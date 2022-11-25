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В Кремле ответили на вопрос о планах Путина встретиться с военнослужащими
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отдельная встреча Владимира Путина с военными пока не планируется
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Российский лидер Владимир Путин пока не собирается проводить встречу с российскими военными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль объявит, если такое решение будет принято, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Кремле в пятницу состоится встреча Путина с матерями российских военнослужащих. На встрече Владимир Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть.
Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
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Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.
В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.
Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по трем направлениям
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по трем направлениям
Российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
По словам Пушилина, ВС России продвигаются в ДНР на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ВСУ пока находятся слишком близко к городам ДНР, продолжается и не снижается количество обстрелов Донецка, Горловки и Ясиноватой.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям для мирового рынка
Попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире, об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба Кремля.
«Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», – сообщается на сайте Кремля.
Между тем ранее сообщалось, что переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.
Американские СМИ сообщили о попадании ракеты HARM ВСУ в жилой дом в Краматорске
NYT: Американская ракета HARM ВСУ сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске
Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, из-за чего пострадали три человека, сообщили американские СМИ.
Как пишет газета New York Times, по словам местных жителей и судя по найденным на месте происшествия обломкам, выпущенная ВСУ 26 сентября, примерно в 18.00 ракета «сбилась с курса» и ранила трех мирных жителей. По данным газеты, ракета попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди, передает РИА «Новости».
Неназванный американский военнослужащий заявил изданию, что ракета, которая попала в жилой дом, «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона.
Ранее у Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад.
В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
В ДНР сообщили о создании батальона из украинских военнопленных
Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил представитель силовых структур региона.
По словам источника, батальон из украинских военнопленных создан и готов к отправке на передовую, передает ТАСС.
Ранее представитель силовых структур ДНР рассказал, что украинские военные в плену начали закрашивать националистические татуировки.
Минобороны: Разрушения в Киеве стали следствием падения ракет средств ПВО ВСУ
Разрушения в Киеве 23 ноября стали следствием падения в черте города ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подтвердили, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
При этом в результате атаки была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов и вооружения ВСУ в районы боевых действий.
Между тем разрушения в Киеве, о которых говорили украинские власти, стали следствием падения ракет систем ПВО.
В среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Без света остались крупные города, а также были обесточены многие ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Путин поручил создать независимую от вмешательства систему международных платежей
Путин предложил создать независимую от вмешательства систему международных платежей
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На базе технологий цифровых валют и блокчейна можно создать независимую систему международных платежей, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).
Путин раскритиковал существующую сейчас систему международных платежей, он указал на то, что она подконтрольна узкой группе стран, а также привел пример восточной системы хавала, которая обеспечивала взаиморасчеты еще задолго до появления банков. По его словам, она до сих пор работает, передает ТАСС.
«На базе технологий цифровых валют и распределенных реестров можно создать новую систему международных платежей, причем гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и, что важно, независимую от банков и вмешательства третьих стран», – рассказал Путин.
По его словам, что-то подобное будет развиваться, потому что «диктат монополистов никому не нравится».
Путин добавил, что существующая система международных платежей контролируется узким клубом стран и финансовых групп, а сфера расчетов стала одной из линий атак на Россию.
«Существующая сегодня система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп. По сути, они хозяева жизни, они реально, монопольно все контролируют», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что место России в мире в будущем во многом будет определяться успехами в области искусственного интеллекта.
Для выпуска Stinger американским оружейникам пришлось вернуть на работу пенсионеров
Wall Street Journal: Оружейная компания вернула на работу пенсионеров для увеличения производства Stinger
Крупнейшие западные производители оружия увеличили выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов для удовлетворения спроса, вызванного конфликтом на Украине.
Так, компания Raytheon Technologies вернула на работу пенсионеров, чтобы нарастить выпуск зенитных ракетных комплексов Stinger. ВС США не заказывали их с 2008 года, передает ТАСС.
