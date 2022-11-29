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На подконтрольной Киеву части Херсонского региона насмерть забили мать и сына
Власти Снигиревского района Херсона сообщили, что на правобережье региона насмерть забили мать и сына
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На правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем ВСУ, проходят расправы над людьми, так, там из-за денег насмерть избили мать и сына, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, украинские агенты могут расправляться с теми, кто им мешает или не нравится. Касательно случая с матерью и сыном – по его словам, у семьи потребовали деньги. Позднее стало известно, что семью избили насмерть, передает РИА «Новости».
Глава области добавил, что в данный момент происходит «разгул нацистского террора» с нарушением всех законов и прав человека. По словам Барбашова, на это ясно указывает тот факт, что журналисты, даже самые лояльные, все еще не допущены в Херсон.
«И это поддерживается мировым сообществом, Европой», – подытожил он.
Ранее сообщалось, что пациентов из херсонских больниц украинские власти решили вывезти в Одессу и Николаев. Тяжелую гуманитарную ситуацию в городе спровоцировала сама Украина своими артобстрелами, когда в городе были российские войска. Однако, в отличие от России, Украина не может справиться с ситуацией и обеспечивать население Херсона теплом, электричеством и водой.
ВКС России разбомбили при погрузке танковую бригаду ВСУ в Днепропетровской области
Ударом ВКС России в Днепропетровской области уничтожено восемь единиц бронетехники и 100 военных ВСУ
Высокоточным оружием России нанесен удар по сосредоточению живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ у станции Моисеевка Днепропетровской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время погрузки были уничтожены восемь единиц бронетехники, ликвидированы более ста украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском в ДНР
Врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике, пишет The New York Times.
По информации издания, 25 ноября врачи насчитали около 50 раненых, при этом накануне число получивших ранения достигло 240, вследствие чего украинское командование направило мощное подкрепление в проблемный район, а именно силы спецназначения и теробороны, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
До этого российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области.
Штайнмайер выступил против прекращения огня на Украине
Штайнмайер счел призывы к прекращению огня на Украине несерьезными и выступил против перемирия
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В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle*.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, в октябре Штайнмайер посетил Украину. Он провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области
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Российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале ведомства, ВС России в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО «Град» возле населенного пункта Липцы Харьковской области.
Кроме того, средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» возле поселка Мирное Херсонской области, сообщил Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполь и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.
Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.
Ранее высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.
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Папа Римский Франциск назвал условия своего визита в Киев
Папа Римский Франциск заявил, что приезд в Киев возможен только при посещении Москвы
Папа Римский Франциск в интервью американскому иезуитскому журналу Americamagazin сообщил, что может посетить Киев только при условии, что также посетит и Москву.
По словам понтифика, он уже думал о посещении украинской столицы, однако однозначно подчеркивает, что принял решение посетить Киев только в том случае, если состоится визит «и в Москву, в оба города, не только в какой-то один», передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.
Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
ВСУ активизировали наступление у Сватово в ЛНР
Украинские военнослужащие предпринимают попытки начать наступление в районе города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), пытаясь таким образом переломить оборону российских военных в трех направлениях, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Согласно данным его разведки, украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома линии обороны ВС России одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от населенного пункта. Он уточнил, что попытки ВСУ пресекаются усилиями российских военных, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях.
В Энергодаре опровергли сообщения о планах ВС России «уйти из города»
Власти Энергодара опровергли фейки украинских СМИ о «планах России» уйти из города
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Территория Запорожской АЭС по-прежнему остается под контролем российских военных, которые обеспечивают станции полную безопасность, заверили в администрации Энергодара.
В Telegram-канале администрации города отмечается, что подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки, чья информация не соответствует действительности. «Эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объеме. Во многом благодаря ее персоналу, понимающему, что это территория России всерьез и надолго», – заявлено в сообщении.
Напомним, украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Россия предупредила международное сообщество о том, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. При этом МАГАТЭ заявило о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
Неделей ранее в результате обстрелов Запорожской АЭС на станции были повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке.
Адвокаты получили право на бронь от частичной мобилизации
Президент Союза адвокатов Трунов сообщил о включении профессии в список освобожденных от частичной мобилизации
Адвокаты включены в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию в случае частичной мобилизации, сообщил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Трунов сообщил, что Минобороны ответило на соответствующий запрос. Там уточнили, что «адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности». Ведется проработка механизма бронирования, «рекомендации по организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы, в адвокатских образованиях, которая должна быть организованна и вестись заблаговременно», передает ТАСС.
В конце октября Союз адвокатов России попросил кабмин дать адвокатам бронь от частичной мобилизации, поскольку в противном случае социально незащищенные граждане и сами лица, подлежащие мобилизации, окажутся без квалифицированной юридической помощи.
Как сообщил Трунов, в России на 1974 жителей приходится всего один адвокат (в США – один на 260 человек), всего адвокатов в России около 78 тысяч. По его словам, посылать адвоката в бой – как «забивать микроскопом гвозди». Он предложил направлять адвокатов в новые регионы России для работы по специальности.
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 31 октября Путин и Минобороны сообщили о завершении частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли на основании того же указа начаться новая мобилизация, пояснил, что в указе о частичной мобилизации говорилось о призыве до 300 тыс. человек, он выполнен, «точка поставлена, частичная мобилизация завершена», отдельный указ о ее завершении не требуется.
Минобороны сообщило о возвращении девяти российских военных с подконтрольной Украине территории
С подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса возвращены девять российских военных, сообщили в Минобороны России.
По сообщению российского военного ведомства, 26 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять военнослужащих ВС России, им в плену грозила смертельная опасность, передает ТАСС.
Всех доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Ранее сообщалось, что в результате переговоров с контролируемой киевскими властями территории вернулись 50 российских военнопленных.
Минобороны опубликовало кадры парной работы боевых штурмовиков Су-25
Боевые штурмовики Су-25 российских военных наносят ракетные удары по противнику с малых высот
Минобороны опубликовало видеокадры парной работы боевых штурмовиков Су-25 российских военных с небольших высот на территории проведения спецоперации на Украине.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что экипажи военных самолетов нанесли ракетные удары по технике украинских военнослужащих и стратегическим военным объектам. При этом уточняется, что запуск ракет осуществлялся штурмовиками с небольшой высоты, уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника.
Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ЛНР
Подразделения 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат» ежедневно продвигаются вперед, российские дроны-камикадзе наносят большие потери ВСУ, сообщил командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
По его словам, штурмовые группы ежедневно продвигаются вперед, не давая инициативы противнику, такую возможность дает организованная линия обороны.
«То есть в сутки 50 метров, 100 метров, не имеет значения, хоть сколько-то, но мы отбираем у противника. Это постановка задач перед командирами отрядов непосредственно на передовой и нашими бойцами. Если бы мы остановились и сели в глухую оборону, то противник бы каждый день пытался наступать и у нас что-то отбирать», – приводит ТАСС слова Алаудинова.
Также командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что российские дроны-камикадзе в ЛНР и ДНР, ежедневно наносят украинским войскам большие потери и в технике, и в живой силе.
«Вот эти РСЗО HIMARS, что они сюда направляли, они ежедневно выбиваются из строя как на луганском, так и на донецком направлении, то есть наши беспилотники, именно дроны-смертники, они каждый день выбивают дальнобойные пушки М777 и другие РСЗО, которые есть у них», – заявил Алаудинов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что во время спецоперации на Украине были остановлены попытки ВС Украины атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.
Российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях
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Противник силами двух ротных групп на Купянском направлении предпринял попытку атаковать российские позиции возле населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), но в результате огневого поражения атаки были отражены, подразделения ВСУ отброшены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области ликвидированы более 50 военнослужащих, танк и два бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Недалеко от Серебрянского Лесничества ЛНР на Краснолиманском направлении огнем российской артиллерии нанесено поражение двум ротным группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления. В результате огневого поражения подразделения противника рассеяны. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа, отчитались в Минобороны.
Противник силами четырех ротных групп – чтобы остановить наступление российских войск – пытался контратаковать на Артемовском направлении у населенных пунктов Бахмутское, Белогоровка, Яковлевка и Иванград Донецкой народной республики (ДНР). Однако нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены. Уничтожено до 80 военнослужащих, танк и три бронемашины, сообщил Конашенков.
В районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь ДНР на Южно-Донецком направлении ударами артиллерии отражены две контратаки ВСУ. За последние сутки уничтожено более 50 военнослужащих, две бронемашины.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение восьми пунктам управления у населенных пунктов Кругляковка, Синьковка Харьковской области, Победа, Пречистовка, Водяное ДНР, Казацкое, Дудчаны и Токаревка Херсонской области, а также 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, военной технике в 124 районах.
В районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка ДНР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников в районе населенных пунктов Житловка ЛНР, Волноваха, Соледар ДНР, Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Перехвачены две ракеты HARM возле населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
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Ватикан предложил место для переговоров по Украине
Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
По его словам, Святой престол и лично папа Римский были всегда открыты для предоставления места для переговоров с начала конфликта, но до сих пор не было никакого конкретного ответа, передает РИА «Новости».
«Несмотря на это, Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны», – заявил Галлахер.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.
Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
Бывший американский сенатор обвинил ВСУ в военных преступлениях
Экс-сенатор от штата Вирджиния Блэк заявил, что расстрел в Макеевке российских пленных не первое преступление ВСУ
Недавний расстрел солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских пленных стал не первым подобным проявлением жестокости украинских военных, все они остались безнаказанными, заявил бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк.
По его словам, видео с расстрелом российских солдат в Макеевке, вне всякого сомнения, не постановочное, и это не первый случай, где показаны военные преступления ВСУ, передает RT.
Он напомнил о приказе главы «Мобильного госпиталя» Геннадия Друзенко кастрировать раненых российских пленных, подчеркнув, что власти Киева оставили без внимания «это шокирующее, кошмарное военное преступление».
Блэк также рассказал о видео с лагерем военнопленных, который находился под контролем украинцев. Туда свозили российских военных с поля боя, пленных, а потом просто подходили к ним и простреливали ноги.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что расстрел российских военнопленных в Макеевке является военным преступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно быть тщательно расследовано, как и любой другой случай нарушения прав человека.
Между тем, прокуратура Украины возбудила уголовное дело против расстрелянных в Макеевке российских военных, их обвинили в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.
В Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Минобороны обвинило Пентагон в испытании токсичных веществ на военных и душевнобольных на Украине
Пентагон испытывает на Украине возбудители инфекционных заболеваний и токсичные вещества на военных и душевнобольных людях, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов утверждает, что найденные российскими военными в украинских биолабораториях документы доказывают, что рядом с границей РФ проводилась разработка биологического оружия. Это подтверждают договоры о проведении работ, которые были утверждены регистрационными картами подрядных организаций Пентагона – «Блэк энд Вич» и «Метабиота», говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем министерством обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан, заявил представитель Минобороны.
Также он сообщил, что власти США скрывают работу Управления по снижению угрозы оружия массового поражения Пентагона (ДТРА) от американцев, удаляя из отчетов данные о результатах исследований на территории Украины.
Ранее Кириллов заявил, что США выводят свои биолаборатории в третьи страны, в том числе на Украину, из-за высокого риска аварий в них.