|
|
В Германии согласовали закупку 35 американских истребителей пятого поколения
Власти ФРГ согласовали закупку 35 американских истребителей пятого поколения
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Немецкие депутаты согласовали закупку у Соединенных Штатов истребителей пятого поколения F-35 компании Lockheed Martin, сообщают информационные агентства.
Контракт оценивают в 10 млрд евро, всего планируется закупить 35 таких истребителей, в договоренность включены ракеты и другое вооружение, сообщили собеседники Reuters в бюджетном комитете Бундестага.
Отмечается, что деньги на закупку планируется выделить из тех 100 млрд евро, которые канцлер Олаф Шольц пообещал выделить для перевооружения и переоснащения немецкой армии.
Согласно контракту, первые восемь самолетов должны поступить в 2026 году.
Летом 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц объявлял о планах по созданию самой большой среди стран Европейского союза армии, на что планируется потратить 100 млрд евро.
В Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Слова экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие политикам ЕС
Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
Бывший вице-канцлер Австрии отметил, что признание Меркель о принятии Минских соглашений для предоставления времени Украине на подготовку к военному развитию событий пугает. Он выразил уверенность, что таким образом Европа уничтожает любое основание для доверия словам собственных политиков, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
В США указали на «титаническую битву» с Россией за будущее финансовой системы
19FortyFive заявил о «титанической битве» Запада с Россией за будущее мировой финансовой системы
На фоне российской спецоперации на Украине Россия и Запад вступили в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы, заявил американский обозреватель Роберт Фарли.
Как указал Фарли, страны Запада и их союзники ввели против России санкции, «которых ранее не было в мировой финансовой истории», включая заморозку российских резервов за границей, отключение от SWIFT, нефтяные санкции (в том числе лимит цен на нефть), передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.
В ответ Москва осуществила шаги по защите рубля, потребовала оплачивать рублями российские нефть и газ, а также пригрозила при необходимости сократить добычу нефти, но не принимать лимит цен на нее, отметил Фарли.
Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил борьбу «демократий против автократий». Эту идею поддержали в ЕС. На Западе символом этой глобальной борьбы объявили конфликт на Украине. В ноябре Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке.
Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Власти США собрались отправить пятерых россиян в тюрьму на 30 лет
Министерство юстиции США пригрозило пяти россиянам тюремным заключением на срок до 30 лет за обход американских санкций
|
|
В случае признания пяти россиян и двух американцев виновными в масштабных закупках в США продукции военного и двойного назначения в интересах РФ в обход американских санкций подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы, заявило министерство юстиции США.
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции из Эстонии, еще четверо россиян остаются на свободе. В Минюсте США сообщили, что в случае осуждения подозреваемым грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Власти США бездоказательно утверждают, что сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой «Ростех», «Росатом», министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.
Министр юстиции США Меррик Гарланд выступил с утверждением, что власти США сорвали работу закупочной сети, которая якобы использовалась подозреваемыми и российскими разведывательными службами для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию.
Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в Штатах, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что остальные четверо фигурантов дела – Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова – находятся в России.
По версии американского следствия, Ипполитов собирал запросы от заказчиков в России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и прорабатывали логистику поставок. Также утверждается, что Лившиц закупал продукцию через подставные компании и связанные с ними банковское счета. Брайман и Ермоленко также подозреваются в управлении подставными фирмами и рассылке товаров по всему миру, в том числе в Эстонию, откуда Конощенок якобы переправлял их в Россию.
Накануне власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВКС перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
ВКС России перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
Над Баренцевым морем пролетел норвежский самолет-разведчик Р-3С Orion, его сопроводил МиГ-31 ВКС России, сообщили в российском Национальном центре управления обороной (НЦУО).
Цель зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства, она двигалась к госгранице России над нейтральными водами Баренцева моря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра.
Для определения цели в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота.
Экипаж истребителя установил цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion Норвегии и сопроводил его над акваторией моря. Нарушения границы не допущено.
В США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
Россиянам предъявили обвинения в США в покупке продукции двойного назначения в обход санкций
Власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
Как следует из материалов суда Нью-Йорка, по делу проходят Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. В документе указано, что с мая 2017 года они незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США... для российских конечных потребителей, передает РИА «Новости».
