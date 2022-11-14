Президент Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Стамбуле, где прогремел взрыв, унесший жизни, по последним данным, шести человек.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин просит Эрдогана передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Российский лидер выразил готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Напомним, ранее сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.