Экс-игрок сборной России возобновил карьеру в Бразилии

ЦСКА разрешил Марио Фернандесу продолжить карьеру в Бразилии

Бывший защитник футбольного клуба ЦСКА и сборной России Марио Фернандес после возобновления карьеры будет играть за бразильский «Интернасьонал», сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

ЦСКА 18 мая объявил, что Марио Фернандес принял решение приостановить карьеру. Контракт игрока с армейским клубом был рассчитан до конца сезона-2023/24. 11 декабря пресс-служба ЦСКА сообщила, что Фернандес возобновит карьеру.

По словам Брейдо, ЦСКА, с учетом желания Фернандеса быть сейчас с женой и недавно родившимся сыном, не стал препятствовать возобновлению карьеры футболиста в бразильском «Интернасьонале», передает ТАСС.

«Наверное, с юридической точки зрения это не совсем верная формулировка, что мы как клуб благословили Марио на это решение, но если мы говорим о нашем исключительном добром отношении, основанном на обещаниях и принципах, то, наверное, так оно и есть», – добавил директор по коммуникациям ЦСКА.

Напомним, в сентябре 2021 года защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил выступления за сборную России по футболу, при принятии решения основным мотивом для 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.