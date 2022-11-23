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В России оценили новые условия ввода потолка цен на нефть
Экономист Митрахович: США не рискнули закрутить «нефтяную гайку» для России
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Необдуманное «закручивание гаек» в вопросе потолка цен на российскую нефть может привести к проблемам для самих инициаторов этой идеи. Поэтому в рамках санкций они сразу же предусмотрели послабления. К такому мнению в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя вводимый США потолок цен на российскую нефть.
«Американцы понимают, что сильное давление на Россию приведет к нежелательным последствиям для самих США. В частости, это может спровоцировать теневые договоренности ряда стран с Россией. К примеру, операции по купле-продаже нефти могут обслуживаться вне долларовой юрисдикции. А услуги по судовому фрахту могут заказываться у альтернативных государств, что нанесет удар по судоходному бизнесу Запада», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Если «перекрутить гайки», не оставив исключений, процесс перехода России к взаимодействию со странами Востока будет еще более быстрым. Американцы не хотят рисковать, вынуждая Москву ограничить поставки энергоносителей, иначе цены значительно вырастут, а действия Индии и Китая в таком случае предугадать невозможно», – указывает эксперт.
«Кроме того, отсутствие ограничений на переработанную нефть было достаточно предсказуемым. Невозможно запретить Индии или Турции экспортировать нефтепродукты, сделанные из российского сырья. У американского могущества есть свои пределы», – акцентирует собеседник.
«Также до конца не ясна ситуация с переходным периодом, который предлагают ввести европейцы. Ограничения по ценам не были указаны заранее, при этом танкер с нефтью идет полтора месяца. Люди, отправляющие нефть по морю, могли бы засомневаться в своей готовности участия в подобной торговле. До 5 декабря осталось несколько недель, а цена по прайс-кэпу до сих пор не объявлена. Неясен даже факт одобрения операции на той стороне пути», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, сроки переходного периода продлевают для того, чтобы компании успели приспособиться к новым условиям. А тот факт, что точные цифры до сих пор остаются не рассчитанными, говорит о качестве западной бюрократии», – считает Митрахович.
«Вместе с тем, исключения из правил есть и для ряда европейских государств. Например, для Болгарии и Хорватии. Стоит отметить, что Болгария изначально получила некоторые «поблажки» со стороны властей ЕС. Таким образом, уточнения Минфина США по ситуации с указанными государствами служат преодолению парадоксальной ситуации, когда указы Штатов и ЕС противоречат друг другу», – резюмирует эксперт.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В среду утром, стало известно, что мировые цены на нефть несколько снизились в ожидании деталей о «ценовом потолке» для России. Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.42 снижается на 0,26%, достигая 88,13 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 80,77 доллара. Вместе с тем, отмечается, что игроки не ждут серьезных изменений в случае введения «ценового потолка» для России.
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СМИ: Болгария разрешила «Лукойлу» поставлять нефть в обход санкций ЕС
The Independent: Болгария разрешит «Лукойлу» поставлять нефть на НПЗ и экспортировать нефтепродукты вопреки санкциям ЕС
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Власти Болгарии позволят Черноморскому нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему российской компании «Лукойл», продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки предупреждению Брюсселя о нарушении санкций, сообщает The Independent.
По оценкам Софии, сделка между Болгарией и принадлежащим России «Лукойлом» даст бюджету Болгарии дополнительно 350 млн евро, сообщает издание The Independent.
Как заявил вице-премьер-министр Болгарии по вопросам экономической политики Христо Алексеев после переговоров с менеджерами российской нефтяной компании, с 1 января 2023 года «Лукойл» переведет Софии доходы и налоги, подлежащие уплате в Болгарии. Он пояснил, что раньше компания платила налоги в Нидерландах или Швейцарии.
Как отмечает издание, сделка также выгодна «Лукойлу», так как позволяет расположенному в Болгарии предприятию частично избежать предстоящего эмбарго ЕС на поставку большинства российских нефтепродуктов.
