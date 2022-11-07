В Кремле заявили об открытости России к переговорам с Украиной

Песков: Россия открыта к переговорам с Украиной

Москва остается открытой к переговорам с Киевом, однако возможности их продолжить в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что Россия неоднократно говорила о своей готовности к переговорам. Однако сейчас такой возможности нет, поскольку на Украине был принят закон о непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной, передает РИА «Новости».

Песков заявил, что не знает, насколько правдивы сообщения о том, что Белый дом попросил украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с Москвой.

Он отметил, что, хотя и есть правдивые сообщения, большинство из них «являются абсолютной спекуляцией чистой воды», передает ТАСС.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией, а также подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.

Между тем сообщается, что Белый дом в частном порядке призывает Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Москвой.