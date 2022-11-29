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Около 50 уголовных дел возбуждено в Чехии за поддержку российской СВО
В Чехии около 50 уголовных дел возбуждено за поддержку российской СВО
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В Чехии возбудили 49 уголовных дел на жителей, поддержавших в соцсетях российскую спецоперацию на Украине, сообщает издание iRozhlas.
Как рассказал iRozhlas представитель чешской полиции Онджей Моравчик, число подобных дел в стране растет.
По чешским законам в первый раз обвиняемый может получить до года колонии, за повторное нарушение ему может грозить уже до трех лет лишения свободы, сообщает RT в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что россиянка Юлия Прохорова, у которой ранее был проведен обыск из-за ее позиции по поводу российской спецоперации на Украине, не была депортирована, она находится в ФРГ.
Штайнмайер выступил против прекращения огня на Украине
Штайнмайер счел призывы к прекращению огня на Украине несерьезными и выступил против перемирия
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В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle*.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, в октябре Штайнмайер посетил Украину. Он провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
На ЗАЭС заблокировали пропуска не подписавших новый контракт сотрудников
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа рассказал о блокировке пропусков не подписавших контракт сотрудников на ЗАЭС
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У сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа отметил, что к сотрудникам, которые сейчас определяются с решением, относятся терпимо, давление на них не оказывается. Он отметил, что у многих из них «семьи по ту сторону Днепра, которым угрожают украинские военные», а потому сотрудники боятся «сделать этот выбор», передает ТАСС.
Он сообщил, что подписывать новый контракт отказались единицы, но среди них есть «те, кто саботировал работу, откровенно враждебно высказывался в адрес России» и сеял «деструктивные настроения». Росатом не применял к ним санкции. Как заявил Карчаа, «если не нравится новый работодатель», то на работе «никого не держат».
«Ни один работодатель – не только в атомной отрасли – подобного поведения не потерпел бы. А в нашей отрасли, которая является одной из самых зарегламентированных в России, работа предусматривает жесткую и неукоснительную дисциплину исполнения», – сказал он.
Напомним, войска Украины обстреливают ЗАЭС, оказались повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Россия предупредила об угрозе атомной аварии. В свою очередь МАГАТЭ выступило с заявлением о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
Экс-посол ЛНР Мирошник: В наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы
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Украина уже какое-то время проводит перегруппировку сил в направлении города Сватово. Однако каждое скопление сил противника разбивается артиллеристскими ударами, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя военную обстановку на Луганском направлении.
«Под городом Сватово на северо-западе ЛНР действительно активизировались вооруженные силы Украины. Военные подтверждают, что со стороны Купянска Харьковской области на Сватово есть активное перемещение сил. Как только они собираются в какие-то группы, по ним отрабатывает наша артиллерия. То есть фактически у боевиков не остается возможности создать колонну или собрать единую группировку для атаки», – рассказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также подчеркнул, что для Украины данное направление является стратегически важным. «Север ЛНР, который может отрезать агломерацию Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, важен для Киева. Туда сейчас могут быть переброшены силы с Херсонского направления. Там есть много наемников, разномастной техники, начиная с квадроциклов и заканчивая западными БТР. В эфире нам удается уловить английскую и польскую речь», – описал он.
«Сейчас ведутся постоянные обстрелы Сватово и близлежащих населенных пунктов. Но основные попытки прорыва проводятся на дороге между Кременным и Сватово в районе Краснопоповки», – говорит собеседник.
Очевидно, что ВСУ просто так не оставят это направление, подчеркивает Мирошник. «Но после нашей перегруппировки под Харьковом эта линия обороны была нами сформирована и зафиксирована, – подчеркнул собеседник. – Она держится уже пару месяцев. Плюс там возведены достаточно серьезные фортификационные сооружения. Все это время ВСУ предпринимали различные попытки прорыва – и за счет малых диверсионных групп, и колоннами, и крупными группировками. Но у них ничего не вышло».
Мирошник добавил, что «непростая обстановка сейчас складывается также на Купянском и на Краснолиманском направлениях, а также в районе Кременной и Лисичанска». «Когда летом мы отогнали противника в районе Северска, тогда и была сформирована линия боевого соприкосновения, которая пока серьезно не изменилась», – заключил он.
