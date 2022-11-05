|
5 ноября, суббота | Последнее обновление — 11:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При эвакуации из-за пожара посетители ресторана в Костроме устроили давку
Разделы
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова.
Подробности...
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором.
Подробности...
Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления.
Подробности...
Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...
В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...
Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
При эвакуации из-за пожара посетители ресторана в Костроме устроили давку
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Посетители ресторана «Полигон» в Костроме, в котором в ночь на субботу начался пожар, во время эвакуации устроили давку, сообщили в правоохранительных органах.
После запуска охотничьей ракетницы загорелись декоративные элементы на потолке, огонь стал мгновенно распространяться, сообщил источник ТАСС.
По его словам, очень быстро помещение стало наполняться едким дымом, плохо были видны эвакуационные выходы. Начались давка и паника, добавил представитель правоохранительных органов.
Телеканал «Звезда» в свою очередь сообщает, что, спасая посетителей горящего клуба «Полигон», пожарные были вынуждены выламывать двери, так как четыре эвакуационных выхода были заперты.
Пожар в ночном клубе в Костроме начался в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, погибли 15 человек. Пожар начался после запуска охотничьей ракетницы. Человек, запустивший ракетницу, объявлен в розыск. Возбуждено два уголовных дела.
В России оценили газовый «подарок» британского премьера
Эксперт Юшков: Британия делает газовые «подарки» России уже 20 лет, но мы до сих пор их не видим
|
|
Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании уже свершилась, но пришел Риши Сунак и все испортил. Однако это совсем не так, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание The Hill заявило, что запрет премьера Британии Риши Сунака на фрекинг является подарком президенту России Владимиру Путину.
«Фрекинг, или гидравлический разрыв пласта, требует закачки огромного количества воды в землю вперемешку с химическими реагентами и песком. Делать это надо на постоянной основе – как только останавливаются разрывы, сразу же прекращается и добыча. То есть с точки зрения окружающей среды этот метод спорный», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«При этом нет никаких гарантий того, что в Великобритании есть перспективные месторождения. В целом в Европе до сих пор никому не удалось совершить сланцевую революцию, которая в мире фактически ограничилась только США и Канадой. Среди европейцев лидером по запасам сланцевого газа является Польша, но она его не добывает из-за экономической нецелесообразности», – продолжил собеседник.
«Более того, запрет на использование фрекинга в Великобритании был введен еще в начале 2000-х годов. Мораторий существовал вплоть до прихода к власти Лиз Трасс. Она попыталась сыграть на настроениях британцев, которые требовали снижения цен на топливо, продукты и энергоносители и сняла запрет на применение этого способа добычи», – замечает эксперт.
Юшков также уверен, что Риши Сунак исходит из того, что сохранение возможности разработки сланцевых месторождений оттолкнуло бы от него огромное число экологически настроенных граждан. «Публикация The Hill – банальная попытка дискредитировать нового премьера и кинуть камень в огород России», – добавил он.
«Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании все же свершилась, но пришел Сунак и в отместку за годы мучения индийского народа уничтожил это процветание. Но тогда возникает вопрос, почему нет критики в адрес Бориса Джонсона или Терезы Мэй. Получается, что британцы делают нам «подарки» уже 20 лет, а мы их почему-то не видим», – иронизирует собеседник.
«Более того, Лондон с января запрещает импорт российского СПГ. Так что они вроде как даже наказывают нас. Хотя на самом деле мало что изменится. Россия будет отправлять сжиженный газ во Францию, а Великобритания начнет закупать его у Катара», – заключил Юшков.
Ранее обозреватель издания The Hill Роберт Брайс выразил мнение, что решение британского премьер-министра Риши Сунака снова запретить добычу нефти и газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) значительно отвечает интересам России.
По мнению автора публикации, такой запрет можно смело назвать подарком президенту Владимиру Путину. При этом такое решение может оказать пагубное влияние на экономику Британии, так как по сути Сунак «обеспечивает» высокие цены на энергоносители в стране и зависимость от импорта на десятилетия вперед, указывает издание The Hill.
Примечательно, что экологические НПО приветствовали такое решение и даже назвали его «фантастическим достижением». Автор указывает, что действия Сунака могут в будущем привести Лондон к дефициту топлива, так как добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года.
Обозреватель подчеркнул, что в Британии есть огромные запасы этого энергоресурса. «Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться», – заключил он.
Тем временем в Германии призвали изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом фрекинга. По мнению немецких властей, фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний.
Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты: Россия сделала новый шаг в развитии гиперзвукового оружия
Военный эксперт Сивков: Мобильная установка для «Циркона» сделает его неуязвимым
|
|
Сухопутная мобильная установка дает ряд преимуществ в использовании «Циркона», включая скрытность нашей техники. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее стало известно о разработке и изготовлении в «железе» мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса (БРК) с гиперзвуковой ракетой «Циркон».
«Мобильная пусковая установка позволит перебрасывать оружие как можно ближе к объектам применениям. Это сокращает время полета и обеспечивает скрытность техники, делая ее практически неуязвимой. Ранее для ракет «Циркон» использовались морские носители. А вот мобильный сухопутный вариант – это новый шаг», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
При этом собеседник отметил, что применять этот вид вооружения целесообразно только в случае острой необходимости. «Это очень дорогостоящее средство и бить им будут, скорее всего, только по весьма важным стратегическим целям – центрам боевого управления, причем правительственного уровня, или по крупным базам», – пояснил он.
«При этом я не думаю, что подобное оружие будет задействовано на Украине. Применение «Циркона» в спецоперации потребует дополнительной разведки целей и максимально сократит время с момента обнаружения цели до ее поражения буквально до нескольких минут», – отметил Бартош.
«Циркон» – гиперзвуковое оружие, практически неуязвимое для ПВО. У берегового комплекса дальность поражения варьируется от тысячи до полутора тысяч километров. Радиус действия палубной авиации составляет порядка 800 километров. То есть создавая и используя ракетный комплекс, мы можем наносить удары по противнику, не входя в зону досягаемости его палубной авиации», – замечает в свою очередь доктор военных наук Константин Сивков.
«Береговая мобильная система создает зону безопасности глубиной в полторы тысячи километров. Вероятно, такие установки в обозримом будущем появятся по периметру морских границ России», – заключил Сивков.
Ранее близкий к военному ведомству источник сообщил, что прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» уже создан. Он уточнил, что пусковая установка, как и в случае с БРК «Бастион», будет нести две ракеты. Источник также сообщил, что пусковая установка нового комплекса четырехосная, как и в комплексе «Бастион» с ракетой «Оникс», передает ТАСС.
Агентство отмечает, что БРК, как и его предшественник, комплекс «Бастион», будет обладать способностью поражать как надводные, так и наземные цели. Ранее были проведены государственные испытания «Циркона» с надводного носителя – фрегата «Адмирал Горшков». В 2021 году начались также испытания ракеты с подводного носителя – атомной подводной лодки «Северодвинск».
В августе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон». Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать ракеты, станет фрегат «Адмирал Горшков».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы ошибки Шольца при визите в Китай
Политолог Лукьянов: Вашингтон не допустит плодотворного сотрудничества Германии и Китая
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц пытается притащить в новую эпоху старые методы взаимодействия с партнерами, полагая, что они сработают. Но американцы этому воспрепятствуют. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя визит Шольца в Пекин.
«Очень любопытно наблюдать реакцию на визит Шольца в Пекин. Оппозиция неистовствует: канцлер нашел нового любимого тирана и повторяет с Китаем тот же путь, который привел к провалу с Россией. Бабло побеждает зло, короче», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Американцы насторожены, что правительство Германии хотя и ограничивает, но не препятствует китайским инвестициям в инфраструктуру. Зеленые и прочие высокоморальные в свою очередь требуют поднять вопрос о правах человека», – перечислил эксперт.
«В целом надо признать, что критики Шольца более последовательны, чем его сторонники. Если политика прежних десятилетий в отношении России признана стратегической ошибкой, о чем, в частности, заявил однопартиец Шольца Штайнмайер, то ссылка на прагматические интересы в случае Пекина парадоксальна», – замечает политолог.
Лукьянов также выразил уверенность в том, что Олаф Шольц «прикрывается» целью уговорить Китай дистанцироваться от России. «Они даже «честно» скажут, что это удалось – Си согласился, что нельзя применять ядерное оружие на Украине. Но, по сути, линия КНР не изменится», – отметил он.
«Китайский визит Шольца и крупной делегации бизнеса – попытка протащить в новую эпоху прежние и ранее очень выгодные для немцев подходы. Глядишь, как-то все угомонится и можно будет начать плести кусочки бизнеса as usual. Но на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Американцы это все не для того патронируют, чтобы опорный европейский союзник с главным стратегическим конкурентом шашни разводил», – заключил Лукьянов.
Ранее немецкое издание Spiegel написало, что оппозиция раскритиковала визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, поскольку тот якобы следует по тому же пути, что ранее привел к провалу в отношениях с Россией.
Сам канцлер свой визит объяснял тем, что нужно уговорить Китай дистанцироваться от России, и, вероятно, его сторонники объявят, что ему это удалось, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин согласился, что ядерное оружие на Украине применять не следует. Но на деле линию Китая это не меняет.
Напомним, Си Цзиньпин во время встречи с Шольцем предложил усилить сотрудничество стран на фоне изменений и беспорядков в мире.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названа «колоссальная цена» отказа ЕС от газа из России
Bloomberg назвал «колоссальную цену» отказа ЕС от газа из России
|
|
Европейские страны для пополнения собственных газовых хранилищ перед предстоящей зимой потратили почти 105 млрд долларов. К таким предварительным выводам пришел исследователь Бен МакВильямс из брюссельского института Брейгель, пишет Bloomberg.
Ученый при своих подсчетах использовал средние цены на газ в размере 140 евро за мегаватт-час, расчет предполагает общую стоимость накопленного газа в хранилищах с 1 апреля по 31 октября в объеме 107 млрд евро (104,8 млрд долларов), сообщает Bloomberg.
Это примерно вдвое больше, чем США потратили на поддержку Украины. Отмечается, что для пополнения хранилищ использовались как поставщики из Объединенных Арабских Эмиратов, так Норвегия и другие возможные.
При этом подчеркивается, что холодная зима может полностью истощить существующие резервы и открыть новую гонку за наполнением резервуаров. Только в этом случае, вероятно, придется обойтись без поставок из России, которые обеспечивали 15–20% рынка.
Ранее в ФРГ призвали изучить возможность добычи в Германии сланцевого газа с помощью пока еще запрещенного метода фрекинга. В правительстве страны полагают, что фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский дипломат указал на «самую красную» линию для Москвы
Дипломат из США Ранделл указал на «самую красную» линию для Москвы
|
|
Самым неприемлемым для России в ситуации на Украине может стать вступление этой страны в Североатлантический альянс, заявил бывший руководитель дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
«Нетрудно понять, почему Украина – самая красная линия для России», – отметил Ранделл в своей статье для Newsweek, передает РИА «Новости».
По его словам, Крым имеет для Москвы историческое значение, в случае если бы он стал частью НАТО, это вызвало бы у Кремля реакцию, сопоставимую с реакцией Вашингтона на размещение советских ядерных ракет на Кубе.
При этом страны альянса специально не обращали внимания на интересы безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.
«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», – привел Рандел слова американского дипломата Джорджа Кеннана.
Ранделл призвал остановить войну на Украине и отметил, что Западу следует обсуждать это, включая отмену экономических санкций и нейтралитет Киева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин указал на разницу между поведением украинцев в Европе и в России
Путин: Украинцы в Европе требуют скидок в ресторанах, а в России просятся на работу
Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на разницу между теми, кто приехал с Украины в Россию, и теми, кто в Европе, заявив, что там в ресторанах требуют скидку, а у нас просятся на работу.
Он предложил собравшимся подумать над тем, как по-разному ведут себя люди, которые приехали с Украины в Россию, и с теми, кто находится в Европе, передает РИА «Новости».
Ранее глава государства счел очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
Тегеран жестко ответил Байдену на обещание «освободить Иран»
Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил на обещание президента США «освободить» Иран
|
|
Выступая перед сторонниками исламской революции, президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание президента США «освободить» Иран заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад.
Глава Ирана заметил, что страна была освобождена 43 года назад и сейчас «полна решимости снова не попасть в ваш (США – прим. ВЗГЛЯД) плен, передает РИА «Новости».
В пятницу президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».
До этого президент Ирана Ибрахим Раиси заявил на Гнассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».
Газета ВЗГЛЯД писала, что срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод.
В то же время американские СМИ утверждали, что Иран готовится напасть на союзника американцев – Саудовскую Аравию, В качестве подтверждения приводятся анонимные утечки из Белого дома и появление «красного знамени возмездия» над мечетью в иранском священном городе, что истолковали как признак скорой войны.
Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.
Однако Малашенко сомневается в начале такого конфликта в ближайшем будущем.
В Иране слухи о подготовке нападения опровергли. Тегеран стремится к укреплению стабильности и безопасности и продолжает конструктивное взаимодействие с соседями, передает ТАСС заявление официального представителя Ирана Насера Канани.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Ланцет» поразил украинский военный катер на Днепре
Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинский военный катер в акватории Днепра
В Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра, сообщили СМИ.
Как передает РИА «Новости», «Ланцет» также поразил американские САУ «Paladin» на Николаево-Криворожском направлении.
Ранее Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о тайной встрече советника Байдена Салливана с Зеленским в Киеве
Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил украинскую столицу в пятницу, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.
Салливан в ходе необъявленного визита встретился с Зеленским и с главой его офиса Андреем Ермаком, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В ходе визита якобы обсуждались подробности нового пакета военной помощи Киеву. Зеленский во время переговоров призывал к поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны.
Позже Белый дом подтвердил визит Салливана в Киев.
«Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов. В него входят 45 модернизированных советских танков Т-72 и сотни бронетранспортеров.
В США предостерегли Украину от попыток атаковать Крым
Возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств, предупреждают американские СМИ.
У Киева не хватает вертолетов и других десантных средств, нападение на полуостров сопряжено с риском катастрофического провала, пишет журнал Hill, передает РИА «Новости».
Авторы напомнили, что Украина пыталась атаковать объекты в Крыму, в том числе провела атаку на Крымский мост и атаковала беспилотниками корабли Черноморского флота в Севастополе.
Попытка же захвата Крыма станет провалом президента Украины Владимира Зеленского, поскольку полуостров соединен с материком серьезно защищенным участком. Российские военные смогут провести инженерные работы, блокирующие сухопутную кампанию.
Ранее украинский президент Зеленский признавался, что желает увидеть море в Крыму, но не хочет туда ехать зимой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина назвала условия «победы» над Россией
Глава офиса Зеленского Ермак объяснил украинское «понимание победы» над Россией и перечислил ее условия
|
|
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном рассказал, какие условия Киев будет считать «победой» над Россией.
Ермак заявил, что Киев «четко сформулировал понимание победы». В число условий «победы» Киев включил возвращение контроля над вернувшимися к России территориями, включая Донбасс и Крым, «компенсацию» от России, освобождение пленных, а также «возвращение мира к четкой системе международной безопасности». По словам Ермака, это «гарантии, которых требует Украина».
Он заверил, что такой подход согласован с «партнерами» Украины. «У нас нет никаких разногласий. Наши главные партнеры, США, наши партнеры – Британия, Германия, Франция – говорят о том, что будут поддерживать нас до победы», – приводит его слова «Европейская правда».
Салливан прибыл в Киев в пятницу. Советник президента США провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса.
Зеленский в Telegram сообщил, что наградил Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени.
Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.
Российские разведчики уничтожили наемников на Украине
Российские разведчики из гранатометов и пулеметов уничтожили на Украине наемников
|
|
Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.
Как сообщает Минобороны в Telegram, разведгруппе была поставлена боевая задача по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ и наемников в заданном квадрате. Российские военные провели разведку с воздуха, использовав для этого БПЛА. После разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника.
Из ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесопосадке бронированной машине противника. Группа воюющих за Украину наемников начала двигаться вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. После этого российская подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов.
5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика.
В октябре в честь Дня подразделений специального назначения Минобороны показало боевую работу разведчиков Западного военного округа на Украине.
Из-за нехватки денег на Украине отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink
CNN сообщила об отключении на Украине с 24 октября 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за нехватки финансирования
|
|
В связи с недостаточным финансированием на Украине с 24 октября отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX, сообщили источники.
Владелец SpaceX Илон Маск выражал готовность предоставлять услуги Starlink за свой счет, но основную часть оплаты вносила Украина. Теперь Киеву трудно найти деньги на оплату Starlink. С середины лета число терминалов увеличилось с 4 тыс. до 25 тыс., при этом выросли и расходы на их обслуживание (обслуживание одного терминала обходится в 2,5–4,5 тыс. долларов в месяц), передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Частично оплату услуг Starlink для Украины осуществляют Великобритания, Польша и США, но Киеву все равно не хватает денег. Власти США продолжают переговоры с Маском о том, как должны оплачиваться предоставляемые им услуги связи.
В октябре Маск заявил, что его компания не может и дальше платить за работу Starlink на Украине. СМИ сообщали, что SpaceX призвала власти США взять финансирование на себя. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. По словам украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании обещал, что функционирование Starlink на Украине будет обеспечено.
Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
Путин: Гражданское население в Херсоне не должно страдать
|
|
Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский предположил, что командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении. Как заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим.
Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бывший пленный рассказал об издевательствах СБУ над инвалидами
Освобожденный российский военный рассказал о пытках в плену
|
|
Один из российских военных, возвращенных накануне на родину из украинского плена по формуле 107 на 107, рассказал, что украинцы пытали российских военнослужащих, в том числе заставляя приседать инвалидов без ноги, сообщили СМИ.
Как передает слова бывшего пленного телеканал RT в социальной сети «ВКонтакте», украинцы постоянно давили на психику пленных, заставляя учить украинские песни. По его словам, нацисты заставляли приседать инвалидов без ноги. Он рассказал также, что в спортзале СБУ, бывало, и не выживали из-за пыток и допросов. А после перевода в СИЗО оттуда можно было не вернуться.
«Постоянно лежали с завязанными глазами, на допросы водили, били постоянно. Забивали до смерти просто пацанов», – рассказал бывший пленный.
Он рассказал, что находился в плену семь месяцев и был сначала в киевском СИЗО, а потом в лагере пленных во Львове.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в четверг проводится новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107.
Напомним, в четверг в Минобороны сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных, освобожденные в Москве пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства. Также они получат психологическую помощь.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|