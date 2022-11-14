Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Взгляд
14 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
Разделы

Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
Перейти в раздел…

О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

Весь периметр Кинбурнской косы просматривается и контролируется российскими военными Станислав Красильников/ТАСС
Удерживаемая Россией Кинбурнская коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий. Попытки ВСУ вернуть косу под свой контроль завершались провалом, но в том, что усилия продолжатся, сомневаться не приходится. Как им противостоять? Подробности...
Перейти в раздел…

Во Франции зреет бунт против господства Америки

Париж мечтает освободиться от американской опеки Peter Kneffel/DPA/ТАСС
Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...

Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как перевоспитать младенцев по разуму

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Тиктокер увидел не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

Перейти в раздел…

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ стали перебрасывать к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления
    ВСУ стали перебрасывать к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления Жителей Херсона после прихода ВСУ привязали к столбам Захарова опровергла слухи о госпитализации Лаврова на Бали Минфин США анонсировал санкции против российского ВПК
    В Донецке заявили о лишении ВСУ важного железнодорожного узла National Interest сравнил запасы ядерного оружия России и США Израиль резко раскритиковал Киев за голосование в ООН США заявили о выгоде Китая от лимита цен на российскую нефть
    Стало известно о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины Украина лишила аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи из Херсона Турцию возмутила реакция США на взрыв в Стамбуле Российская команда выиграла мировой турнир по CS:GO с призом в 500 тыс. долларов

    Главная тема


    Во Франции зреет бунт против господства Америки

    эфир украинского ТВ


    Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей

    поставки ядерного топлива


    Разногласия в вопросе работы с Росатомом заставили страны ЕС «завыть»

    активное участие в боях


    Названы три категории воюющих на Украине иностранных наемников

    Видео

    транспортная артерия


    Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

    бывший ссср


    Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

    геополитические последствия


    Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

    Северный морской путь


    Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    игра ограничений


    Глеб Простаков: Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

    единый фронт


    Тимофей Бордачев: Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

    план освобождения


    Игорь Караулов: За традиционные ценности мы боремся сами с собой

    на ваш взгляд


    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?

    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

    Президент Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

    14 ноября 2022, 11:33

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Стамбуле, где прогремел взрыв, унесший жизни, по последним данным, шести человек.

    В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин просит Эрдогана передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

    Российский лидер выразил готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

    Напомним, ранее сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.

     


    Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине
    Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о Путине и G20
    		    14 ноября 2022, 09:36
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Британии Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив британского политика в лицемерии.

    «Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте), пока на него не надавили», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Kent.

    «Сунак – клоун», – прокомментировал RabD.

    «Они от него (Путина) отворачиваются, оскорбляют, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?» – задается вопросом grunt.

    «Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин», – посчитал QueenandCountry.

    Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине.

    Коментарии (9)
    Турцию возмутила реакция США на взрыв в Стамбуле
    Турецкий министр Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбула

    14 ноября 2022, 08:17

    Текст: Антон Никитин

    Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевших в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек.

    Сойлу считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко, приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    «Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», – добавил турецкий министр. По его словам, особенно очевидна неискренность так называемых союзников Турции. Они, продолжил Сойлу, только кажутся друзьями. В действительности же эти мнимые союзники либо прячут террористов в своих собственных странах, либо позволяют им жить на подконтрольных им территориях. Кроме того, он выразил возмущение, что эти «друзья» посылают террористам «деньги официально из своих собственных сенатов».

    Министр при этом не стал уточнять, что именно вызвало резкую реакцию со стороны Турции. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что «США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле», а также шлют «глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых».

    Сойлу ранее сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.

    Коментарии (7)
    Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР
    		    13 ноября 2022, 16:18
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Студенты ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, должны быть демобилизованы, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Как сообщает РИА «Новости», студенты этих республик были мобилизованы до того, как ДНР и ЛНР вступили в состав России.

    Как пояснил Песков, силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы России после вступления ДНР и ЛНР в состав России, Путин поручил провести демобилизацию студентов, а также вернуть их к месту обучения.

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.

    Коментарии (34)
    Минюст Турции озвучил две версии взрыва в центре Стамбула
    Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о двух версиях относительно взрыва в центре Стамбула

    13 ноября 2022, 22:39

    Текст: Антон Антонов

    Во взрыве в центре Стамбула подозревается женщина, есть две версии случившегося, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

    Боздаг рассказал, что во взрыве подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Она сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, раздался взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.

    Как заявил министр, по одной из версий, в сумке или пакете у женщины было взрывное устройство, которое взорвалось «само по себе». По другой версии, взрыв произвели дистанционно.