При этом, по версии властей США, продукция, которую они закупали включала «передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, используемое в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений».
Главным подозреваемым по делу проходит Гринин, находящийся под санкциями США. Уточняется, что обвинение россиянам предъявили в сентябре, однако документ обнародовали только во вторник. Также не уточняется, где находятся в данный момент обвиняемые.
Ранее стало известно, что проживающий в Онтарио россиянин Михаил Васильев задержан в Канаде по требованию Соединенных Штатов, где он обвиняется в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.
Между тем, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов продолжают охоту на россиян.
В Белом доме заявили о рисках нацбезопасности из-за освобождения Бута
США видят риски нацбезопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Кирби заявил, что у Бута есть выбор, но если он решит «вернуться на прежнюю линию работы», то США сделают все возможное, чтобы привлечь его к ответственности, передает РИА «Новости».
Он отметил, что несмотря на «существующий риск» для национальной безопасности США, американские власти сочли его «управляемым» и согласились не освобождение Бута.
Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими. Также он заявил о желании участвовать в спецоперации.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
В Китае слова Меркель о Минских соглашениях назвали лицемерием Запада
Global Times: Слова экс-канцлера Германии Меркель о Минских соглашениях показали лицемерное отношение Запада к России
Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России, говорится в материале китайского издания Global Times.
В публикации отмечается, что Запад всегда рассматривал Россию в качестве соперника, разжигая конфликт на Украине, Вашингтон и его союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом, а урегулирование кризиса никогда не отвечало интересам Запада. Автор статьи выразил уверенность, что для многих партнеров Соединенных Штатов Россия всегда оставалась потенциальным врагом с момента распада Советского Союза из-за огромной военной мощи, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, Запад никогда по-настоящему не рассматривал Россию в качестве партнера по диалогу. Более того, по мнению автора статьи, признание Меркель по поводу Минских соглашений показало, что некоторые страны Запада, особенно США, вообще не соблюдают договорные обязательства и могут очень легко отказаться от своих слов.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
В России оценили шансы США обогнать Китай по росту ВВП впервые с 1976 года
Экономист Любич: Китаю необходимы новые экономические реформы для увеличения темпов роста экономики
|
|
Экономическая победа США над Китаем в части роста ВВП возможна впервые за 46 лет. Однако ее основа зависит не только от успехов США, но и от снижения темпов роста экономики в КНР. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Антон Любич. Ранее Джо Байден допустил, что экономика США может обогнать Китай по темпам роста ВВП в 2022 году.
«США в этом году удалось добиться значимых конкурентных преимуществ для своих производителей, в том числе в энергетическом секторе на фоне роста спроса Европы на американский СПГ. А также в производственной сфере, где получены ощутимые ценовые преимущества над европейскими конкурентами», – рассказал экономист Антон Любич.
«В этой связи будет не удивительно, если рост американской экономики окажется в диапазоне 2,5-3,0%. При этом нужно понимать, что рост в 2,0-2,5% для США совершенно нормален и обычен», – отметил собеседник.
«Основа «победы» в данном случае – снижение темпов роста в континентальном Китае. Очевидная причина – политика «нулевой терпимости к коронавирусу». Но было бы ошибочным сводить проблемы только к ней», – полагает эксперт.
«Первопричиной снижения роста ВВП Китая стало то, что прежняя модель за счет дешевого труда себя исчерпала. Китаю для восстановления темпов роста необходимо начинать усложнять свою промышленность и переключаться на внутренний спрос как источник роста», – акцентирует он.
«Это, в свою очередь, требует стимулирования притока технологий, что целенаправленно сдерживается США и Европой. Кроме того, необходимо стимулирование инвестиций, крепкого юаня, что также входит в противоречие с прежней политикой», – добавил Любич.
«Наконец, рост экономики Китая сдерживает «пузырь» на рынке недвижимости: избыточные инвестиции в этот сектор запустили классический механизм кредитного кризиса, который многократно повторялся в человеческой истории», – отметил экономист.
«Из недавних примеров – кризис в США в 2008 году. Тогда для американцев вдруг выяснилось, что недвижимость дорожает не сама по себе, а только если богатеют те, кто хочет в ней жить. Сдуть пузырь и переориентировать капитал из перегретого сектора недвижимости в промышленность – еще один текущий вызов для властей КНР», – напомнил эксперт.
