В парламенте Франции возмутились ситуацией с голодающими военными в Румынии

Вице-спикеру сейма Польши не понравилась русская речь на улицах Тбилиси

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска озаботилась тем, что в Тбилиси на улицах можно услышать русскую речь, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вице-спикер прибыла в Грузию для встречи с осужденными бывшим президентом Михаилом Саакашвили и главой оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный») Николозом Гварамия, однако местные власти заявили, что законодательство страны не позволяет устроить для нее такие свидания.

После этого Гошевска обвинила власти Грузии в «пророссийской позиции».

В частности, она напомнила, что Грузия, которая участвует в международных санкциях против России, не ввела против Москвы персональные рестрикции.

«Очень много граждан России находятся в Грузии, на всех улицах слышна русская речь», – заявила она, передает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

«Очень плохо ведут себя власти Грузии на фоне того, что делает Россия на Украине», – заявила Гошевска.

При этом она похвалила народ Грузии за «солидарность с украинцами».

В конце октября МВД Грузии сообщило, что в страну с начало года прибыло около 113 тыс. граждан России.

Граждане России могут оставаться в Грузии без визы в течение года. Ранее сообщалось о том, что после начала частичной мобилизации в Грузию прибыло около 50 тыс. россиян, примерно половина из них являются этническими грузинами или выходцами из Грузии.

Вице-спикер Сейма заявила также, что Польша готова принять на лечение осужденного на шесть лет Саакашвили, который жалуется на плохое самочувствие и находится сейчас под охраной в одной из клиник Тбилиси.

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