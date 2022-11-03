ВКС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области

Минобороны: ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 под Херсоном

Минобороны России сообщило, что ВКС России сбили Ми-8 ВСУ в Херсонской области, там добавили, что на других направлениях силами ПВО за сутки были сбиты восемь БПЛА противника.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Костырка Херсонской области.

Там добавили, что силами ПВО за сутки были сбиты восемь БПЛА ВСУ в районах населенных пунктов Бобровый Кут, Бургунка, Ольговка Херсонской области, Новая Тарасовка Харьковской области, Епифановка Луганской народной республики, Александровка, Никольское и Павловка Донецкой народной республики.

По сообщению Минобороны, в воздухе были уничтожены 13 снарядов РСЗО в районах населенных пунктов Грузско-Ломовка и Свободное Донецкой народной республики, Новая Каховка, Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 2422 беспилотных летательных аппарата, 168 вертолетов, 384 ЗРК, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6297 танков и других боевых бронированных машин, 3547 орудий полевой артиллерии и минометов и 6986 единиц спецтехники.

Ранее Минобороны опубликовало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», удар нанесен по командному пункту вооруженных сил Украины.