Единственный нефтеперерабатывающий завод Болгарии является основным источником бензина и дизельного топлива, но половина произведенной продукции идет на экспорт. На его долю приходится около 9% экономического производства Болгарии, на предприятии работает несколько тысяч человек. Остановка производства вызовет серьезные проблемы на рынке труда Болгарии в дополнение к потере перерабатывающих мощностей, сообщает издание.
В понедельник заместитель министра финансов Людмила Петкова заявила, что нефтепродукты, полученные из нефти марки Urals (экспортный сорт российской нефти), будут произведены в Болгарии и могут быть экспортированы в другие страны Евросоюза.
Правительство Болгарии утверждает, что возможный запрет на экспорт нефтепродуктов в ЕС нанесет ущерб экономике страны, поскольку на внутреннем рынке возникнет дефицит, если нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» прекратит работу из-за санкций, сообщает издание.
Ранее во вторник стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок.
США собрались регулярно корректировать потолок цен на российскую нефть
Минфин США вместе с союзниками намерен регулярно корректировать установленный потолок цен на российскую нефть
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После введения потолка цен на российскую нефть Соединенные Штаты вместе с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень на энергоноситель несколько раз в год, сообщил представитель Минфина США высокого ранга Reuters.
По словам чиновника, США и их союзники не планируют корректировать предельный уровень цен на российскую нефть на еженедельной или ежемесячной основе. При этом он заверил, что США намерены пересматривать цену на регулярной основе – ежеквартально или раз в полгода, чтобы обеспечить определенность на рынке, передает ТАСС.
Представитель американского финансового ведомства добавил, что страны «Группы семи» (G7) должны вскоре объявить предельную цену на экспорт российской нефти. Он рассказал, что в Евросоюзе проводятся консультации по этому вопросу. Представитель Минфина США выразил надежду, что в ЕС закончат эти консультации относительно скоро, чтобы коалиция могла объявить окончательную цену. В составе упомянутой «международной коалиции» он назвал, помимо США, входящие в G7 государства, Европейский союз и Австралию.
Как сообщили источники Reuters, решение о предельной цене на российскую нефть может быть принято в среду или четверг после встречи послов стран ЕС.
Представитель Минфина США также заявил, что Вашингтон не ожидает от Москвы ответных мер в виде прекращения экспорта нефти. Он отметил, что такой шаг может привести к росту мировых цен на нефть, но рискует нанести ущерб российским нефтяным месторождениям. Как считает американский чиновник, такой шаг в конечном счете не в интересах Москвы.
Он выразил уверенность, что Китай и Индия будут соблюдать установленный коалицией США потолок цен на российскую нефть и покупать энергоноситель по низким ценам, так как любые действия, которые Россия предпримет для повышения цен, окажут влияние на покупателей.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
США не включили транспортировку в предельную цену на российскую нефть
Минфин США решил не включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование
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Соединенные Штаты и их союзники не будут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование, говорится в документах Министерства финансов США.
Как отмечает ведомство, расходы на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в предельную цену на нефть из РФ, они должны указываться отдельно и быть коммерчески обоснованы. Кроме того, как подчеркивается в документах, после существенной переработки российской нефти за пределами РФ связанные с потолком цен меры больше не будут применяться в ее отношении, передает ТАСС.
Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
ЦРУ открыто заявило о намерении вербовать недовольных СВО россиян
Замдиректора ЦРУ Марлоу: Мы готовы к сотрудничеству с несогласными с СВО россиянами
ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.
По его словам, ЦРУ ищет по всему миру россиян, «испытывающих отвращение» к спецоперации, передает РИА «Новости».
Ранее ФБР разместило в соцсети Facebook* собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого. Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».
Турецкий беспилотник нанес удар по американо-курдской базе в Сирии
Стало известно об ударе беспилотника ВВС Турции по американо-курдской базе в Сирии
Турецкий беспилотник ударил по совместной базе международной коалиции США и отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил ливанский телевизионный канал al-Mayadeen.
Удар был произведен по базе, расположенной на севере провинции Хасеке, он пришелся по базе спецназа SDF, в нескольких метрах от базы США и штаба командира SDF Мазлума Абади, утверждает канал al-Mayadeen со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».
SDF затребовали обсуждения произошедшего с американскими военными.
Ранее СМИ также сообщали об ударах турецких ВВС по центру подготовки SDF в этой провинции. По данным прессы, Анкара готова начать наземную операцию в Сирии.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что американская сторона снабжает курдские вооруженные формирования в Сирии оружием, а российская не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.
Востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что Анкара остается важным партнером для Москвы и Вашингтона, и рушить отношения с ней из-за курдских сил никто не собирается.
США вывели из-под санкций поставки российской нефти в ряд стран ЕС
Минфин США вывел из-под санкций поставки российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС
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Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
В лицензии, распространенной американским Минфином говорится, что все транзакции, запрещенные решением Минфина США от 21 ноября 2022 года, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС от 3 июня 2022 года, разрешены. Как пояснили в американском ведомстве, данная лицензия не разрешает операции, запрещенные антироссийскими рестрикциями, введенными Соединенными Штатами ранее, в том числе операции с лицами, находящимися под блокирующими санкциями США, передает ТАСС.
В решении Совета ЕС, на которое ссылается Минфин США, речь идет о шестом пакете санкций против России, который включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Запрет морских поставок нефти отложен на шесть месяцев, до начала декабря, на нефтепродукты – на восемь, до февраля 2023 года. При этом Брюссель сделал ряд исключений. Так, Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия – до конца 2023 года закупать газойл. Временные исключения из нефтяного эмбарго также предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют никаких жизнеспособных альтернативных опций.
В соответствии с политикой потолка цен на нефть из РФ американским физическим и юридическим лицам с 5 декабря будет разрешено оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российской нефтью, только если она будет закупаться по ценам не выше лимита, который США, другие страны G7, ЕС и Австралия намерены установить позднее. К такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В тот же день появилась информация, что Болгария разрешит «Лукойлу» поставлять нефть на НПЗ и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки санкциям ЕС. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Луговой поблагодарил ЦРУ за честность в отношении России
Андрей Луговой: ЦРУ нужны не носители секретов, а агенты влияния в российских органах власти
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США попытаются усадить на руководящие посты заранее подготовленных «тихушников», чтобы после окончания СВО с новой силой вести подрывную деятельность внутри России. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя заявление замдиректора ЦРУ о том, что спецслужба намерена вербовать недовольных СВО россиян.
«Я бы назвал заявление Дэвида Марлоу старой песней о главном. Правда, в этот раз позиция чуть ли не впервые была обозначена так открыто. Так что браво за честность», – сказал депутат Госдумы Андрей Луговой.
«В целом подобная практика больше свойственна Великобритании, которая на протяжении многих лет формировала сеть агентов влияния по всему миру. Теперь к этому процессу активно подключается Вашингтон», – отмечает собеседник.
Парламентарий также уверен, что «ЦРУ не нужны носители секретов, высокопоставленные сотрудники, дипломаты, военные или спецслужбисты». «Они будут искать простых людей, которые более-менее образованы и готовы пройти дополнительное обучение в Штатах или Британии», – поясняет он.
«Затем этих агентов вернут в Россию, чтобы они среди своих же родственников, друзей, товарищей и коллег распространяли всем известные «западные ценности». Кроме того, такие перебежчики и «тихушники» в скором времени могут начать подниматься по карьерной лестнице», – отмечает депутат.
«ЦРУ ищет недовольных, чтобы потом, когда и если у них появится такая возможность, «раздать» им важные посты в муниципальных, городских, региональных и федеральных органах власти. Ведь они понимают, что мы победим на Украине. И тогда Запад начнет новую волну подрывной деятельности против России. Вместе с тем мы тоже понимаем их планы и в полной мере готовы противодействовать замыслам США», – заключил Луговой.
Накануне замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу открыто заявил, что агентство намерено вербовать недовольных спецоперацией россиян. «Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от спецоперации отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству», – приводит слова Марлоу газета Тhe Wall Street Journal.
Ранее ФБР разместило в соцсети Facebook* (запрещена в России) собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого. Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».
