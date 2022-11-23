|
|
Российский дипломат рассказал, что курдам дали «отмашку» на совершение теракта в Стамбуле
Лаврентьев считает, что курдам могли «дать отмашку» на совершение теракта в Стамбуле
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Рабочая партия Курдистана, которая, по сведениям турецких властей, стоит за терактом в Стамбуле, могла получить «отмашку» на его совершение, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Как заявил Лаврентьев по итогам 19-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, невозможно сказать, что теракты, за которыми, как утверждает Турция, стоит Рабочая партия Курдистана, являются какой-то самодеятельностью с ее стороны этой структуры, передает ТАСС. По его словам, им была дана какая-то отмашка.
Ранее турецкие власти заявляли, что подозреваемая после совершения теракта созналась в связях с РПК.
Напомним, во время взрыва в Стамбуле погибли шестеро, пострадал 81 человек.
На Украине возбудили уголовное дело против расстрелянных российских солдат
Прокуратура Украины обвинила расстрелянных российских военных в нарушении законов войны
|
|
Расстрелянных в Макеевке российских военных прокуратура Украины обвинила в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.
В сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины отмечается, что возбуждено уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны» против военнослужащих ВС России, их также обвиняют в вероломстве, передает ТАСС. Прокуратура Украины считает, что российские военные притворились, что сдаются в плен, и открыли огонь по ВСУ, что, по мнению ведомства, запрещается международным гуманитарным правом.
Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Эксперт объяснил оседание на Украине российского газа для Молдавии
|
|
Либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за топливо, которое она получает через Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление Газпрома о том, что на Украине оседает российский газ, предназначавшийся Молдавии.
«Это довольно запутанный клубок противоречий. У Газпрома есть давний конфликт с Молдавией. И наша компания уже сократила объемы поставок в республику, ссылаясь на то, что не в состоянии выполнить в полной мере все заявки со стороны молдавских потребителей», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что у Газпрома не хватает мощностей для доставки газа конечным покупателям, из-за чего европейские компании недополучают часть российского газа. Причиной тому проблемы с «Северными потоками». Сначала – с турбинами, а затем – с диверсиями. Газопровод «Ямал – Европа» тоже не используется, поскольку Польша национализировала долю Газпрома в нем», – напомнил собеседник.
«И Газпром, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не может в полной мере обеспечивать Европу. Это же было сказано и конкретно «Молдовагазу». Примечательно, что к транзиту в сторону Австрии вопросов нет. Вероятно, претензии есть именно к участку, ведущему в Молдавию», – отметил эксперт.
«К слову, физически газ на этом участке провода никогда не прокачивался. Украина отбирала из транзитных объемов столько топлива, сколько было необходимо потребителям в регионах, через которые идет труба. Затем аналогичные объемы добывались на западе страны и закачивались обратно в трубу. То есть на деле в Молдавию доставлялся тот же объем топлива, но оно уже было смешанным», – объясняет Юшков.
«Вероятнее всего, сейчас на Украине есть серьезные проблемы с добычей ресурсов, и наши удары по энергетической инфраструктуре приводят к снижению добычи топлива. Надо бы, конечно, дождаться официального заявления Киева по этому поводу. Но, скорее всего, они как обычно во всех проблемах обвинят Москву», – предполагает собеседник.
«Если рассматривать эту ситуацию как попытку надавить на Кишинев, то не совсем понятно, зачем тогда приплетать к этой истории украинский транзит. Ведь мы можем просто отказаться от поставок топлива в Молдавию, поскольку она даже по предыдущему контракту не расплатилась, а он закончился в сентябре прошлого года», – рассуждает эксперт.
«Новый договор был заключен, но по старому так никто и не платит. Молдавия, судя по всему, надеется, что аудит, о котором они так просят, позволит им либо заплатить меньше, либо вовсе не погашать долг в 700 млн долларов. И чисто теоретически мы могли бы просто не поставлять топливо, пока республика не оплатит все счета», – говорит он.
«Но тогда возникает проблема со снабжением Приднестровья, поскольку с точки зрения транзита – это одно и то же направление. Это же касается снабжения газом Молдавской ГРЭС в Днестровске, которая обеспечивает электроэнергией и саму Молдавию, и Приднестровье. Вероятно, по этой причине мы до сих пор не видим каких-то резких шагов со стороны Москвы», – заключил Юшков.
Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом».
В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией. При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
По состоянию на 22 ноября Газпром осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн кубометров в сутки. Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Грузины отказались принадлежать «коллективному Западу»
|
|
Бывший госминистр по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава с иронией прокомментировал заявление евродепутата Анны Фотыги о том, что Грузия «принадлежит коллективному Западу», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Фотыга считает, что мы, грузины, уже не принадлежим сами себе. Мы принадлежим коллективному Западу», – сказал он.
Депутат парламента Грузии от движения «Сила народа» Созар Субари также прокомментировал планы Фотыги в конце ноября провести в Европарламенте конференцию по Грузии.
«Те внешние силы, которые хотят вовлечь Грузию в военные действия (России и Украины) и привести во власть свою агентуру, поднимают новую волну. Ничего у них не получится. У них нет поддержки в грузинском обществе», – заявил парламентарий.
Фотыга заявила, что следует «изобличить сеть, которая пытается сохранить Грузию под влиянием русского мира».
Ранее бывший госминистр Грузии Георгий Хаиндрава заявил, что Тбилиси готов быть «партнером, а не рабом» Вашингтона.
Посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине
Посол России в Лондоне Келин счел маловероятным обострение конфликта на Украине в ближайшие недели
|
|
Посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что обострение конфликта на Украине в ближайшие недели маловероятно.
Келин подчеркнул необходимость завершить конфликт, который начался не сейчас, не в феврале 2022 года, а еще несколько лет назад – в 2014 году. Он заявил, что не ожидает серьезных событий в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что, с его точки зрения, ситуация сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться, передает ТАСС.
Отвечая на вопросы о якобы имеющейся возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, дипломат подчеркнул, что у России таких намерений нет, ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено. Он выразил уверенность, что вероятность использования Россией тактического ядерного оружия отсутствует.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине.
«Москвич» запустил серийное производство кроссовера
«Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3»
|
|
Московский автомобильный завод «Москвич» возобновил работу: на предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3».
Серийную сборку открыли вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».
Автомобиль представляет собой модель кроссовера, он оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л. с., 210 Н•м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач.
«Приоритетом станет производство электрических автомобилей на собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации компонентов», – отметил Мантуров.
Запуск полномасштабного производства на площадке «Москвича» обеспечит работой еще около 40 тыс. человек, подчеркнули в Минпромторге.
«Задача до конца 2023 года – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков. Следующим этапом будет создание своей универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства запланирован на конец 2025-го», – сказал Мантуров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства. Директором завода стал замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.
Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников
Три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атаки удалось отразить, ранее сбитые беспилотники планировали атаковать Балаклавскую ТЭС, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он напомнил об атаке киевского режима, совершенной семь лет назад 22 ноября. Тогда Киев подорвал ЛЭП в Херсонской области, и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. По мнению губернатора, сегодняшняя атака была проведена Киевом в память о тех событиях.
«Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», – написал Развожаев в Telegram-канале. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.
Ранее он сообщал, что в Севастополе работают средства ПВО, которые сбили два украинских беспилотника.
SpaceX Илона Маска подала в суд на украинскую компанию «Старлинк»
СМИ: SpaceX Илона Маска потребовала от украинской «Старлинк» прекратить использовать бренд
|
|
Компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» и на Укрпатент с требованием прекратить действие торговой марки, сообщило украинское издание «Экономическая правда».
По его информации, украинский бренд «Старлинк» зарегистрирован в 2011 году, уточняется, что компания занимается IT-услугами. Между тем, спутниковая система связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink, передает ТАСС.
Ранее из-за недостаточного финансирования на Украине с 24 октября отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX.
Напомним, в октябре Илон Маск заявил, что его компания не может и дальше платить за работу Starlink на Украине. СМИ сообщали, что SpaceX призвала власти США взять финансирование на себя. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. По словам украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании обещал, что функционирование Starlink на Украине будет обеспечено.
Глава генштаба ВС Чехии призвал готовиться к полномасштабной войне с Россией
Глава генштаба ВС Чехии Карел Ржека: Нам необходимо поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности армии
Глава генштаба вооруженных сил Чехии Карел Ржека заявил, что стране необходимо поддерживать полный уровень боевой готовности на случай крупномасштабной войны против сильного противника.
По его словам, задача ВС Чехии на следующий год заключается в необходимости поддерживать максимальный уровень боеспособности и готовности, передает ФАН.
По мнению Ржеки, гипотетическая война в Европе стала реальностью, а в случае столкновения России и НАТО чешская армия сразу же примет в этом участие.
Ранее большинство депутатов нижней палаты чешского парламента поддержали резолюцию, в которой характеризуется «нынешний российский режим как террористический».
