Суд отправил под домашний арест владельца сгоревшего склада в Москве

Суд отправил под домашний арест владельца цветочной компании, чей склад сгорел в Москве

Дорогомиловский суд Москвы поместил под домашний арест владельца ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка, чей цветочный склад сгорел в столице.

Во время инцидента погибли семь человек, передает ТАСС со ссылкой на суд.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под домашним арестом Антона Мачелюка, следует из сообщения.

Также под домашний арест отправлены специалист по охране труда Владимир Коновалов, запрещены определенные действия директору компании Анне Мачелюк.

Фигуранты признали вину и начали выплачивать компенсации семьям погибших. Согласно материалам дела, на складе не была установлена противопожарная сигнализация и система оповещения об эвакуации.

Напомним, пожар в конце ноября в центре Москвы, по данным источников, случился из-за неправильного хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности. В результате ЧП погибли семь человек. В самом здании произошло обрушение перекрытий между этажами.