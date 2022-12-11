Кириенко вручил первую премию за вклад в развитие медиасферы в России

Десять медийщиков получили премию «Мастерской новых медиа» за вклад в развитие медиаотрасли России и служение обществу. Первыми лауреатами стали 10 выпускников мастерской 2021 и 2022 годов, награду им вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Кириенко встретился с участниками мероприятия. Среди лауреатов – главный редактор «Кавказ Сегодня» Маргарита Жемчугова (Пятигорск), которую отметили за реализацию масштабных медиапроектов, рассказывающих о жизни на Кавказе. Над реализацией этих проектов работают около десятка выпускников Мастерской. Блогер Виктор Байдаков (Петербург) отмечен за проект «Открыто о России». В нем он рассказывает об иностранцах, которым нравится жить в России, тем самым формируя положительный образ страны и ее жителей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также среди лауреатов – выпускники, которые активно помогают жителям освобожденных территорий – как лично, так и мотивируя других участвовать в этой работе. Например, блогер, руководитель некоммерческой организации «Добро Мира – Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич (Республика Крым). Также были отмечены медийщики из Донецкой Народной Республики: специальный корреспондент телеканала «Юнион» Алена Морозова и главный редактор «Донбасс Инсайдер» Кристель Нэан за объективное освещение событий и материалы, рассказывающие всей стране о людях, которые живут в новых регионах России.

Кириенко отметил, что в настоящее время у специалистов в медиа большие возможности для реализации полезных проектов. Ресурсную и экспертную поддержку они могут получить в Фонде президентских грантов, Президентском фонде культурных инициатив, АНО «Институт развития интернета». Большие возможности предоставляют организаторы Мастерской: АНО «Диалог» и «АНО «Россия – страна возможностей».

Вместе с тем, подчеркнул он, главное достояние «Мастерской новых медиа» – это люди.

«Самое главное – это вы, и важно суметь воспользоваться этим ресурсом. Ведь помимо знаний и доступа к инструментам поддержки, которые вы получили, у каждого из вас есть большое количество единомышленников», – отметил Кириенко.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров провел для выпускников «Мастерской новых медиа» мастер-класс об уроках и выводах, которые он извлек из спорта и хобби. Они помогут управленцам и тем, кто хочет построить эффективную карьеру, достигать целей и покорять вершины в профессии.

«Мне удалось пообщаться со многими выпускниками «Мастерской новых медиа», с некоторыми проектами, которые они реализуют, я ранее уже был знаком. Видно, что это неравнодушные, активные люди, которые сами движутся вперед и мотивируют идти за собой других. Ценность этой программы и проектов ее выпускников сложно переоценить. Все, что происходит сегодня в мире, мы воспринимаем через медиа. И от того, как быстро оперативно, понятно, правдиво и творчески подается информация, зависит и настроение людей», – резюмировал Комиссаров после встречи с участниками.

Всего за два года «Мастерская новых медиа» выпустила более 450 участников из 78 регионов России, включая регионы Донбасса. Впервые участники из всех потоков встретились в Мастерской управления «Сенеж» в рамках мероприятия «Территория развития», где прорабатывают навыки по двум трекам – экспертному и проектному.