Опубликованы первые кадры применения зарубежной РСЗО TRLG-230 силами ВСУ
В Сети опубликован видеоряд, где ВСУ эксплуатируют зарубежную технику боя РСЗО TRLG-230
Украинские военнослужащие впервые за время спецоперации использовали новую установку залпового огня, предположительно, РСЗО TRLG-230, заметили украинские СМИ.
На кадрах может быть турецкая РСЗО TRLG-230 с дальностью стрельбы до 70 км. Они также имеют максимальную точность поражения при применении лазерной подсветки целей беспилотниками «Байрактар», передает ФАН со ссылкой на военных корреспондентов.
Ранее российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.
Артистка Попова заявила о криминальной версии смерти актера Старостина
Заслуженная артистка Попова: Актера Старостина перед смертью избили, сломав шесть ребер
Смерть советского и российского актера Александра Старостина, возможно, имеет криминальный след, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заслуженную артистку РСФСР Нину Попову.
Александр Старостин умер 21 ноября на 72-м году жизни. Актер запомнился зрителям по ролям в фильме «А зори здесь тихие» и сериале «Следствие ведут знатоки», передает РИА «Новости».
По словам Поповой, Старостина нашли «с шестью сломанными ребрами», одно из ребер попало в легкое. Перед смертью, причина которой не сообщается, актер находился в коме. По словам Поповой, около полутора недель назад он был сильно избит.
Госдеп: США ищут способы защиты Украины от беспилотников с помощью санкций
США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, США вводит санкции против людей и организаций в Иране, производящих дроны, чтобы помочь Украине защититься от беспилотников, передает РИА «Новости».
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) заявил, что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».
Напомним, американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
Маск обвинил Associated Press в распространении лжи о ракетах в Польше
Американский предприниматель Маск обвинил Associated Press в публикации лжи о падении в Польше якобы российских ракет
|
|
Американский предприниматель Илон Маск обвинил Associated Press в распространении полностью выдуманных сведений о падении в Польше якобы российских ракет.
В ходе спора о блокировке пользователей с левыми взглядами Маск заявил, что не блокировал в соцсети Twitter даже «крайне левые» аккаунты, которые «извергают абсолютную ложь». Он добавил, что не блокировал даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные угрозы эскалации военных действий, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что Associated Press уволило журналиста, который написал, что на востоке Польши якобы упали «российские ракеты». Отметим, в Associated Press все же признали, что упавшая на территории Польши ракета была запущена украинскими военными.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
Общественный деятель Мороз: Российские войска наносят удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
Российские войска наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся, сообщил общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз.
По его словам, ВС России наносят удары по скоплениям ВСУ и военным объектам в Херсоне, по гражданским объектам огонь не ведется, передает ТАСС.
Ранее российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области.
Названы принимающие карты «Мир» страны
Директор системы платежных карт «Мир» назвал продолжающие принимать их страны
Турецкие банки прекратили обслуживание карты «Мир», при этом ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, среди них банки Армении, Белоруссии, Киргизии, рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.
Он пояснил, что турецкий рынок функционировал, пока не возникла угроза вторичных санкций для турецких банков. Они перестали принимать карты «Мир», но несмотря на это, за период с февраля по сентябрь карта «Мир» была полноценным международным платежным инструментом и продолжает им оставаться, передает РИА «Новости».
«Такие страны, как Белоруссия, Армения, Киргизия, и целый ряд других стран продолжают не просто работать с нашей платежной системой, они продолжают работать с ней активно, развивать технологии, развивать сервисы», – добавил Комлев.
Напомним, ряд крупных российских банков приступили к подготовке по внедрению своих POS-терминалов для приема карт «Мир» в обход существующих санкций со стороны США. В конце сентября от обслуживания карт «Мир» отказались турецкие банки.
Орбан ответил на обвинения Украины по поводу его шарфа с «Великой Венгрией»
Футбол должен оставаться вне политических споров, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о высказывании украинской стороны в его адрес, заметившей на нем шарф с «Великой Венгрией».
«Футбол – это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет», – цитирует Орбана РИА «Новости».
По его словам, венгерская сборная по футболу – это команда каждого венгра, вне зависимости от того, где он живет.
Напомним, Орбан в ходе футбольного матча сборной Венгрии против сборной Греции вышел в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года. Румынский МИД выказал неодобрение из-за шарфа Орбана, где в составе видна территория современной Румынии.
В МИД Украины также заявили о неприемлемости такого изображения.