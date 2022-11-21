В генконсульстве опровергли высылку россиянки из ФРГ из-за позиции по СВО

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21 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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Отношения России и Чехии убивают с долгосрочной целью

Чехия одна из немногих стран, в которых политика властей в отношении Украины натолкнулась на массовый народный протест Malina Petr/CTK/Global Look Press
Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом». Причем сделала она это одной из первых, несмотря на все издержки для себя и неустойчивое положение местной власти. Этот шаг наверняка будет иметь серьезные последствия. В том числе и такие, которых старательно добиваются инициаторы этой хамской акции.  Подробности...
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Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

Зеленский использовал Херсон для самопиара, но реальная информация из города играет не в пользу его режима Ukrainian Presidency/ABACA/Reuters
Власти Украины объявили о начале «добровольной» эвакуации жителей из Херсона. Вывоз людей объясняется тяжелой гуманитарной ситуацией в преддверии зимы. Но гуманитарная катастрофа, которую Киев и спровоцировал артобстрелами, лишь одна из нескольких причин эвакуации. Что еще побудило украинский режим очистить оккупированный ВСУ город от жителей? Подробности...
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Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым

Токаев победил на выборах президента Казахстана AP/ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался на еще один срок. Не дожидаясь оглашения результатов голосования, он объявил о ряде крупных реформ в стране. Как изменится внешняя и внутренняя политика государства? И какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Рок-музыканты не могут быть элитой

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Видишь рок-музыканта – почти 99% он будет леваком. В набор левака входит вписка за любых персонажей, которые явно или спекулятивно «бросают вызов системе». Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если ограничения вдруг сработают не в ту сторону, спровоцировав проблемы с поставками и, как следствие, скачок цен, действие механизма можно будет оперативно отменить. Такое решение позволит ЕС сохранить лицо. Подробности...

Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Цифры, опубликованные Министерством финансов, внушают оптимизм. Если планы монетарных властей будут исполнены, то за судьбу государственных финансов можно не особо волноваться. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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«Перестройка» в Казахстане

Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    В генконсульстве опровергли высылку россиянки из ФРГ из-за позиции по СВО

    Россиянка, у которой был обыск из-за позиции по СВО, осталась в Германии

    21 ноября 2022, 21:43

    Текст: Ольга Иванова

    Россиянка Юлия Прохорова, у которой ранее был проведен обыск из-за ее позиции по поводу российской спецоперации на Украине, не была депортирована, она находится в ФРГ, сообщил российский консул в Мюнхене Дмитрий Буров.

    Генконсульство России в Мюнхене направило запрос в прокуратуру немецкого города Ландсхут, благодаря чему выяснило, что Прохорова, по данным правоохранительных органов, выслана не была и в настоящее время находится на территории Германии, сообщает РИА «Новости».

    В понедельник в ряде российских Telegram-каналов появилась информация, что депортировали россиянку, у которой в октябре прошли обыски по ее месту проживания в баварском городе Ландсхуте из-за подозрения прокуратуры в «пропаганде и прославлении» военных действий России на Украине.

    Ранее сообщалось, что Юлия Прохорова, танцевавшая «Калинку» в День Победы в Мюнхене во время проукраинского митинга, исчезла. Прохорова перестала выходить на связь после того, как у нее дома 14 октября прошли обыски, предположительно, она может быть под стражей.


    Названы условия для обрушения фронта ВСУ в ДНР
    		    19 ноября 2022, 19:20
    Фото: Taisiya Vorontsova/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Говорить об освобождении крупных населенных пунктов в ДНР можно будет ближе к новому году, но при условии увеличения численности войск и средств поражения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении вперед «по всей линии фронта» в регионе.

    «Мы берем под контроль отдельные укрепрайоны, части населенных пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП «Майорское» и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперед. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Тем не менее, надеяться на освобождение крупных населенных пунктов в ДНР можно к новому году. Среди них в первую очередь может оказаться село Первомайское в пригороде Донецка.

    «Но шансов освободить Марьинку нет, потому что весь месяц бои продолжаются в центре города на проспекте Дружбы. К Невельскому за два месяца мы приблизились на 800 метров, к Новомихайловке – на расстояние двух километров. За осень не было никаких существенных продвижений, которые позволяли бы говорить о том, что в этом году будет взят Артемовск, Соледар, Северск или любой другой город на Донецком фронте», – пояснил собеседник.

    В субботу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта. Он особо отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре. Накануне российские военные освободили от Вооруженных сил Украины поселок Опытное.