Однако это далеко не первый случай, когда западные спецслужбы пытаются вербовать россиян на фоне проведения спецоперации. Так, в мае Washington Post сообщила, что ЦРУ распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы из России могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными».
В частности, разведуправление рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер. «Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
Тогда эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, напомнили, что даже такие способы скрыть свою личность не гарантируют анонимности, а сама попытка передачи секретной информации является серьезным нарушением закона.
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ЕС собрался ввести для российской нефти «переходный период»
Bloomberg: Евросоюз предложил ввести 45-дневный или 90-дневный переходный период после ввода потолка цен на нефть России
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Евросоюз предложил ввести переходный период сроком в 45 дней или в дальнейшем в 90 дней после введения потолка цен на российскую нефть, сообщило Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Как ожидается, переходный период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда, как предполагается, будет введен потолок цен, и разгруженной до 19 января 2023 года. Ранее о подобных мерах заявили в США и Великобритании. Помимо этого, ЕС предлагает ввести 90-дневный переходный период в случае дальнейших изменений лимита цен, передает ТАСС.
Как сообщается, в документе также говорится о смягчении запрета на оказание услуг судам, перевозившим российскую сырую нефть или нефтепродукты, закупленные по цене, превышающей лимит. Теперь запрет на обслуживание судов, перевозивших такой груз «намеренно», будет действовать лишь в течение 90 дней.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок.
Ветеран ЦРУ раскритиковал «ущербный дискурс» США по Украине
The National Interest: Ущербный дискурс США по Украине затянул кризис
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За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, который способен затянуть боевые действия, и лишь его коррекция Белым домом сможет снять риск эскалации, заявил обозреватель журнала The National Interest, ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Пиллар выделил основные «ущербные» тезисы, которые применяются США в отношении Украины. Так, первой проблемой он считает путаницу между краткосрочными и долгосрочными действиями: реагируя на сиюминутные изменения, Белый дом принимает поспешные решения, имеющие серьезные последствия, передает РИА «Новости»
Обозреватель также осудил попытки СМИ и политиков свести украинский конфликт к жесткой антитезе: за или против киевского режима. Кроме того, Пиллар считает, что американские власти совершают ошибку, абсолютно отвергая и не уважая интересы России в украинском вопросе.
Он подчеркнул, что заявления США о некой «победе» Украины иллюзорны, так как в современных условиях конфликтные ситуации разрешаются именно дипломатическим путем.
Напомним, в октябре администрация Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Соединенным Штатам названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. В документе описано, как Вашингтон собирается противостоять Москве и Пекину.
СМИ: ЕС и G7 намерены в среду согласовать потолок цен на российскую нефть
СМИ: ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов за баррель
Евросоюз (ЕС) и Группа семи (G7) рассматривают возможность согласовать в среду потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила The Wall Street Journal.
По данным источника издания, ЕС и G7 собрались 23 ноября согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, также предполагается к обсуждению – 70 долларов за баррель, а применение ограничения рассчитывают начать с 5 декабря, передает ТАСС.
Согласно сведениям «Уолл-стрит джорнэл», послы государств — членов ЕС должны будут утвердить лимит цен на российскую нефть единогласно, в связи с чем могут возникнуть некоторые затруднения. G7 же постарается ввести аналогичные меры одновременно с ЕС.
Ранее вице-премьер Александр Новак указал, что Россия не будет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок.
В России оценили признание Джонсона о разногласиях в НАТО по Украине
Политолог Корнилов: Джонсон признал собственную вину в затягивании конфликта на Украине
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Борис Джонсон по сути подтвердил, что является главным подстрекателем продолжения боевых действий на Украине, а Франция и Германия в этой ситуации поддались давлению Лондона и Вашингтона вопреки своим национальным интересам. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее экс-премьер Британии заявил, что Германия рассчитывала на быстрое военное поражение ВСУ по экономическим соображениям.