Накануне президент США Джо Байден сообщил в Twitter (запрещен в России), что экономика США может впервые с 1976 года обогнать Китай по темпам роста ВВП в 2022 году. При этом американский президент не сообщил, на каких именно экспертов он ссылается.
При этом ранее МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году до 3,2%. По мнению авторов отчета, «усугубление кризиса в секторе недвижимости КНР может перекинуться на китайский банковский сектор». Отмечается, что снижение темпов развития китайской экономики повлияло и на ухудшение показателей мирового ВВП.
С другой стороны, в мае агентство Bloomberg назвало в качестве основной причины снижения темпа роста ВВП в КНР жесткие антиковидные ограничения. Из-за этого специалисты прогнозировали рост ВВП Китая всего на 2%, а США – на 2,8%.
Кроме того, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас предрекли рецессию мировой экономике в следующем году. По их мнению, это вызвано в том числе и замедлением развитых экономик Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сенатор Климов: Слова Меркель являются прямым доказательством превращения Запада в «империю лжи»
|
|
Каким бы серьезным политиком ни была экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, желание сохранить свое влияние в правящих кругах Запада вынуждало ее играть по правилам «империи лжи». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов. Ранее в Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель о Минских соглашениях.
«Меркель представила всему миру прямые доказательства срыва Западом Минских соглашений. Многие это и так понимали, но теперь есть возможность сослаться на первоисточник, поскольку Меркель была соучастником этого срыва», – рассказал сенатор Андрей Климов.
«Сейчас она, конечно, объясняет все тем, что ей не дали довести до конца процесс мирного урегулирования украинского кризиса. По факту же Меркель, уйдя в отставку, призналась, что в целом соглашения рассматривались как ширма для подготовки Украины к войне с Россией», – отметил собеседник.
«Поэтому уже практически никто не верит в то, что на Западе действующие политики говорят правду. Я неслучайно употребляю термин «империя лжи» как описание того, во что превратились правящие круги на Западе. Действия и слова Меркель являются прямым доказательством этого», – полагает парламентарий.
«Вместе с тем такое определение не относится к одному конкретному человеку. Наивно думать, что только Меркель такая, а остальные западные руководители лучше и честнее. Она, кстати, довольно серьезный политик. Но даже такие люди, будучи частью «империи лжи», вынуждены поступать так, как от них требуется», – заключил Климов.
Ранее бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков.
В свою очередь китайское издание Global Times отмечает, что высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России.
В публикации отмечается, что Запад всегда рассматривал Россию в качестве соперника, разжигая конфликт на Украине, Вашингтон и его союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом, а урегулирование кризиса никогда не отвечало интересам Запада. Автор статьи выразил уверенность, что для многих партнеров Соединенных Штатов Россия всегда оставалась потенциальным врагом с момента распада Советского Союза из-за огромной военной мощи.
Президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Напомним, что Ангела Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. В ответ на это в МИД России заявили, что слова Меркель являются заявкой на разбирательство в рамках трибунала.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минфин США оценил работу лимита цен на российскую нефть
Глава минфина США Йеллен сочла нормальной работу политики лимита цен на российскую нефть
|
|
Политика лимита цен на российскую нефть еще только начала работать, пока все идет нормально, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Йеллен пояснила, что лимит цен должен ограничить прибыль России, но при этом сохранить поступление российской нефти на рынок. Министр указала, что Россия является значимым поставщиком, передает ТАСС со ссылкой на CBS.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада, ограничение цен введено на уровне 60 долларов за баррель. Также с 5 декабря действует нефтяное эмбарго ЕС. В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что шаги по ответу на лимит цен появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.
Кроме того, Йеллен признала, что в 2023 году есть риск рецессии в экономике США, но отметила, что такое развитие событий не является «обязательным условием снижения инфляции». Йеллен выразила уверенность, что к концу 2023 года «будет наблюдаться намного более низкая инфляция, если не произойдет непредвиденных шоков».
Напомним, американский президент Джозеф Байден считает, что США смогут избежать рецессии, если же она все же наступит, то окажется незначительной. S&P полагает, что в 2023 году США все же столкнутся с рецессией, но она будет «мягкой».