    Со своей стороны, Онуфриенко напомнил, что Павловка была оставлена в июне, но сейчас вновь отбита. «Удалось взять под контроль дорогу, которая идет из Павловки на восток. Она находится практически под полным огневым поражением противника, танки могут бить по ней прямой наводкой. Поэтому какие-либо передвижения по этой дороге весьма затруднены. До тех пор, пока Угледар, который находится на несколько метров выше Павловки, что позволяет врагу корректировать огонь артиллерии, не будет взят, заметных продвижений ожидать не стоит. Дорога из Угледара на Марьинку не перерезана до сих пор, хотя об этой задаче говорилось всю осень» – сказал он. 

    Расположенная юго-восточнее этой трассы Новомихайловка тоже не взята, российские войска уже три недели находятся приблизительно в полутора километрах от окраин села. «Принципиальные изменения могут произойти после взятия Новомихайловки и Угледара – тогда под угрозой будет участок фронта противника, и у нас появляется перспектива идти дальше на Курахово. Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления», – подчеркнул эксперт.

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    Эксперт назвал две причины эвакуации Киевом жителей Херсона
    Эксперт Малькевич: Киев не собирается налаживать быт людей в захваченном Херсоне
    		    20 ноября 2022, 15:48
    Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Михаил Мошкин

    «Все больше журналистов, которые приезжают снимать постановочные материалы о «зверствах России в Херсоне», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе. Для минимизации имиджевого ущерба Зеленский и его команда приняли решение вывезти людей из Херсона», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя решение Киева организовать «добровольную эвакуацию» из Херсона.

    «Фактически мы видим, что Киев не собирается организовывать нормальную жизнь, налаживать быт людей в захваченном Херсоне. Украинские власти расписываются в том, в чем мы их и обвиняем», – отметил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

    «Та гуманитарная катастрофа, о которой я неоднократно предупреждал – это реальность, – подчеркнул собеседник. – Украинская сторона понимает, что далее скрывать это положение вещей невозможно – потому что в социальных сетях появляется все больше фото и видео, которые показывают истинное положение дел».

    С информацией, поступающей из захваченного ВСУ Херсона, сложилась парадоксальная ситуация, отметил Малькевич. «С одной стороны, в городе – закручивание гаек, жесточайшая цензура, ежедневные «фильтрационные мероприятия» и, к сожалению, расстрелы. С другой стороны, украинские власти – в первую очередь для военных целей – разворачивают системы сотовой связи, мобильного интернета. Получается палка о двух концах», – отметил собеседник.

    «Доступом в интернет начинают пользоваться люди, – пояснил Малькевич. – И так мы получаем свидетельства происходящего в Херсоне. Мы знаем, сколько там стоит бензин – в переводе с гривен, до 500 рублей за литр. Мы видим очереди за генераторами, «хвосты» за продуктами и другие проявления гуманитарного кризиса. Видим, как присылают фейковую гуманитарную помощь – когда прибывает такой автобус с «помощью», оказывается, что там тряпье из европейского секонд-хенда».

    Все больше журналистов, которые приезжают снимать разного рода постановочные материалы о «зверствах России», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе, отмечает Малькевич. «Поэтому прежде всего для минимизации имиджевого ущерба Владимир Зеленский и его команда и приняли решение вывезти людей из Херсона», – подчеркнул собеседник.

    «Обезлюживание» Херсона и правобережья Херсонской области вызвано не только пропагандистской, но и военной необходимостью, добавил Малькевич. «Киевский режим планирует превратить областной центр одновременно в укрепрайон, в своего рода город-крепость – и одновременно в буферную зону, – пояснил собеседник. – Если они сами снесут, разграбят или взорвут (самостоятельно или вызвав огонь нашей артиллерии) здания на береговой линии Днепра, то на этой территории можно будет создать небольшой укрепрайон ВСУ».

    В любом случае украинские власти не намерены развивать территорию, которая будет находиться под огнем или под угрозами «прилетов», резюмирует Малькевич.

    В субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила: уже началась добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий, в первую очередь из  Херсона. Верещук объяснила решение украинских властей тем, что населению будет трудно пережить предстоящую зиму, и при этом уверяла, что эвакуация не станет массовой.

    По словам вице-премьера, сейчас рассматривается вариант вывоза людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.

    Как ранее отмечал Малькевич, власти Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне. Советник врио главы Херсонской области рассказал о свидетельствах происходящего, запечатленных на фото, опубликованных в украинских источниках до введения жесткой цензуры. «Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – сообщил Малькевич.