Вооруженные силы Украины пытаются активизировать наступление в районе города Сватово. Об этом ТАСС во вторник сообщил офицер луганской Народной милиции (НМ) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Не имея успеха в прорыве обороны, украинские войска несут колоссальные потери и «возвращаются на ранее занимаемые позиции», подчеркнул представитель НМ ЛНР.
В понедельник ВСУ обстреляли Сватово из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В минувшую субботу замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР, помощник главы Чечни Апты Алаудинов заявил ТАСС, что подразделения ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников.
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Театр Луны подтвердил смерть актрисы Наталии Семаго
Театр Луны подтвердил смерть своей артистки, «Мисс Казахстан – 2000» Наталии Семаго
Актриса Театра Луны Наталия Семаго, носившая титул «Мисс Казахстан – 2000», скоропостижно скончалась, сообщили в театре.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти Семаго и о том, что видимых следов насильственной смерти, предварительно, не обнаружено.
В театре не назвали причин смерти Семаго, призвав дождаться заключения судмедэкспертов. В учреждении отметили, что Театр Луны будет участвовать в организации похорон и прощания с актрисой, передает РИА «Новости». Семаго было 37 лет.
Как в свою очередь сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, тело женщины нашел ребенок в квартире в центре Москвы, ее смерть не носит криминального характера.
ВСУ активизировали наступление у Сватово в ЛНР
Украинские военнослужащие предпринимают попытки начать наступление в районе города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), пытаясь таким образом переломить оборону российских военных в трех направлениях, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Согласно данным его разведки, украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома линии обороны ВС России одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от населенного пункта. Он уточнил, что попытки ВСУ пресекаются усилиями российских военных, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях.
Малькевич прокомментировал статью NYT о «зверствах» российских военных в Херсонской области
Член ОП Малькевич: Киев организовал в Херсонской области постановку о «зверствах» России по типу «Бучи»
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«Херсон обладает важным символическим значением. Захваченный ВСУ город – идеальное место для создания очередных провокаций со стороны киевского режима», – сказал газете ВЗГЛЯД внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич, комментируя статью издания The New York Times о «зверствах» российских солдат в Херсонской области.
«Материал издания The New York Times – это попытка создать фейковый вброс, вторую «Бучу». Запад пытается разыграть информационно-пропагандистский «сериал», используя Херсонскую область как основное место действия. Один из продюсеров, определенно, Владимир Зеленский. Первая серия – это заявления лидера киевского режима о том, что на «освобожденных территориях» было зафиксировано более четырехсот военных преступлений Вооруженных сил России», – считает Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«Вторая серия – заявление издания Bild о том, что было найдено 432 тела мирных жителей. Постепенно стали подключаться Reuters и СБУ, говорившие о найденных девяти пыточных. Сейчас мы можем наблюдать начало новой серии – задействована The New York Times, издание с международным брендом. Происходит попытка максимального закрепления тезиса о «зверствах» российских солдат», – акцентирует эксперт.
«В отличие от Бучи, Изюма и Купянска, Херсон – большой город. Это во многом культовое место – основанный Потемкиным и ныне захваченный укрофашистами областной центр Российской Федерации, он превратился в идеальное место для организации очередной крупной провокации», – подчеркивает собеседник.
«Киевский режим решает две задачи. Во-первых, идет реальное уничтожение врагов укрофашистов, то есть тех, кто работал в органах власти Херсонской области. Конечно, большинство уехало, но отдельные специалисты низового уровня остались. Остались и люди, работавшие в школах, в коммунальной сфере, представители общественных организаций. С ними сводят счеты. Их казнят, а потом предъявят их же тела в качестве доказательств «злодеяний» российского режима», – указывает Малькевич.
«Самое страшное заключается в том, что даже если западный фактчекер укажет на то, что кто-то из жертв (допустим, некая женщина, которая работала бухгалтером в школе или коммунальной организации) помогала России укреплять власть на этой территории, то как она могла стать жертвой ВС РФ? Ему ответят, что женщину убили за отказ уезжать», – считает эксперт.
«В этой версии есть несостыковки, но звучит складно, особенно для западного читателя, который полностью манипулируем и не имеет склонности вдаваться в «сложные материи». Они проглотят эту «правду». Западной аудитории расскажут про то, как «Мария Ивановна» отказалась уезжать на левый берег из-за нежелания покидать родные места. Расскажут про то, как «злые русские солдаты» замучили ее за самовольство», – акцентирует собеседник.
