отключении электроэнергии города

    15 декабря 2022, 16:24

    Текст: Александра Юдина

    Херсон полностью остался без электроэнергии, сообщил назначенный Киевом начальник областной администрации региона Ярослав Янушевич.

    В своем Telegram-канале он заверил, что при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.

    Ранее жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ. Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии. 

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    Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины и Херсоне

    16 декабря 2022, 08:57

    Текст: Александра Юдина

    Сирены воздушной тревоги прозвучали в двух регионах на юге Украины и подконтрольном городе Херсоне, следует из данных официального ресурса для оповещения.

    Согласно данным сервиса, тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях. Сигнал прозвучал в 7.03 и 7.05 (8.03 и 8.05 по Москве), передает ТАСС.

    Накануне воздушную тревогу объявили в шести областях Украины: в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах.

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    По всей Украине ввели экстренные аварийные отключения света
    Замглавы офиса Зеленского Тимошенко сообщил об экстренных аварийных отключениях света по всей Украине
    		    16 декабря 2022, 12:50
    Фото: Mykola Tys/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины на всей территории страны вводятся экстренные аварийные отключения электричества, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

    Тимошенко в своем Telegram-канале призвал украинских граждан отнестись с пониманием к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.

    Он уточнил, что такие меры вводятся «в связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины».

    Кроме того, в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как дефицит электричества изменил Украину.

    Коментарии (5)
     
     
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