    Эксперт отметил: эта  картина – вкупе с информацией о сведении счетов с людьми, заподозренными в работе на Россию – резко контрастирует со временем, когда в Херсоне находились российские войска, когда был организован подвоз воды и продовольствия, решались социальные проблемы.

    Ранее комиссия Совета при президенте России по правам человека обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.

    Показательно, что на информацию о происходящем на Украине в воскресенье отреагировал даже бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Он возложил на Зеленского вину за то, что происходит с жителями Украины из-за продолжающегося конфликта. Как сообщает Japan Times, Мори заявил, что Зеленский заставил страдать многих украинцев. Экс-премьер раскритиковал японские СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, что они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов».

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    Коментарии (35)
    Немцев обрадовала «фатальная ошибка» Германии на Украине
    Читатели Bild обрадовались поставке на Украину неисправных гаубиц
    		    20 ноября 2022, 11:28
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Читатели немецкой газеты Bild положительно отреагировали на новость о неисправности гаубиц Panzerhaubitze 2000, отправленных на Украину.

    Накануне журнал Spiegel написал, что большинство из 14 поставленных на Украину самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 не могут стрелять из-за нехватки запчатей. Шесть гаубиц уже отправили на ремонт в Литву, но запчастей нет и там.

    Многие назвали это знаком для окончания боевых действий.

    «Отличная новость! Каждый дефект спасает жизни», – передает РИА «Новости» комментарий читателя.

    «Здесь я ставлю нашему руководству пятерку! Не смогут убивать ими людей», – написал другой.

    «Ого, наше министерство наконец-то прозрело? Никаких поставок запчастей и патронов к оружию на Украине», – призвал отметил третий.

    «Абсурдно, что мы вообще снабжаем киевский режим оружием, учитывая многочисленные военные преступления, которые он совершает! В России не привязывают полуголых людей к деревьям, когда на улице мороз, и не стреляют в сдавшихся украинских солдат», – заключил четверый.

    «Фатальная, но такая необходимая ошибка. Наше руководство показало, как можно бойкотировать войну. Так держать. У нас нет оружия и денег для войны. Нужно стремиться к заключению мира», – добавил еще один читатель.

    Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Литва отремонтирует украинские САУ Panzerhaubitze (PzH) 2000.

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    На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона
    Власти Украины объявили «добровольную» эвакуацию жителей Херсона

    19 ноября 2022, 21:23

    Текст: Вера Басилая

    Добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, уже начинается в более безопасные регионы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

    По словам Верещук, Украина возьмет на себя финансирование процесса «добровольной» эвакуации, каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму, передает ТАСС.

    Премьер отметила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.

    Член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.

    До этого комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (52)
    ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
    Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
    		    21 ноября 2022, 09:59
    Фото: REUTERS
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.

    Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара. 

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    ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР
    		    20 ноября 2022, 14:40
    Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    ВКС России уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ДНР в районе населенного пункта Краматорск высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили около 100 украинских военных на Купянском, Южно-Донецком и Краснолиманском направлении.

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    Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области
    		    21 ноября 2022, 14:42
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    В Херсонской области на реке Днепр был уничтожен катер диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.

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    В США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России
    NYT: Масштабные удары России по Украине поставили под сомнение оценки Киева об исчерпании арсеналов у Москвы
    		    19 ноября 2022, 02:39
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако масштабная атака 15 ноября поставила под сомнение такие оценки, сообщает американское издание The New York Times.

    Как отмечает издание, украинские власти ранее утверждали, что имеющиеся у России запасы ракет в ходе конфликта значительно сократились. Однако, признает издание, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений.

    Издание приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, который утверждает, что «точной информацией» о запасах в российском военном арсенале якобы обладают немногие официальные лица на Западе, передает ТАСС.

    Издание считает, что сохранение у России способности предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь ряд объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО.

    Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты ПВО.

    Напомним, в июне Юрий Борисов, бывший в то время вице-премьером, заверил, что ракеты у России не закончатся, а при необходимости Россия сможет быстро восстановить запасы вооружений, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.

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    Коментарии (15)
    Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
    Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
    		    21 ноября 2022, 02:31
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.

    Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times

    Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.

    New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».

    В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.

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    В Росатоме назвали причину участившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
    		    21 ноября 2022, 15:39
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов, выразил мнение глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, ВСУ обстреливают хранилище отработавшего ядерного топлива. При этом на ЗАЭС все еще находится миссия и «воочию наблюдает, кто и откуда стреляет». К участившимся обстрелам, по его мнению, привели две причины. Во-первых, контрактация работников электростанции, которые продолжают нести деятельность. А во-вторых, выпущенный миссией МАГАТЭ «неадекватный» документ, который Киев посчитал карт-бланшем для увеличения количества обстрелов, передает ТАСС.

