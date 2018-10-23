Колесо обозрения с детьми рухнуло в Германии

Немецкая пресса сообщила о восьми пострадавших детях в результате обрушения колеса обозрения.

Аттракцион рухнул в немецком городе Тиршенройт. По предварительным данным у колеса сломался вал, в результате чего четыре кабинки рухнули на землю, сообщает «Говорит Москва».

Во время ЧП пострадали восемь детей. Всех раненых доставили в больницу.

Сейчас место происшествия находится в оцеплении.