    Пока у Турции нет информации об ответственных за взрыв. Боздаг подтвердил, что взрыв «расценивается как акт терроризма». По его словам, сейчас «нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия». Однако Боздаг подчеркнул, что все террористические организации поддерживаются внешними силами, а против Турции ведется «прокси-война». 

    Напомним, мощный взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. По имеющейся информации, погибли шесть человек, пострадал 81 человек. По предварительным данным, россиян нет среди жертв и пострадавших при взрыве.

    Коментарии (4)
    Эрдоган сообщил о шести погибших и 53 раненых при взрыве в центре Стамбула
    		    13 ноября 2022, 18:30
    Фото: t.me/zvezdanews
    Текст: Ольга Иванова

    Число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Кроме того, Эрдоган на брифинге в Стамбуле назвал взрыв «нападением с бомбой», сообщает РИА «Новости».

    «Я желаю милости Аллаха нашим братьям и сестрам, погибшим в результате нападения с бомбой, произошедшего сегодня в 16.20 на улице Истикляль, и скорейшего выздоровления нашим раненым», – сказал Эрдоган.

    Ранее губернатор турецкой столицы Али Ерликая сообщил, что по официальным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, пострадали 38.

    Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

    Коментарии (10)
    Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20
    DPA: Канцлер Германии Шольц сожалеет о неучастии президента России Путина в саммите G20

    13 ноября 2022, 21:50

    Текст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет о том, что президент России Владимир Путин решил не участвовать в саммите G20, сообщает агентство DPA.

    Во время рабочего визита во вьетнамскую столицу Ханой Шольц заявил, что было бы хорошо, если бы Путин поехал на саммит G20, пишет DPA.

    При этом немецкий канцлер подчеркнул, что российского лидера ожидали бы вопросы и критика со стороны многих стран мира, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле заявили, что не стоит ожидать выступления российского лидера Владимира Путина на саммите G20, видеообращение к форуму АТЭС также не планируется.

    Коментарии (15)
    Сунака расстроило отсутствие Путина на саммите G20
    Премьер Британии Сунак выразил сожаление в связи с отсутствием Путина на саммите G20 в Индонезии
    		    14 ноября 2022, 02:58
    Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

    Сунак посетовал, что Путин «не встретится со своими коллегами» и «даже не попытается объяснить свои действия» на Украине. Как утверждает Сунак, именно из-за ситуации на Украине «две трети членов G20 имеют уровень инфляции выше 7%» в год.

    При этом, по словам премьера, Великобритания с партнерами не допустят, чтобы их экономическое будущее оказалось «в заложниках». В частности, они намерены избавиться от зависимости от углеводородов из «таких стран, как Россия», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц также выразил сожаление в связи стем, что Путин не примет участия в саммите G20. Россия на саммите в Индонезии, который состоится 15–16 ноября, представит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Коментарии (28)
    Подозреваемый в теракте задержан в Стамбуле
    Глава МВД Турции Сойлу сообщил о задержании человека, оставившего в Стамбуле бомбу
    		    14 ноября 2022, 04:28
    Фото: Abed Alrahman Alkahlout/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

    Сойлу сказал, что проводится допрос. По его словам, есть улики того, что к теракту причастны группировки, которые Турция считает террористическими, след ведет в Сирию, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

    Речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских Отрядах народной самообороны (YPG), передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT World.

    Сойлу заявил, что «указание поступило из Кобани, исполнитель прошел через Африн». Он заверил, что организаторы и исполнители теракта «получат жесткий ответ».

    «Налицо неискренность ряда наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги», – сказал он. Сойлу считает, что нужно «оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко».

    Напомним, жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Вероятно, бомба находилась в сумке или пакете. Женщина сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, произошел взрыв.

    Коментарии (2)
    Турецкие власти сообщили о четырех погибших в результате взрыва в Стамбуле
    		    13 ноября 2022, 17:54
    Фото: t.me/zvezdanews
    Текст: Ольга Иванова

    По официальным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, пострадали 38, сообщил губернатор турецкой столицы Али Ерликая.

    Он уточнил, что раненым оказана медицинская помощь, передает РИА «Новости».

    В свою очередь генконсульство России в Стамбуле сообщило, что информации о пострадавших и раненых россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет.

    Ранее сообщалось, что в результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника РИА «Новости», знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

    Коментарии (6)
    В центре Стамбула прогремел взрыв
    В центре Стамбула прогремел взрыв, есть раненые

    13 ноября 2022, 17:03

    Текст: Валентина Григоренко

    В результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек, сообщили местные СМИ.

    Телеканал NTV передает, что на улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле, прогремел взрыв. Сообщается, что в результате взрыва пострадало много людей. После инцидента в район было направлено множество медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район, пишет РИА «Новости».

    CNN Turk сообщил, что причина случившегося до сих пор не известна. «Взрыв произошел вдалеке от генерального консульства России. Сейчас никого на улицу не пускают, она перекрыта для движения спецтранспорта», – рассказал очевидец, находящийся рядом с туристической улицей, передает ТАСС.

    Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле.

    Позже власти Стамбула добавили, что в результате взрыва есть погибшие, их число уточняется.

    Ранее сообщалось, что в районе Бейоглу в турецком Стамбуле прогремел взрыв, жителей эвакуировали из здания из-за сильного задымления.

    Коментарии (3)
    В США призвали признать Турцию спонсором терроризма
    Экс-сотрудник Пентагона Рубин призвал признать Турцию спонсором терроризма

    13 ноября 2022, 15:58

    Текст: Ольга Иванова

    Турцию нужно признать спонсором терроризма, а НАТО необходимо перестать сотрудничать с Анкарой, считает бывший сотрудник Пентагона, доктор исторических наук Майкл Рубин.

    В колонке для издания 19FortyFive он указал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует желание Швеции присоединиться к НАТО как возможность унизить это государство и выбить из него финансирование.

    Рубин выразил уверенность, что попытками заставить Швецию подчиняться Эрдоган хочет продемонстрировать, что «демократии слабы и беспринципны», а дать результат может его подход к сильному правлению, сообщает «Рен ТВ».

    Экс-сотрудник Пентагона призвал НАТО отказывать Эрдогану в требовании о выдаче Анкаре лиц, , которые якобы причастны к террористической деятельности.

    В своей статье автор обвинил Эрдогана в связях с радикальным движением ХАМАС, ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) и экс-первыми лицами Сомали. НАТО, считает автор, нужно должным образом отреагировать «на выходки Эрдогана, составив списки турецких радикалов для экстрадиции или заключения в тюрьму». А в случае, если Эрдоган откажется выполнять требование, каждый член НАТО должен объявить Турцию спонсором терроризма.

    Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО. Но Анкара заявила, что не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия договоренностей по поводу вступления в НАТО.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (3)
    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
    Песков: Путин проведет регулярное оперативное совещание с Совбезом

    13 ноября 2022, 14:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил, что такие планы есть, речь идет о регулярном оперативном совещании, передает ТАСС.

    По данным программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», на следующей неделе президент проведет совещание с правительством, также в планах у главы государства заседание оргкомитета «Победа». 

    Коментарии (0)
    Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 человека

    13 ноября 2022, 20:39

    Текст: Ольга Иванова

    Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81, среди них двое в тяжелом состоянии, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

    Он также добавил, что власти государства расценивают взрыв как теракт, сообщает РИА «Новости».

    «Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжелое», – приводит его слова ТАСС

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека. Между тем в генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что, по предварительным данным, россиян нет среди пострадавших при взрыве.

    Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

    Коментарии (0)
    В Турции не исключили версию о теракте при расследовании взрыва в Стамбуле
    В Турции не исключили причастности террористов ко взрыву в Стамбуле

    13 ноября 2022, 17:47

    Текст: Валентина Григоренко

    Теракт рассматривается в качестве одной из версий при расследовании взрыва, прогремевшего на стамбульской пешеходной туристической улице Истикляль, сообщил турецкий интернет-портал Mynet.

    В сообщении, размещенном в «Twitter» (заблокирован в России) на странице портала, говорится, что после взрыва анализируются записи со всех видеокамер. Проводится расследование, чтобы выяснить, где была оставлена начиненная взрывчаткой сумка. Не исключается версия о теракте, передает ТАСС.

    Источник в правоохранительных органах Турции заявил, что на данный момент у них нет данных о национальности погибших и пострадавших.

    Напомним, в результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек.

    Коментарии (0)
    Эрдоган: По предварительным данным в Стамбуле произошел теракт

    13 ноября 2022, 19:20

    Текст: Ольга Иванова

    По предварительным данным взрыв в центре Стамбула является терактом, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    На брифинге он указал на то, что с уверенностью говорить о том, что взрыв является терактом неправильно, но кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная губернатором говорят о том, что здесь «пахнет терактом», передает РИА «Новости».

    По словам турецкого лидера, «компетентные государственные службы Турции продолжают работать над раскрытием лиц, совершивших это вероломное нападение, и стоящих за ним кругов».

    Ранее Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека.

    Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

    Коментарии (6)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •