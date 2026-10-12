Шарий назвал уголовное дело в Испании «полным фуфлом»

Блогер Шарий: Власти Испании завели против меня уголовное дело по просьбе Украины

Tекст: Игорь Иножарский

Анатолий Шарий рассказал в своем Telegram, что испанские правоохранительные органы начали в 2023 году расследование его возможной неуплаты налогов и отмывания денег после запроса украинской стороны, что подтверждается материалами дела и комментариями представителя Гражданской гвардии, цитируемыми в публикации Deutsche Welle*.

По данным Deutsche Welle, испанские следователи пытаются установить источники крупных доходов блогера в 2018 и 2022 годах и рассматривают версию возможного отмывания средств, которые, как утверждается в материалах, могли быть получены в результате шпионской деятельности «против интересов Украины в интересах России», расследование ведут Гражданская гвардия, налоговое ведомство и судебно-следственная инстанция № 5 города Вендрель в провинции Таррагона, пишет Deutsche Welle.

Мадридский адвокат Анхель Мартинес, изучивший документы по просьбе Deutsche Welle, назвал дело Шария «странным», указав на преждевременную утечку информации, отсутствие ареста и допроса блогера, а также малое количество конкретных доказательств и преобладание предположений, при этом отметив, что доказать отмывание денег сложно, особенно при прохождении средств через легальные финансовые структуры.

«Тот [юрист] посмотрел дело и понял, что дело – полное фуфло и доказательств в нем нет вообще. Господи, как это прекрасно», – прокомментировал Шарий.

Юрист также заявил, что расследование предполагаемой шпионской деятельности в пользу России не относится к компетенции Испании, и допустил, что местные власти могут быть раздражены резкой критикой украинского руководства со стороны Шария, тогда как сам блогер сделал вывод, что уголовное дело против него и его жены носит политический характер и заведено по просьбе Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Испании арестовал виллу и квартиру Анатолия Шария. В прошлом году Шарий заявил о планах Владимира Зеленского уволить главу офиса президента Андрея Ермака.