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Захарова обвинила лидеров стран ЕС в провоцировании энергоколлапса
Официальный представитель МИД Захарова обвинила лидеров стран Европы в подталкивании ЕС к энергетическому коллапсу
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Лидеры стран Европы проводимой политикой подтолкнули Евросоюз к энергетическому коллапсу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.
Захарова подчеркнула, что именно лидеры европейских стран пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу. Официальный представитель МИД РФ с иронией отметила, что теперь лидерам европейских стран осталось убедить своих граждан, что это в их же интересах. Дипломат назвала происходящее проверкой на демократию, передает ТАСС.
По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, европейские политики «хорошо поработали» в энергетической сфере, в частности в истории со взрывом на нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат подчеркнула, что речь идет о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО, зоной их ответственности. Захарова обратила внимание, что страны Запада признали этот инцидент терактом, но призвали не торопиться с выводами, чего они не придерживаются, когда «есть заказ на обвинение России».
Ранее в субботу немецкие СМИ опубликовали предупреждение представителей экономики Германии о том, что в условиях энергетического кризиса бизнес-модель ФРГ испытывает огромные трудности, многие компании задумались о переносе производств в другие страны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
Умер глава МИД Белоруссии Макей
Скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БелТА со ссылкой на Глаза.
«Несколько часов назад скоропостижно скончался… Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю… Большая потеря для всех нас», – цитирует Глаза Sputnik.
На понедельник были запланированы переговоры Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Владимир Владимирович Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, служил при Совете Европы, начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000–2008 годах был помощником президента, главой дипломатического ведомства назначен в августе 2012 года.
Экс-посол ЛНР оценил возможность переворота на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник счел переворот на Украине возможным только при одобрении Западом военного путча
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На Украине диктаторский режим Владимира Зеленского сейчас может быть «снесен» только военным путчем, если его разрешат западные кураторы, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Мирошник подчеркнул, что Запад контролирует силовые структуры Украины. По его словам, в стране установлена «жесточайшая диктатура с имитацией элементов демократии». Он выразил уверенность, что этот режим уже не получится «снести» митингами, массовыми протестами и майданами, передает ТАСС.
Бывший посол ЛНР указал, что на Украине устроили жесткую идеологическую накачку жителей страны, власти монополизировали СМИ. Он сказал, что тем, кто сомневается в «святости» Зеленского грозит обвинением в госизмене.
Как заявил Мирошник, на Украине «вычищена вся оппозиция, убиты, арестованы или выдворены за пределы страны даже мало-мальски значимые лидеры общественного мнения».
«В стране, где в ходе военных действий ежедневно погибают сотни человек, «случайная гибель» лидера общественного мнения не составляет никакой проблемы», – сказал он.
Напомним, уже не раз сообщалось о конфликте между Зеленским и его генералами. По данным СМИ, Зеленский хотел бы сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
Немецкая газета Bild не исключала, что именно Залужный станет новым президентом страны после Зеленского. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Залужного даже просили не продвигать свой публичный образ.
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Киев жалуется на ремонт западной артиллерии
NYT: В каждый момент времени треть отправленных на Украину западных гаубиц находится в нерабочем состоянии
Артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии, сообщили чиновники в США и на Украине.
Поврежденные вооружения ремонтируют в Польше, это обслуживание техники стало приоритетом для европейского командования Пентагона. Киев жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Издание пишет, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
НАСА показало из космоса погрузившуюся во мрак Украину
НАСА опубликовала спутниковый снимок погрузившейся во мрак Украины
Американское космическое агентство НАСА опубликовала сделанный ночью спутниковый снимок поверхности Земли. На нем видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму.
На снимке от 24 ноября, опубликованном на сайте NASA Worldview, Украина изображена в полной темноте в окружении ярких пятен населенных пунктов в других странах, включая Россию, передает РИА «Новости».
Ранее супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си заявила, что более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла два-три года, если видят перспективу членства в Евросоюзе.
Посольство потребовало от США не навязывать извращения россиянам
Посольство потребовало от США уважать отказ россиян принимать извращенные представления о правах человека
Критика американскими чиновниками принятого Госдумой законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявило российское посольство в США.
Посольство потребовало от США уважать выбор россиян придерживаться традиционных нравственных ориентиров, которые являются основой российской гражданской идентичности, передает ТАСС.
Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей и отвергает попытки Запада навязать остальным государствам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека, заявили дипломаты.
Напомним, поправка о включении пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в перечень подлежащих блокировке Роскомнадзором материалов принята Госдумой.
Минобороны заявило о создании США нового варианта коронавируса с 80% смертностью
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Вариант коронавируса на основе штамма «омикрон», вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, искусственный возбудитель коронавируса на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта был создан в Бостонском университете США, он вызвал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких.
При этом защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кириллов подчеркнул, что сам факт такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, а исследования провели на средства госбюджета США без разрешения национального регулятора по биобезопасности.
Начальник войск РХБЗ напомнил, что Пентагон может в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам неэтических и незаконных экспериментов, которым является и создание нового штамма коронавируса.
Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
Лавров заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей
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Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, украинский народ заслужил жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом со славянскими братьями, передает РИА «Новости» слова главы МИД, сказанные на канале «Россия 24».
Также Лавров заявил, что сейчас Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире, это показал украинский кризис, передает ТАСС.
«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы», – сказал Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием».
Глава МИД привел в пример высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который задался вопросом, почему Украина должна жить по модели «навязываемой Россией. Этот вопрос Лавров назвал показательным, отметив, что Макрон не задавался ранее вопросом, почему русские на Украине должны жить по модели, навязываемой неонацистами
«Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» – подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявлял, что Запад активно применяет философию разделяй и властвуй в отношении государств СНГ с целью рассорить страны и народы, еще больше фрагментировать постсоветское пространство.
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ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области
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Российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале ведомства, ВС России в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО «Град» возле населенного пункта Липцы Харьковской области.
Кроме того, средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» возле поселка Мирное Херсонской области, сообщил Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполь и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.
Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.
Ранее высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.
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Шольц и Бербок поддержали объявление «голодомора» на Украине геноцидом
Шольц и Бербок поддержали проект резолюции Бундестага по объявлению «голодомора» на Украине геноцидом
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Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок позитивно относятся к проекту резолюции Бундестага, в которой так называемый голодомор предлагается признать геноцидом украинского народа, сообщили представители кабмина и министерства Кристиан Хоффманн и Кристофер Бургер.
Бургер напомнил о переговорах с МИД Украины по этому вопросу. По его словам, Бербок приветствует то, что в Бундестаге многие поддерживают проект резолюции. Хоффманн заявила, что Шольц разделяет это мнение, передает РИА «Новости».
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу ряда депутатов Бундестага об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом, передает ТАСС со ссылкой на Junge Welt.
Он напомнил, что голод в 1930-х годах поразил обширные районы СССР, а не только Украину. Нечаев подчеркнул, что изъятие у крестьян хлебозаготовок производилось не для уничтожения национальной группы, тем более, что и население Украины и состав советской власти были многонациональными. Он подчеркнул, что «перегибы» часто возникали в результате действия и самих местных украинских властей. Власти СССР организовало масштабную продовольственную помощь регионам, включая Украину.
Он счел «недопустимым и непорядочным» пытаться изобразить общую для народов СССР трагедию как истребление отдельной группы, «игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей».
Нечаев считает это попыткой «разжигания антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах».
Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию с признанием голодомора геноцидом.
В 2019 году правительство Германии заявило, что не считает голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа. Федеральное правительство Германии заявило, что «события, которые произошли до 1948 года», не могут быть «охарактеризованы, как геноцид, в соответствии с международным правом».
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Мать погибшего офицера рассказала, как противостоять ЦИПсО Украины
Мария Костюк убеждена, что противостоять ЦИПсО должно не только Минобороны, но и гражданское общество
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Деятельность ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она участвовала во встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Противостоять деятельности ЦИПсО в первую очередь должно Минобороны России. Мы у себя в регионе знаем, чьи дети стали участниками СВО, поэтому можем подержать их родственников, если они столкнутся с манипуляциями со стороны ЦИПсО», – рассказала мать погибшего офицера, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
Она напомнила об идее создать в стране комитет семей воинов Отечества, организаторами которого выступили «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России». Об этом комитете рассказала накануне на встрече президента с матерями погибших в зоне специальной военной операции сыновей глава регионального отделения Народного фронта в Подмосковье Юлия Белехова. Такой комитет тоже может противостоять ЦИПсО, уверена Костюк.
«Деятельность ЦИПсО – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом. Когда Андрюша погиб, я знала, что в публичном пространстве будут нивелировать его подвиги, обнулять значимость его смерти. Но я даже не предполагала, что все это дойдет до такой степени. Мне в соцсети приходили сотни негативных сообщений про моего сына и с угрозами в адрес его младшей сестры», – рассказала Костюк.
По ее словам, от этих сообщений ее охватывала паника, возникал страх. «Я через многое прошла, но оказалась не готова психологически к такому давлению. Мы никуда не денемся от этого негатива, поэтому нужно ставить заградительные барьеры, жестко работать с подобными провокациями на информационном поле. Самое страшное, что среди этих людей есть те, кто живет рядом с нами, в эти перепалки включались жители Еврейской автономной области», – пояснила Костюк.
Во время своего общения с президентом в пятницу Костюк рассказала, что ЦИПсО и объявленные в России иноагентами «вводят в заблуждение наших мамочек, играя на их тревожности, бьют в самую болевую точку, чтобы оставляли место службы, уходили с военных действий, призывают приезжать, обещая отдать сына или тело сына». «А мамочки пишут им телефон сына, действующий, пока он там находится, а потом туда прилет! Они переписываются, и девчата рассказывают, что часть находится. И туда прилет!» – сообщила Костюк.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Огромное психологическое давление на родственников участников СВО оказывается с помощью фейков. Родителям присылают фотографии их сыновей и даже «документы» с утверждениями о том, что их дети оказались в украинском плену, а российские военкоматы якобы скрывают информацию об этом. Это делается в расчете заставить человека паниковать, в таком состоянии он становится еще более подверженным манипуляциям, вплоть до доведения до суицида. «Хорошо, если к ситуации подключаюсь я или кто-то из моих единомышленников, мы начинаем проверять информацию и выясняется, что с человеком ничего плохого не произошло», – говорит зампредседателя правительства Еврейской автономной области.
Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций был создан в 2004 году и последние несколько лет занимается исключительно работой против России. Основная задача – информационно-психологические диверсии в пространстве противника. До начала российской спецоперации этот центр был сосредоточен на телефонном мошенничестве, выманиваии у россиян денег.
Хакер из группировки RaHDIt рассказывал РИА «Новости» на условиях анонимности, что на Украине существуют четыре подобных центра: ведущий 72-й, до февраля этого года находился городе Бровары Киевской области (здание, где работали сотрудники центра, было уничтожено российским ракетным ударом), 83-й центр в Одессе, 74-й – во Львове и 16-й – в Житомирской области. Специалисты ЦИПсО, которых называют инфодиверсантами, проходили обучение у иностранных специалистов.
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Мать погибшего офицера рассказала о встрече с президентом
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Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она была на встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Главное впечатление от встречи – глава государства знает все: про оснащение, где что «западает» в военном ведомстве, даже про комбатов, настоящих отцов. Мой сын рассказывал, что ему повезло служить с таким батей, который не воспринимает подчиненных исключительно как боевую единицу. Президент сознает, насколько сегодня тяжело мамам говорить о потере сыновей, потому что невозможно подобрать слов, чтобы выразить эту боль внутри», – рассказала мать погибшего офицера Андрея Ковтуна, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
По ее словам, позиция президента «вселила в меня еще большую веру, что мой сын делал правильное дело». «Я в этом никогда не сомневалась и верила в его дело, которое далось ему ценой собственной жизни. И для меня очень значимо, что глава государства признает этот подвиг и относится к нему с уважением», – отметила Костюк.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с материями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Глава государства рассказал, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу. Президент подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун, командир роты мотострелков, погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Участницы встречи многое рассказали президенту, у каждой своя боль, говорит Костюк. Кто-то бывает на передовой или в местах боевого слаживания мобилизованных, занимается формированием посылок с гуманитарной помощью, поэтому «нужно было четко донести до президента о том, что сегодня происходит на земле».
«Боевые подруги настолько целеустремленные, сильные, мужественные, настолько понимают важность происходящего, что, говоря про сыновей, сдерживали слезы, хотя до встречи плакали все. Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня. Они справились с этой задачей, показав с разных сторон отношение и поддержку, что происходит во взаимоотношениях с военными ведомствами по СВО», – указала она.
Женщина рассказала в том числе о проблеме своей невестки, которая до сих пор не может получить от военкомата в Кемеровской области справку о гибели мужа, в результате чего возникли проблемы с выплатой ей пособия.
«Президент все это знает и честно признается, что невозможно сразу сдвинуть такую большую махину. Но мы делаем это маленькими шашками – он буквально разруливает эти вопросы своими руками, а мы готовы объединяться материнским сообществом», – добавила Костюк. –
«Сегодня самое большое оружие – это слово, им надо пользоваться, поддерживать семьи, которые должны знать, что близкий человек – герой и все относятся к этому с уважением».
По ее словам, СВО – это значимая тема для всей страны. Она особенно отметила появление в соцсетях групп, в которых люди объединяются и по мере сил оказывают поддержку участникам СВО, закупают на свои деньги коптеры, генераторы и все остальное, что нужно ребятам. Эта помощь оказывается оперативно.
«Я не знаю ни одного региона, который бы не участвовал в этом. Мы всегда объединяемся в горе и в радости, сплачиваемся. СВО показала, что мы настоящие, происходит мощное единение плечом к плечу А тем, кто пытался играть на этом, сегодня приходится выбирать – либо они с нами, либо просто отойдут и не мешают, не сбивают с пути. А в нашей победе я не сомневаюсь», – призналась собеседница.
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В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике
19FortyFive: Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе
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Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе, наращивая там военное присутствие, пишут американские СМИ.
В последние годы Москва очень четко дала понять, что считает регион своим, говорится в статье Питера Сучиу для военно-политического издания 19FortyFive.
Так, по словам автора статьи, это касается расширения авиабазы Нагурское, которую построили в 1950-х годах как метеостанцию и коммуникационный форпост между материковой частью Евразии и Северным полюсом. Сейчас, по словам автора, с ее территории совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ -31.
Также на базе могут появиться такие модифицированные танки и бронетехника, как «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг», передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам Сучиу, неясно, когда эти машины могут отправить в Арктику. Как и в случае с другими российскими военными программами, они кажутся перспективными, но неясно, поддерживает ли Москва ресурсы для производства их в больших количествах, добавляет автор статьи.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества.
В МАГАТЭ предупредили об угрозе эффекта «грязной бомбы» из-за удара по ЗАЭС
Замглавы МАГАТЭ Чудаков: Удар по отработавшему топливу на ЗАЭС может привести к эффекту «грязной бомбы»
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Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории Запорожской атомной электростанции может привести к эффекту «грязной бомбы», заявил замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.
Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда – и получится «грязная бомба», сказал Чудаков РИА «Новости» на полях форума «Атомэкспо» в Сочи.
Бомбы в виде бомбы и искать не надо, подчеркнул он.
Контайнмент (герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов), представляющий собой трехметровую бетонную стену, не противостоит артиллерийскому удару, подчеркнул замглавы организации.
Он рассказал, как видел «дырку два метра диаметром в Бушерской атомной электростанции» в Иране. К тому моменту там не было топлива, указал Чудаков. «Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента», – рассказал замглавы МАГАТЭ.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что киевский режим по-прежнему имеет возможность изготовить и применить «грязную бомбу».
Кабмин России одобрил упрощение процедуры ввоза в страну средств связи
Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в страну.
Из сообщения следует, что правительство одобряет внесение изменений в статью проекта федерального закона «О связи» и просит внести его в Госдуму, передает РИА «Новости».
Весной о прекращении поставки в Россию оборудования для сотовой связи завили Ericson и Nokia, что сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием.
Ранее сообщалось, что примерно 1,3 тыс. образцов иностранной электронной компонентной базы (ЭКБ) были замещены на российские аналоги за последние шесть лет.
Укрэнерго сообщило о 25% дефиците мощности в энергосистеме
Дефицит мощности в энергосистеме Украины сейчас составляет 25%, сообщили в Укрэнерго.
В работу к 11.00 (12.00 – мск.) был введен один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других.
«Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В пятницу вечером в компании сообщали о дефиците мощности в 30%, сейчас же дефицит составляет 25%.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а большинство граждан временно остались без света.