    Ранее Ростатом проинформировала мировое сообщество о существующем риске атомной аварии на Запорожской АЭС.

    Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».

    Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.

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    Шольц предостерег от войны России и НАТО
    Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине
    		   19 ноября 2022, 17:02
    Фото: Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Война вернулась в Европу, сказал Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube.

    Он добавил, что поэтому важно было помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направив оружие.

    Шольц указал на важность обращать внимание на то, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО.

    Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. 

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    Кадыров предрек скорое возмездие за убийство российских пленных
    Глава Чечни Кадыров выразил уверенность в скором возмездии за убийство российских пленных украинскими военными

    20 ноября 2022, 00:33

    Текст: Антон Никитин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что возмездие за убийство российских пленных украинскими военными не заставит себя долго ждать.

    Кадыров в Telegram-канале выразил мнение, что виновные в убийстве российских пленных не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм, подобных «выродков» в плен брать категорически нельзя. Глава Чечни с возмущением заметил, что они не только совершили преступление, но и цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Он выразил уверенность, что возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Глава Чечни заверил, что будет сделано все возможное для наказания виновных.

    Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия уведомила официальным документом СБ и ГА ООН генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о жестоком обращении Украины с российскими военнопленными.

    В пятницу в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. СК России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.

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    Российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении
    ВС России уничтожили до 110 наемников и украинских военнослужащих в ЛНР и Харьковской области
    		    19 ноября 2022, 14:24
    Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На Купянском направлении ВС России сорвали атаки тактических групп ВСУ и наемников из поселков Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, уничтожено 60 человек и бронетехника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В сообщении Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС России сорвали атаки ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками в районах Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. Ударами артиллерии и авиации уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

    Конашенков также сообщил, что после упреждающих ударов российской армии была сорвана попытка атаки ВСУ двумя тактическими группами возле Червонопоповки и Площанки в ЛНР, в результате чего уничтожено 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

    Также в Минобороны подтвердили, что в ДНР во время наступления российских войск уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта.

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    Bild: Немецкая фирма по изготовлению украшений к Рождеству закроется из-за санкций против России
    		    19 ноября 2022, 13:48
    Фото: Oliver Merkel/wwikipedia.org
    Текст: Александра Юдина

    Немецкая компания по производству рождественских игрушек и украшений из немецкой федеральной земли Саксония Schwibbogen («Швиббоген») может прекратить работу из-за антироссийских санкций на древесину, сообщает газета Bild.

    По данным издания, компания, которая проработала в сфере декоративно-прикладного искусства более 30 лет, уже сейчас производит продукцию исключительно на заказ, так как массово создавать игрушки невозможно из-за наложенных санкций на российскую древесину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Владелица бизнеса Катя Таулин отмечает, что раньше ее компания круглый год создавала игрушки и украшения. На сегодняшний день она вынуждена поднять цены, так как с лета перестала получать российскую березовую фанеру через оптовиков, чья доля на рынке составляла 93%.

    При этом Таулин добавил, что альтернативы просто нет.

    «Мы, как и все наши коллеги, месяцами прикидывали, чем можно заменить российскую древесину. Но это бессмысленно», – сказала она.

    Руководитель компании подчеркнула, что другие варианты древесины отличаются худшим качеством.

    По словам Таулин, склад для материалов в данный момент почти пустой, также присутствуют проблемы с поставкой кабелей и коробок. Мастер не исключает того, что в ближайшее время не сможет четко ответить сотрудникам, как они будут работать дальше.

    «Эти санкции вредят нам и нашей стране», – заключила она.

    Тем временем стало известно, что товарооборот России и Китая в январе – октябре увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув рекордных 153,938 млрд долларов.

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    Сунак пообещал передать Киеву 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками
    Британский премьер Сунак пообещал Украине на встрече с Зеленским 125 зенитных орудий
    		    19 ноября 2022, 17:28
    Фото: Sean Kilpatrick/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Британии Риши Сунак в субботу прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

    Зеленский, сообщив о визите, отметил сотрудничество Лондона и Киева с начала российской спецоперации.

    В ходе своего визита Сунак заявил, что Британия окажет содействие Украине в усилении ПВО страны. Так, Киев получит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

    Отмечается, что основной пакет средств ПВО стоимостью 50 млн фунтов стерлингов будет направлен Киеву для «защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры». 

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