«Мы должны прекратить информационное заискивание перед Западом. Нас там никто не хочет слышать. Есть две трети Земли – Африка, Латинская Америка, Азия. Там остались вменяемые люди. Там нет оголтелой антироссийской пропаганды. Мы должны работать с ними, на их языках. Важно донести им правду о происходящих событиях», – рассуждает Малькевич.
«Необходимо отходить от западноцентричного подхода. Приведу пример: я как человек, который полгода провел на этих территориях, готов поделиться информацией со странами Европы в любой аудитории. Однако меня никто не готов слушать. Последняя попытка достучаться до Совета по правам человека ООН, который расположен в Женеве, кончилась тем, что Швейцария ввела против меня санкции», – рассказывает эксперт.
«Санкции Швейцарии не дают мне выступать в СПЧ. Формулировка подобного решения блестящая: меня «забанили» за поддержку СВО и озвучивание факта развязывания информационной войны против России. Фактически они официально заявили о том, что люди с пророссийской позицией не имеют права выступать на их официальных площадках», – подчеркивает собеседник.
«Сменить акцент необходимо: нет смысла пытаться что-то доказать Швейцарии, если она искренне не хочет нас слышать. Помимо этого необходимо требовать жесткого фактчекинга всех подобных публикаций. Нам уже неделю рассказывают про 432 тела. Пусть предъявят их. Немедленно», – акцентирует эксперт.
«Они смогут их предъявить, но лишь через определенное время. Сначала нужно всех выловить и замучить. Потом тела, безусловно, появятся. Однако если New York Times что-то утверждает, пожалуйста – пусть предъявляют данные. Они будут ссылаться на СБУ, но с каких пор мы всем верим на слово?» – подчеркивает собеседник.
«Это очень печальная реальность, потому что тела предъявят. Это будут наши люди, из которых сейчас выбивают показания. Киевский режим хочет «раскрыть подполье». Они справедливо полагают, что в Херсоне остались люди, относящиеся к России с симпатией и ожидающие нашего возвращения», – резюмирует Малькевич.
Во вторник The New York Times опубликовала развернутый материал, в котором утверждалось: украинские полицейские и местные жители якобы обнаружили захоронение «жертв российских военных» в селе Правдино к северо-западу от Херсона. В материале упоминаются останки шестерых мужчин со следами казни. «Они были украинцами», – приводит NY Times слова сотрудника украинской прокуратуры Константина Подоляка, «прибывшего для расследования». Именно потому, что «они были украинцами», жертвы и оказались «в неглубокой могиле», подчеркивает американское издание.
Неудивительно, что в том же материале упоминаются захоронения в городе Буче Киевской области, где «местные жители говорят о многочисленных казнях, устроенных российскими солдатами, чаще всего безо всякой причины».
Международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях. Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
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На подконтрольной Киеву части Херсонского региона насмерть забили мать и сына
Власти Снигиревского района Херсона сообщили, что на правобережье региона насмерть забили мать и сына
На правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем ВСУ, проходят расправы над людьми, так, там из-за денег насмерть избили мать и сына, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, украинские агенты могут расправляться с теми, кто им мешает или не нравится. Касательно случая с матерью и сыном – по его словам, у семьи потребовали деньги. Позднее стало известно, что семью избили насмерть, передает РИА «Новости».
Глава области добавил, что в данный момент происходит «разгул нацистского террора» с нарушением всех законов и прав человека. По словам Барбашова, на это ясно указывает тот факт, что журналисты, даже самые лояльные, все еще не допущены в Херсон.
«И это поддерживается мировым сообществом, Европой», – подытожил он.
Ранее сообщалось, что пациентов из херсонских больниц украинские власти решили вывезти в Одессу и Николаев. Тяжелую гуманитарную ситуацию в городе спровоцировала сама Украина своими артобстрелами, когда в городе были российские войска. Однако, в отличие от России, Украина не может справиться с ситуацией и обеспечивать население Херсона теплом, электричеством и водой.
Украинский футболист Зозуля пожаловался из-за скандала с флагом «Азова» на ЧМ в Катаре
Украинский футболист Зозуля пожаловался, что у болельщиков в Катаре отобрали флаг «Азова»
У испанских болельщиков отобрали флаг запрещенного батальона «Азов»*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре, сообщил украинский футболист Роман Зозуля.
По его словам, представители ФИФА изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает правила. Зозуля назвал сотрудников ФИФА «жертвами российской пропаганды», призвал украинские власти вмешаться в ситуацию и заявил, что организации якобы придется извиняться за свое решение, передает РИА «Новости».