Американский концерн Lockheed Martin удвоил выпуск противотанковых комплексов Javelin и планирует увеличить выпуск РСЗО HIMARS. Компания L3Harris, производящая беспилотники, комплексы слежения и спецоборудование, получила заказ от Пентагона на 200 млн долларов специально для Украины.
Ранее сообщалось, что западные страны все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода украинскими войсками.
Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества
Военный корреспондент Семен Пегов награжден орденом Мужества, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Пегов награждается «за мужество, отвагу и самоотверженность», проявленные при выполнении профессионального долга, говорится в указе. Его текст приводится на сайте Кремля.
В конце октября Пегов получил ранение, подорвавшись на мине «лепесток», у него зафиксировали минно-взрывную травму. Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное.
Пегов ведет Telegram-канал WarGonzo. В Telegram-канале проекта после сообщения о награждении появилась лаконичная запись «Служу России!»
Российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на трех направлениях
Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении у населенного пункта Берестовое Харьковской области была сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Активными действиями российских войск на Краснолиманском направлении пресечены попытки двух ротных групп противника атаковать в районе населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожены более 15 военнослужащих, боевая машина пехоты и минометный расчет, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате нанесения огневого поражения на Южно-Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать у Владимировки, Времевки и Павловки. Также в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной группы ВСУ сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области. За последние сутки на этом направлении противник потерял более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, шесть бронемашин, сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ у Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады возле Казацкого Херсонской области, а также 63 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 152 районах, отчитались в Минобороны.
Под Липцами Харьковской области поражена установка РСЗО «Град» ВСУ. А у Новогригоровки Херсонской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Еще две американские РЛС AN/TPQ-36 уничтожены возле населенных пунктов Северск и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР).
Средствами ПВО за сутки сбиты четыре беспилотника у населенных пунктов Благовещенка ДНР и Новопокровка Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Германия не поддержала предложение Польши направить ЗРК Patriot на Украину
Министр обороны Германии Ламбрехт не поддержала предложение Варшавы направить ЗРК Patriot на Украину, а не в Польшу
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Предложение польских властей направить ЗРК Patriot из Германии не в Польшу, а на Украину не может быть реализовано без обсуждения в НАТО, заявила глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт.
Председатель правящей партии Польши «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак предложили разместить на Украине ЗРК Patriot, которые Германия решила направить в Польшу. Позднее их поддержал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА «Новости».
Однако Ламбрехт подчеркнула, что ЗРК Patriot, которые будут направлены в Польшу, входят в систему ПВО НАТО. Как подчеркнула министр обороны Германии, их нельзя использовать за пределами стран НАТО без обсуждения такого шага членами альянса, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.
«Они предназначены для развертывания на территории НАТО», – приводит ее слова «Московский комсомолец» со ссылкой на Reuters.
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, Германия объявила, что на территории Польши разместят ЗРК Patriot из Германии, а небо над Польшей станут патрулировать немецкие истребители Eurofighter.
Бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО
Собаку Мину из зоны СВО подарили семье во Владивостоке
Военные из Приморья в ходе специальной военной операции спасли щенка, выбежавшего к ним в одном из сел под Херсоном, а спустя два месяца вернулись с собакой домой.
Как рассказал военнослужащий Александр Шаманов, щенка нашел его сослуживец по минометному расчету, собаке было три недели, назвали ее Мина, два месяца она провела в составе расчета, после чего Мине нашли новых хозяев во Владивостоке, передает РИА «Новости». По его словам, Мина стала «настоящим талисманом»: прошла с расчетом километры, пережила артобстрелы и всегда с лаской встречала бойцов.
Обстоятельства не позволили Александру оставить собаку себе, поэтому он решил найти Мине хороших хозяев и через объявления в соцсетях решил отдать семейной паре, у которой уже есть собака.
Как пояснили Анна и Денис Ганзюк, они сами собирались взять еще одну собаку, когда случайно увидели это объявление.
Взрывы прозвучали на окраинах Запорожья
Назначенный украинскими властями секретарь горсовета Куртев сообщил о взрывах на окраинах Запорожья
На окраинах Запорожья, находящегося под контролем Украины, раздались взрывы, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, назначенный украинскими властями.
Куртев заявил в Telegram, что, по предварительной информации, «прилетов» в Запорожье не зафиксировано.
Напомним, после очередной серии ударов по украинской энергетической инфраструктуре большая часть Украины осталась без света, во многих регионах возникли проблемы с водоснабжением.
Политологи назвали методы защиты россиян от насаждаемых Западом антиценностей
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Россиянам Запад пытается навязать антиценности и антикультуру, хочет заставить отказаться их от страны, веры, и пола, чтобы люди забыли о своих идеалах и утратили связь с корнями. О том, как этому противостоять и сохранить России свой культурный код, обсудили в четверг участники дискуссии о традиционных ценностях как основе российского общества.
«Разрушение ценностного ментального суверенитета – это такое же оружие международной конкуренции, как пушки и деньги. Это выгодно нашим международным оппонентам, Западу и США... А победит в этой конкуренции тот, кто сумеет сохранить сплоченность общества на базе общих ценностей и смыслов, не допустив внутреннего раскола», – сказал проректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Вячеслав Сутырин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Традиционные ценности как основа российского общества».
Сутырин подчеркнул, что недруги России стараются «изменить культурный цивилизационный код так, чтобы люди забыли о своих идеалах, утратили связь с корнями». Борьба, добавил он, идет в первую очередь за молодежь, «которая хочет почувствовать свою значимость, объявив себя несправедливой жертвой общества или государства».
«Речь идет об отказе от базовых ориентиров, от страны, веры, от пола, от собственного «я». Продукт, который получается в итоге – это идеальный для манипуляций объект для строительства глобального тоталитарного общества», – добавил проректор ГАУГН.
По мнению Сутырина, традиционные ценности – «это не попытка вернуться в прошлое, а попытка не утратить адекватную человеческую природу и на ее основании строить свое будущее».
Политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты Москвы Александр Асафов, который выступил модератором дискуссии, напомнил, что 9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «В тексте документа отражены многие позиции, которые были выработаны в том числе на форуме рабочей группы «ДНК России», – напомнил политолог.
По его словам, во времена президентства Бориса Ельцина максима про обогащение «заменила людям все высокие смыслы». Нарушились веками складывающиеся социально-общественные связи. «Но после всенародного голосования по поправкам в Конституцию и после принятия новой редакции Стратегии национальной безопасности указом президента были впервые введены в доктринальные документы понятия духовно-нравственных ценностей, а их сохранение и укрепление было зафиксировано в качестве национального приоритета», – напомнил Асафов.
Эксперт особо подчеркнул, что Основы «прямо артикулируют нынешнее геополитическое противостояние», которое включает в себя и специальную военную операцию (СВО). «Это в первую очередь борьба идей и борьба за умы молодых поколений, за образ будущего», – пояснил Асафов, добавив, что у нас на глазах рождается «консервативный интернационал, когда разные культуры, общества, религии готовы жить в симфонии многообразия, но на консервативных ценностных подходах».
Член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин считает, что традиционные ценности позволяют молодежи «осознать себя в историческом контуре». Молодые люди не «ассоциируют традиционные ценности с некой прерогативной исключительно старшего поколения». Подписанный президентом указ об Основах «делает молодежь соавторами и ключевыми бенефициарами в вопросе их фактической реализации».
«Наметившиеся трансформации в обществе не спровоцировали, вопреки ожиданиям, деструктивную протестную волну среди представителей поколения Z», – отметил политолог. По его словам, ставка на традиционный, умеренно консервативный курс отражает внутреннее состояние большинства россиян. «В сложившихся условиях именно традиционные ценности создают чувство опоры и образ будущего. В этом заключается принципиальная разница между тем, что предлагаем мы и тем, что пропагандируют на Западе», – указал Гераскин.
