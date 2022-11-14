Подозреваемая в теракте в Турции дала признательные показания

Подозреваемая в теракте в Турции Ахлам Альбашир созналась в связях с Рабочей партией Курдистана

Задержанная после взрыва в Стамбуле созналась, что имеет связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщили турецкие правоохранители.

Теракт в турецком городе устроила гражданка Сирии Ахлам Альбашир, в ходе допроса она призналась в связях с РПК, сообщили правоохранители, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Milliyet.

Между тем новостные каналы Турции показали кадры задержания подозреваемой, проведен обыск помещения, где она находилась. На видео запечатлены пистолет и патроны.

Глава турецкого Минюста Бекир Боздаг заявил, что по делу о теракте задержаны 46 человек, передает ТАСС.

Напомним, во время теракта в Стамбуле жертвами стали шесть человек, более 80 ранены. Власти страны указали, что во взрыве подозревается женщина. Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу указывал, что виновника теракта задержали.

Президент России Владимир Путин направлял президенту Турции Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом.