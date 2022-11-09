Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против насильственной национализации компании

Китайские инвесторы «Мотор Сич»: Решительно выступаем против бесстыдного поведения Украины

Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против насильственной национализации активов компании, говорится в заявлении представителя китайских инвесторов компании ПАО «Мотор Сич» Ван Цзина.

«Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО «Мотор Сич» и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов», – передает РИА «Новости» текст заявления, опубликованного в аккаунте компании Beijing Skyrizon, китайского инвестора «Мотор Сич», в соцсети WeChat.

В заявлении указано также, что китайские инвесторы украинского предприятия «Мотор Сич» после национализации активов компании выступили против злоупотребления Киевом государственной властью и подмены концепции национальной безопасности.

«Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий», – говорится в заявлении.

В документе указано также, что китайские инвесторы «Мотор Сич» никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путем.

«Мы будем продолжать поддерживать активную связь со всеми сторонами различными способами, и мы никогда не откажемся от борьбы за защиту наших прав законным путем», – говорится в заявлении.

В то же время, отмечается в документе, «мы будем использовать все законные методы, чтобы постоянно, решительно и безоговорочно защищать все наши законные права».

В понедельник издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров «Укрнафты» сообщило, что НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», ЧАО «АвтоКрАЗ», АО «Мотор Сич» и ЧАО «Запорожтрансформатор».

Напомним, Beijing Skyrizon – китайский инвестор предприятия «Мотор Сич» – через Арбитражный суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов. В сентябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января на Украине ввели санкции против китайских инвесторов, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.