Ранее ЛГБТ-сообщество в Испании выступило против Зозули. ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады указывало, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные с радикалами, а также фотографировался с нацистскими символами.
Напомним, в новый клуб Зозуля перешел на правах свободного агента, прежде он четыре года играл за «Альбасете». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва.
Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В 2021 году фанаты клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока.
Блогеры отреагировали на возмущение украинцев из-за снега и березок в рекламе Dior
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Модный дом Dior выпустил новую рекламную кампанию своей коллекции на фоне берез и снега, украинские пользователи в Сети обвинили бренд в поддержке России.
На снимках модели с косами позируют в белых костюмах на фоне снежной березовой рощи, многие усмотрели в этом отсылки к русским пейзажам.
При этом в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни обвинили бренд в поддержке России, в частности, спецоперации, другие – порадовались, что отмены русской культуры не произошло.
«Русский стиль», – стали писать пользователи из России под постами в аккаунте бренда в Instagram* (компания Meta* признана экстремистской и запрещена в России).
«Ура, Россия торжествует», – поддержали другие комментаторы, высказывания которых в своем Telegram-канале приводит блогер «Небожена».
Автор блога предположила, что в следующем году русскую культуру будут возвращать в мейнстрим. «Не просто так сразу несколько знаменитостей так или иначе цитировали Россию в своих образах. Отменили отмену Джонни Деппа, вернут и Россию», – отметила она.
Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева, комментируя рекламу с «Катюшами и березками», также подчеркнула, что «отменить отечественную культуру снова не получилось».
Между тем российские блогеры отмечают, что Dior может «серьезно получить по голове», поскольку гонения в комментариях уже начались.
Так пользователи с Украины сочли рекламную кампанию неуместной: «Какой позор! Продвижение стиля страны, которую Европейский парламент объявил страной-террористом!»
Ранее глава МИД Австрии заявил, что невозможно отменить Россию.
Столтенберг назвал колоссальным эффект от ракетных ударов России по Украине
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Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, со своей стороны НАТО будет оказывать дополнительную помощь Киеву, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.
По его словам, несмотря на работу системы ПВО Украины, «эти удары наносят значительный ущерб», передает ТАСС.
Также Столтенберг добавил, что НАТО изучает возможности предоставить Украине новые системы ПВО, боеприпасы и обеспечить обслуживание уже переданных систем.
«Важный сигнал сегодняшней встречи, что страны НАТО готовы и будут делать больше. Помогать Украине восстановить энергетическую инфраструктуру, а также предоставить больше систем ПВО. Мы должны не только передавать сами системы ПВО, но также гарантировать, что системы, которые мы уже предоставили, а это главным образом современные системы ПВО стандартов НАТО, включая NASAMS и другие, что они функционируют, то есть мы должны обеспечить запчасти, боеприпасы и обслуживание», – сказал он.
Ранее Столтенберг ответил на обвинения в провале переговоров с Россией накануне начала спецоперации на Украине, заявив, что альянс и Киев никогда не представляли угрозу для России.
Мужчина с флагом ЛГБТ и призывом «спасти Украину» на футболке прервал матч ЧМ
Мужчина выбежал на футбольное поле с флагом ЛГБТ во время матча Португалии с Уругваем на ЧМ
Во время матча Португалии с Уругваем на чемпионате мира по футболу в Катаре на поле выбежал мужчина с радужным флагом и призывом «спасти Украину» на футболке, сообщают СМИ.
Инцидент произошел на 51-й минуте. Мужчина размахивал флагом ЛГБТ. На его футболке были надписи «Save Ukraine» и «Respect For Iranian Woman». Работники стадиона увели нарушителя. Иранский судья Алиреза Фагани унес с поля упавший флаг, пишет Sports.ru.
Напомним, ФИФА убедила Катар снять запрет на символику ЛГБТ на чемпионате. Сообщалось, что власти страны попросили правоохранителей не трогать болельщиков с флагами или символикой движения.
В Польше назвали высокой вероятность участия своей армии в боевых действиях
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Возможность военных действий с участием польской армии крайне высока, заявил заместитель главы польского министерства обороны Марчин Очепа.
Вероятность того, что польская армия примет участие в войне, крайне высока, она высока настолько, что этот сценарий нельзя рассматривать исключительно гипотетически, заявил Очепа, передает ТАСС.
