На колесе обозрения в Ярославле застряли двое мужчин с детьми

Двое мужчин с сыновьями четырех и 10 лет застряли на колесе обозрения в Ярославле из-за поломки, операция по снятию людей продолжалась четыре часа, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

По сообщению ведомства, в 11.00 поступило сообщение о том, что система управления колесом вышла из строя, и колесо остановилось в самой верхней точке, на высоте 65 метров, при этом в двух кабинках находились папы с сыновьями четырех и десяти лет, передает РИА «Новости».

По сообщению спасателей, службы сразу выехали на место, установили лебедку и в ручном режиме начали прокручивать колесо.

«Провернув колесо на четверть, подогнали пожарную машину с люлькой, и людей эвакуировали с помощью люльки... Все это время психолог была на связи с ними, но помощь им не понадобилась», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что, что операция по эвакуации длилась четыре часа, при этом на улице в это время было примерно 10 градусов мороза, но благодаря тому, что кабинки закрытые, люди были защищены от ветра.

Ранее в немецком городе Тиршенройт рухнуло колесо обозрения, в момент аварии на нем находились дети, в результате ЧП пострадало восемь ребят.