В свою очередь аналитик ЭИСИ, политический социолог, член Изборского клуба Сергей Баранов напомнил, что «борьба за ценности касается каждой семьи». «Эти ценности человеческой души, жизни как духовной субстанции. Это ценности веры, это ценности наследия, рода... Есть соборные ценности, коллектива, понимания, что помимо индивидуального человека есть мнения других людей, государства – это то, что объединяет нас», – пояснил Баранов.
Философ назвал традиционные ценности инструментом политики «по сохранению общества и человека». «Если не поставить в основу духовные ценности, то они будут превращаться в нигилизм», – считает Баранов. Социолог убежден, что России пытаются навязать антиценности – «ценности ликвидации традиционной личности».
«Но если мы не заинтересуем данной темой СМИ – это все сведется к работе для галочки, имитации бурной деятельности», – предупредил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Он не исключает, что если какие-то издания начнут выпускать «унылые релизы, набивающие оскомину», то в таком случае произойдет «обратный эффект». Он добавил, что последние полгода находился на освобожденных территориях и хорошо изучил приемы информационных войск противника. «Мы можем взять на вооружение проекты тотальных телемарафонов и нулевую толерантность к тем, кто не разделяет ценности нашей страны. Мы должны это вводить, потому что альтернативы никакой нет», – пояснил член ОП.
В то же время политолог Александр Рудаков особо отметил роль традиционных в России религиозных конфессий в сохранении ценностей. «Они являются историческим источником тех ценностей, которые актуальны и значимы для нас. Представители традиционных религий констатируют приверженность этическим принципам, на которых они базируются. Несмотря на различные представления о Боге, посмертном пути человека, представители российских традиционных религий едины в том, что у них общие представления о добре и зле», – сказал Рудаков.
«В Основах предусмотрено участие представителей традиционных религий и других религиозных объединений в реализации госполитики по укреплению традиционных ценностей. В данном случае деятельность религиозных организаций будет носить общественно значимый характер», – полагает эксперт.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко предупредил, что либеральное отношение к традиционным ценностям приводило к разрушению института семьи, как это случилось во Франции, где в начале нулевых были введены гражданские договоры солидарности (ПАКС) в качестве альтернативы традиционному браку. В итоге в стране уже к середине двухтысячных были узаконены однополые браки. «С институтом семьи и брака ни в коем случае нельзя играть», – предупредил Рыбальченко.
Он убежден, что только традиционные ценности могут привести к сбережению и приумножению народа. «Если строить семью на базовых ценностях, то в конечном счете мы придем к тому образу будущего нашей страны, о котором говорит наш президент, когда он сформировал национальную идею о том, что в семье должны воспитываться трое, четверо и более детей», – указал Рыбальченко.
Политолог, секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» по вопросам просвещения и образования Александр Казаков назвал президентский указ об утверждении Основ «нашим оружием в той борьбе, которую мы начали 24 февраля этого года». «Традиционные ценности – это самая широкая объединительная база, фундамент. На них можно построить не только идеологию, но и образ будущего, которое мы хотим. Мы хотим нормальной жизни. А норма – это то, за что уже надо бороться и даже воевать», – считает Казаков.
Участвовавшего в вывозе жителей Херсона владельца базы катеров задержала СБУ
СБУ задержала владельца станции катеров, на которых вывозили жителей Херсона
Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
СБУ сообщила о задержании владельца местной станции прогулочных катеров, который помогал российским войскам переправляться через Днепр и добровольно передал ВС России шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест, передает РИА «Новости».
По информации ведомства, против мужчины заведено уголовное дело, ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
Напомним, экипаж речного катера «Арарат», помогавший вывезти из Херсона несколько тысяч человек, был награжден орденами и медалями, соответствующий приказ подписал 18 ноября президент России Владимир Путин.