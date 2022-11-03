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3 ноября, четверг | Последнее обновление — 15:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили около 500 военных ВСУ на четырех направлениях
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ВКС России сбили украинский Ми-8 в Херсонской области
Минобороны: ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 под Херсоном
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Минобороны России сообщило, что ВКС России сбили Ми-8 ВСУ в Херсонской области, там добавили, что на других направлениях силами ПВО за сутки были сбиты восемь БПЛА противника.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Костырка Херсонской области.
Там добавили, что силами ПВО за сутки были сбиты восемь БПЛА ВСУ в районах населенных пунктов Бобровый Кут, Бургунка, Ольговка Херсонской области, Новая Тарасовка Харьковской области, Епифановка Луганской народной республики, Александровка, Никольское и Павловка Донецкой народной республики.
По сообщению Минобороны, в воздухе были уничтожены 13 снарядов РСЗО в районах населенных пунктов Грузско-Ломовка и Свободное Донецкой народной республики, Новая Каховка, Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 2422 беспилотных летательных аппарата, 168 вертолетов, 384 ЗРК, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6297 танков и других боевых бронированных машин, 3547 орудий полевой артиллерии и минометов и 6986 единиц спецтехники.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», удар нанесен по командному пункту вооруженных сил Украины.
Эксперт: Запад предлагает Украине ненужную ей электроэнергию
Европейские политики говорят, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но Украина может и сама вырабатывать электричество, у нее после российских ракетных ударов возможности распределять ее сильно ограничены, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Высокоточные удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре Украины направлены в первую очередь на изматывание противника, говорит Туманян. При этом, по его словам, Россия практически не наносит удары по объектам, генерирующим электроэнергию, целями является инфраструктура, обеспечивающая трансформацию и распределение электроэнергии.
«Такой подход преследует несколько целей. Во-первых, мы осложняем снабжение ВСУ по железной дороге. Составы, как правило, работают на электрической тяге, а в условиях отсутствия электроэнергии дизельные тепловозы не могут стать полноценной заменой в силу своих конструктивных особенностей. К тому же европейцы не могут поставлять на Украину свои электропоезда из-за разницы в ширине колеи», – сказал он.
Во-вторых, создаются проблемы для тылового обеспечения ВСУ, которые без электричества лишаются производственно-ремонтной базы, добавил эксперт.
«На фоне этих проблем у Киева европейские политики решили сыграть в привычный популизм, даже не вникая в суть проблемы: еврокомиссар по энергетике заявила, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но дело в том, что Украина может и сама вырабатывать электричество, только возможности распределять его уже сильно ограничены, в том числе и в случае поставок электроэнергии из Евросоюза», – заключил он.
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.
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Патрушев счел неадекватными слова Зеленского о ядерном ударе по России
Патрушев: Слова о превентивном ядерном ударе по России говорят о неадекватности Киева
Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Как сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, заявление Зеленского подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины, передает РИА «Новости».
Он также сообщил о предотвращении российскими спецслужбами террористического акта на Запорожской АЭС, передает ТАСС.
«Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества», – добавил он.
Ранее в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. По его словам, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.
Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», по имеющимся у него сведениям, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель администрации Запорожской области. Как сообщил Рогов, целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла, передает РИА «Новости».
Накануне в МИД заявили, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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Полковник запаса объяснил тактику России в СВО после назначения Суровикина
Военный специалист Алехин рассказал, как изменилась тактика спецоперации с назначением генерала Суровикина
Российская армия изменила свою тактику в зоне спецоперации России после назначения генерала Суровикина, теперь она использует охваты и прорывы, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.
По словам специалиста, координация российских войск и силовых структур в ходе спецоперации улучшилась под руководством генерала армии России Сергея Суровикина. Так, командование отказалось от «ударов в лоб», теперь используются охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС, передает Ura.ru.
Алехин также отметил, что под руководством генерала Суровикина силовые структуры, участвующие в спецоперации, а именно Минобороны, Росгвардия, ЧВК «Вагнер», стали лучше взаимодействовать.
Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.
Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.
ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска для обвинения России
Источник: Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска для обвинения России в убийстве мирных жителей
Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой народной республике с целью последующего обвинения России в агрессии против мирных жителей, рассказал источник в силовых структурах.
В силовых структурах сообщили, что в Артемовске военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений российских войск. Источник выразил уверенность, что основная цель киевских властей – представить мировой общественности картинку якобы агрессии со стороны России, передает РИА «Новости».
Накануне депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления ВС России. В конце октября один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал о стягивании подразделений к Артемовску, который власти Украины переименовали в Бахмут, для зачистки и уничтожения диверсантов.
В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
Депутат Гурулев высказал идею создания министерства информации и пропаганды
Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев высказал идею создания в России министерства информации и пропаганды.
По словам Гурулева, Россия якобы «проигрывает в информационной войне», и основная проблема кроется в отсутствии единого управления этой темой, передает РИА «Новости». Депутат предложил создать министерство информации и пропаганды, которое занималось бы вопросами от информационного противоборства «вплоть до фейкомета». Он добавил, что «не надо стесняться работать с противником теми средствами, которыми он борется с нами».
Он отметил, что российское общество уже адаптировалось к информационной войне и научилось не доверять первичной информации и различать фейки.
Депутат привел в пример, что выводы о результатах в информационной войне можно сделать на примере Забайкалья, где уровень доверия к президенту составляет более 70%.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета ГА ООН, заявил, что Москва считает недопустимым тиражирование ООН оголтелых фейков.
Эксперт: Закон о добровольцах СВО вводит для них социальные гарантии
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Закон касается гигантского количества людей. Раньше добровольцы приходили в военкоматы, заявляли о себе, но фактически с ними там ничего не могли поделать, так как в функционал военкоматов по большому счету они не входили. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя принятие закона о статусе добровольцев.
«Добровольцы неделями могли тратить время и деньги, собирая для военкомата ксерокопии всевозможных документов, но в итоге – так и не получить желаемого. Добровольцев из числа иностранцев вообще даже не брали в расчет. С принятием этого закона такие проблемы постепенно будут решаться», – уверен военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Проблема возникла давно. Лично я тоже тратил очень много времени на то, чтобы добиться принятия такого законопроекта. Ко мне обращалось огромное число знакомых, которые хотели попасть на фронт, но не знали, как это сделать. Закон о статусе добровольцев не просто легализует все необходимые процедуры, но и приведет к росту самого потока добровольцев, поскольку он вводит для них социальные гарантии», – сказал Онуфриенко.
Добровольцами в зоне СВО могут считаться не только бойцы российских войск, уточняет Онуфриенко. «Многие из желающих помочь стране могут не подходить армии по возрасту или по физическим данным. Но они вполне способны принести пользу, например, в составе ЧОПов, которые сейчас активно формируются в Херсонской и Запорожской областях. Такие ЧОПы занимаются охраной мостов, детских садов, школ и других социально важных объектов», – сообщил военный аналитик.
В среду Совет Федерации одобрил закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам РФ, пишет ТАСС. Документ внесло в парламент правительство. Сенаторам документ во время слушаний представлял начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов. По его словам, с начала операции на Украине добровольцами стали свыше 15 тыс. человек. Туляганов уточнил, что действие закона не распространяется на ЧВК.
Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военными смогут пользоваться льготами и мерами социальной поддержки. Раненые смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.
Предприниматель Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», ранее заявил, что не видит необходимости принимать специальный закон о частных военных компаниях. «Страхование и пенсия сотрудников ЧВК предусмотрены по контракту. Это дело их работодателей, в частности, таких, как я», – заявил Пригожин «Парламентской газете».
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ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS по Херсону
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону, все ракеты HIMARS сбиты ПВО
Вооруженные силы Украины нанесли по гражданской инфраструктуре Херсона ракетный удар, выпустив четыре ракеты HIMARS. Все ракеты были сбиты системами ПВО, сообщили в экстренных службах региона.
По словам источника, ВСУ в 1.03 (МСК) обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона из HIMARS, выпустив четыре ракеты. Все они были сбиты, передает ТАСС.
Напомним, в среду ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами HIMARS.
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 107 на 107
Врио главы ДНР Пушилин заявил о проведении обмена пленными с Украиной по формуле 107 на 107
В четверг проводится новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, 65 из освобождаемых – из ДНР и ЛНР, сообщил он в своем Telegram-канале.
Напомним, в субботу прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». В Минобороны подтвердили, что 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.
Российские войска за сутки уничтожили около 500 военных ВСУ на четырех направлениях
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Российские войска за сутки на Купянском направлении уничтожили более 130 боевиков, в районах населенных пунктов Терны и Кировск ДНР потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено около 80 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Все атаки отражены, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Там российскими войсками было уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви».
На Краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики. В результате активных действий российских войск и артиллерии противник отброшен на исходные позиции, говорится в сообщении.
Нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой народной республики. Потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.
Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой народной республики, чтобы остановить наступление российских войск.
Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области.
«В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции. Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения», – сообщили в ведомстве.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой народной республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня «ГРАД» в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики.
Ранее в Минобороны заявили, что истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
Губернатор Старовойт: Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
Пять человек, среди которых трое детей, пострадали при обстреле со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) села Гуево Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По словам Старовойта, в результате обстрела артиллерией ВСУ села Гуево Суджанского района Курской области пострадали пять человек, в том числе трое детей. Как рассказал губернатор, пострадавших доставили в больницу, угрозы их жизни нет, передает ТАСС.
Как добавил глава региона, в результате обстрела в селе пострадал продуктовый магазин, в нескольких домах разбиты окна, перебиты провода, электричества пока нет, ремонтные бригады готовятся к восстановлению повреждений.
Ранее Старовойт сообщил, что в результате обстрела поселка Теткино Курской области украинскими военными два человека госпитализированы.
Напомним, 10 октября Старовойт сообщил, что территориальный гарнизон Курской области в скором времени планируется усилить для защиты от обстрелов.
В Совфеде сообщили об устранении недостатков в обеспечении участников спецоперации
Сенатор Бондарев: Минобороны устранило недостатки в обеспечении экипировкой участников спецоперации
Министерство обороны России устранило все недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников специальной военной операции на Украине, сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Все поставляется по полной программе: бронежилеты, новые наколенники, налокотники и так далее. Сейчас нехватки нет, даже в резерве уже очень много», – передает ТАСС слова сенатора.
Бондарев добавил, что комитет по обороне и безопасности продолжит держать эту тему на контроле, «чтобы и в дальнейшем не было перебоев в поставках».
Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов сказал, что Бондарев докладывал о том, что «закупочные цены [на снаряжение и экипировку], которые формировались министерством обороны, не изменились». А стоимость товара выросла на торговых площадках из-за ажиотажного спроса.
«Мы с ФАС в тесном контакте, но я не вижу сейчас проблем. Если они будут возникать, естественно, будем обращаться», – сказал он.
Ранее в Кремле заявили, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.
Путин призвал избавиться от бюрократии при обеспечении нужд армии
Путин призвал построить работу по обеспечению нужд ВС без бюрократических проволочек
Работа по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) России не должна строиться бюрократически, обстановка требует от нас работы в совершенно другом режиме, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей армии.
Путин обратил внимание, бюрократические нормативы и инструкции существуют и возникли не просто так, но обстановка требует работы в совершенно другом режиме, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что работа по обеспечению нужд ВС должна быть построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного всем результата.
Ранее в Совфеде сообщили об устранении недостатков в обеспечении участников спецоперации.
Здание администрации Голой Пристани разрушено после обстрела ВСУ
Украинские боевики обстреляли администрацию города Голая Пристань, здание разрушено
Вооруженные силы Украины ночью обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области, здание полностью разрушено, сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В своем Telegram-канале он отметил, что во время обстрела никто не пострадал, но здание администрации полностью разрушено.
Тем не менее ранее Стремоусов заверил, что ситуация на линии фронта в Херсонской области на данный момент некритична, атаки украинских войск отбиваются.
В Донецке в результате обстрела поврежден жилой дом
СМИ: В Донецке из-за обстрела вспыхнул пожар в жилом доме
В Донецке в результате обстрела украинских вооруженных формирований поврежден жилой дом, вспыхнул пожар, сообщили СМИ.
Как передает корреспондент РИА «Новости», по предварительным данным, есть пострадавшие. Пожарные тушат возгорание. Кроме того, был поврежден автобус, пострадавших доставили в больницу.
Ранее ВСУ обстреляли детскую больницу в городе Донецке, нанесли удар по Петровскому району города.
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