Замминистра ведомства пояснил, что если вероятность доходит хотя бы до 30% «с политической точки зрения», то он уже начинает к этому готовиться.
Возможность войны с участием НАТО, как и конфликта Пекина и Вашингтона, весьма высока, добавил польский чиновник. С точки зрения опыта XX века в перспективе новое десятилетие можно называть второй холодной войной.
«Риск эскалации очень серьезен», – подчеркнул Очепа.
При таких обстоятельствах Польше следует укреплять внешнюю политику и оборонный потенциал, нужно усиливать отношения с единомышленниками, причем не только с ЕС и НАТО, но и по всему миру.
Напомним, польский президент Анджей Дуда в беседе с российскими пранкерами признавался, что не хотел бы доведения отношений между Польшей и Россией до войны.
Российские силы освободили Перше Травня и Андреевку в ДНР
В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка
Освобождены от украинских военных населенные пункты Перше Травня и Андреевка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В Telegram-канале отмечается, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободила указанные населенные пункты.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар будет освобожден «совсем скоро», что откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск.
Эксперт объяснил позицию Штайнмайера против прекращения огня на Украине
Политолог Кортунов: Штайнмайер пытается реабилитироваться за формулу мира на Украине
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В свое время в адрес экс-главы МИД Германии, а ныне президента ФРГ Штайнмайера было много критики за предложенную формулу по урегулированию ситуации на Украине. Теперь он пытается реабилитироваться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Германии выступил против прекращения огня на Украине.
«Риторика, которую мы сегодня слышим со стороны Франка-Вальтера Штайнмайера, может быть своего рода попыткой реабилитироваться. Дело в том, что «формулу Штайнмайера» по примирению в Донбассе в свое время многие критиковали, считая его позицию слишком мягкой и чуть ли не пророссийской», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Теперь президент Германии следует всем принципам политического мейнстрима, что полностью соответствует нынешней геополитической обстановке. Другое дело, что тут встает вопрос справедливости и реальной политики», – отмечает собеседник.
«Отдельного внимания заслуживает вопрос гарантий безопасности Украине. С момента начала спецоперации было предложено множество различных вариантов. В частности, тема поднималась в Стамбуле. Последние предложения, которые были сформулированы бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, имеют уже совсем другую концепцию», – рассуждает эксперт.
«Проблемы по этому вопросу будут возникать не только со стороны Москвы, но и со стороны Запада. Дело в том, что гарантии потребуют неких изменений внутри тех стран, которые эти гарантии могут дать. И я не уверен, что государства сейчас готовы на это пойти. Вероятно, поэтому Штайнмайер и говорит о том, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины и кто мог бы их дать», – заключил Кортунов.
В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Deutsche Welle.
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент ФРГ заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит слова Штайнмайера ТАСС.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, что в октябре 2015 года, в бытность главой немецкой дипломатии, Штайнмайер предложил формулу реализации Минских соглашений, получившую имя автора. «Формула Штайнмайера» предполагала мирное урегулирование в Донбассе через местные выборы в ДНР и ЛНР и конституционную реформу на Украине. Реализация «формулы», равно как и соглашений «Минск-2», была сорвана по вине Киева.
В октябре Штайнмайер уже в качестве президента Германии посетил Украину и провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
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Херсону предрекли участь военной базы ВСУ
Советник главы региона Малькевич заявил, что в Херсоне строят оборонительные укрепления, превращая его в военную базу
ВСУ готовят занятый ими Херсон под военную базу, строят оборонительные укрепления, готовят его «под списание», заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, население занятого ВСУ Херсона вывозят, в городе строят оборонительные укрепления, дома уехавших людей занимают военные. Малькевич предположил, что ВСУ уже не рассматривают Херсон как город, а готовят из него большую военную базу, передает ТАСС.
Также он заявил, что из Херсона уезжают жители из-за отсутствия воды и света, они боятся, что их будут использовать как живой щит, кроме того, население боится террора.
Малькевич также рассказал, что жителям Херсона не разрешают переезжать на левый берег Днепра, где стоят российские войска, им угрожают карательными мерами, в том числе и в отношении тех, кто помог им выехать.
Ранее глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем ВСУ, проходят расправы над людьми: там из-за денег насмерть избили мать и сына.
Также сообщалось, что Украина начала вывоз жителей из Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.