Учения французской армии в Румынии назвали «кудахтаньем от Макрона»
Читатели France Info усомнились в масштабности присутствия французской армии в Румынии
Читатели портала France Info высмеяли сюжет об учениях французской армии в рамках ее «масштабного» развертывания в Румынии.
Как отмечается в материале, «в 300 километрах от Украины» расположились тысяча солдат, 140 машин, несколько пусковых установок РСЗО и чуть более десятка танков Leclerc, что является «символом масштабного развертывания» французских войск.
«Это все кудахтанье от Макрона. Некоторое количество войск, и сколько боеприпасов? На неделю? Франция должна быть внеблоковой и говорить со всеми. Но теперь у нас есть только маленький Эммануэль, лакей США (которые потом стреляют нам в спину)», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя Aperto-libro.
«Когда мы видим, что «масштабное развертывание» ограничивается тем, что здесь описано, можно задаться вопросом, как Франция сможет защитить себя, если на нее нападут», – заявил пользователь just lebon.
«Тысяча солдат, 12 танков – это масштабное развертывание? Мы не готовы выйти из-под американской защиты», – констатировал La Voix.
«Масштабное – это чрезмерный и неуместный термин!» – указал Alain Leroux.
«Масштабное развертывание? Тысяча человек? О, да», – сыронизировал Did17.
Ранее депутаты от партии «Непокоренная Франция» Бастьян Лашо и Орельян Сантул заявили, что условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии, являются «недостойными». По словам депутатов, французские военные очень скромно питаются, их палатки не отапливаются, существует также проблема с санитарными условиями и клопами.
В МИД пообещали ответить на решение США выслать в 2023 году ряд дипломатов
Замглавы МИД Рябков пообещал ответ Москвы на решение США выслать в 2023-м году несколько дипломатов
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023-го года, Россия ответит на эти действия необязательно симметрично, заявил во вторник журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, в Вашингтоне ввели абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трехлетний лимит пребывания некоторых российских дипломатов.
«Мы отвечаем, всегда отвечаем по принципу «око за око», необязательно симметрично», – передает ТАСС слова Рябкова.
Он добавил, что вина за продолжающуюся череду взаимных высылок дипсотрудников лежит на США. Рябков указал, что США превратили работу дипмиссий в инструмент давления на Россию, хотя Москва предлагает стабилизировать этот вопрос.
При этом Рябков не уточнил, сколько американских дипломатов покинет Москву в начале следующего года.
Белый дом дистанцировался от операций Украины внутри России
Вашингтон не подталкивает Украину к проведению операций внутри России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он подчеркнул, что США не способствуют украинским операциям внутри России, передает РИА «Новости».
Кирби добавил, что США помогают Киеву защищать «свою территорию», в том числе потерянную за время вооруженного конфликта.
Кроме того, он заявил, что эскалация военного конфликта на Украине не отвечает ни интересам США, ни интересам российского населения.
Ранее Минобороны России подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.
Американский инвестор предсказал эффект от потолка цен на нефть
Инвестор Роджерс: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть не будет иметь эффекта
Потолок цен на нефть из России, введенный Западом, не будет иметь никакого эффекта, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс – один из самых знаменитых инвесторов в мире, вместе с миллиардером Джорджем Соросом создал инвестфонда Quantum – заявил РИА «Новости», что в краткосрочном периоде люди «будут делать то, что должны», и станут следовать созданным инструментам контроля, однако уже через несколько дней, считает он, найдутся пути обхода введенных ограничений..
Инвестор, именем которого назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI), подчеркнул, что в долгосрочной перспективе потолок цен на российскую нефть не будет иметь «фактически никакого эффекта».
По словам Роджерса, его многолетний опыт работы в инвестициях и изучение рынков подсказывают, что искусственные ограничения и различные инструменты ценового контроля обычно не работают, потому что всегда найдется другой путь. Он признался, что скептически настроен по поводу конкретно этого шага.
Также Роджерс заявил, что США в ближайшие год-два столкнутся с рецессией, которая окажется очень тяжелой. Экономические проблемы, по его словам, будут связаны со значительно возросшим объемом накопленных долгов по всему миру, что должно вызывать беспокойство.
Накануне американские СМИ писали, что инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю.