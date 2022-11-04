ВКС России уничтожили цеха для производства ракетных двигателей и снарядов РСЗО на Украине

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) поразили цеха производства ракетных двигателей в Павлограде Днепропетровской области Украины и три цеха завода «Коммунар» в Харькове, где производились снаряды к РСЗО, сообщило Минобороны.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харькове, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Министерство отметило, что на Купянском направлении сорвана попытка прорыва двух ротных тактических групп в направлении поселков Берестовое Харьковской области и Куземовка ЛНР.

Подразделения ВСУ отброшены на изначальные позиции, уничтожено свыше 110 бойцов ВСУ, три танка, две БМП, пять пикапов и 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак».

«На Краснолиманском направлении противник силами двух усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей», – указали в ведомстве.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 95 бойцов, 10 БМП и 10 автомашин различного назначения.

У населенных пунктов Красногоровка, Невельское, Победа в ДНР, Новогригорьевка, Мирное Николаевской области поражены пять пунктов управления ВСУ, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Возле города Николаева поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.

Четыре склада боеприпасов уничтожены у населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск ДНР и Новоалександровка Херсонской области.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск ДНР», – добавили в министерстве.

В четверг Минобороны сообщало, что ВКС России сбили Ми-8 ВСУ в Херсонской области, на других направлениях силами ПВО за сутки были сбиты восемь БПЛА противника.