«Очевидно, что Борис Джонсон стал более разговорчив, оказавшись в отставке. Он по сути признал, что обстрелы Донбасса все восемь лет велись не просто с ведома, а при участии стран ЕС и НАТО. Мы об этом говорили каждый день, но на Западе этого старались не признавать», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, экс-премьера Британии, похоже, «потянуло на мемуары, вот он и начал делиться такими фактами». «Важный момент в этом интервью заключается в том, что Джонсон фактически подтвердил очень глубокий раскол внутри «Большой семерки», Евросоюза и НАТО по конфликту на Украине. Здесь сразу видно, у кого какие интересы были в реальности», – полагает Климов.
Политолог и историк Владимир Корнилов также отметил, что многие страны Европы действительно понимали две вещи: неспособность Украины сопротивляться сколь угодно долго своими силами и нежелание европейцев вовлекаться в военный конфликт, склоняясь в пользу переговоров.
«Но все мы помним, кто тогда лег костьми, чтобы не допустить реализации предварительного соглашения. Это был лично Борис Джонсон. Он сначала позвонил, а потом и приехал к Владимиру Зеленскому, чтобы убедить его в том, что нельзя заключать мир с Россией и что украинцы должны погибать до последнего», – отметил Корнилов.
«Так что в этом плане Джонсон, по сути, открывает очевидную истину – именно он стоит за той кровью, за смертями украинцев, которые мы видим сейчас. Это ни Германия, ни Франция, ни кто-либо еще, а лично Джонсон и Британия виновны», – добавил он.
С другой стороны, как считают эксперты, Джонсон подтвердил размывание суверенитета Франции и Германии, которые под давлением Лондона и Вашингтона ввязались в конфликт вопреки своим национальным и прежде всего экономическим интересам.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN заявил, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта. Власти Франции, по его словам, до последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта.
«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы всё это закончилось быстро, а Украина рухнула», – добавил экс-премьер.
Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.
При этом накануне министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
В свою очередь министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.
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Нефть подешевела на новостях о «ценовом потолке» для России
Мировые цены на нефть несколько снизились в ожидании деталей о «ценовом потолке» для России
Мировые цены на нефть начали незначительно снижаться в среду: игроки не ждут серьезных изменений в случае введения «ценового потолка» для России.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.42 снижается на 0,26%, достигая 88,13 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 80,77 доллара, передает РИА «Новости».
напомним, главы минфинов G7 в сентябре подтвердили намерение ввести ограничения цены на российскую нефть. По их планам, лимит цен должен быть введен 5 декабря для нефти, а 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов. В среду страны G7 намерены объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти. Старший аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отметил что он может находиться в коридоре от 50 до 60 долларов за баррель.
Запад собрался проверить потолок цен на российскую нефть на учениях
Минфин США: Запад надеется установить потолок цен на российскую нефть «после технического учения»
Страны Запада рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую Россией нефть «после технического учения», говорится в документах Министерства финансов США.
Американское финансовое ведомство отмечает, что потолок цены на российскую нефть будет установлен после технического учения, которое проведет коалиция. Ведомство не уточняет, когда именно состоится «техническое учение» и в чем оно будет заключаться, передает ТАСС.
Вместе с тем, Минфин США заявил, что Запад постарается добиться того, чтобы механизм ограничения цен на российскую нефть заработал с 5 декабря. Американская администрация впервые публично назвала эту дату в качестве ориентира еще 9 сентября.
В составе упомянутой «международной коалиции» Минфин США называет, наряду с Вашингтоном, остальные государства Группы семи (G7), Евросоюз и Австралию. Документы Минфина США создают впечатление, что никакие другие страны и территории в это объединение не вошли. По крайней мере, никакие другие участники коалиции американской стороной не упоминаются.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
США разрешили разгрузку российской нефти в экстренных ситуациях
Минфин США разрешил транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных ситуациях
Соединенные Штаты разрешили транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды, говорится в генеральной лицензии Минфина США.
В документе отмечается, что все транзакции, необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены. При этом в документе подчеркивается, что генеральная лицензия США не разрешает иные операции по разгрузке российской нефти, за исключением указанных случаев, передает РИА «Новости».
Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен. Кроме того, США не включили в предельную цену на нефть расходы на транспортировку и страхование.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В Кремле сравнили нынешний кризис с Карибским
Песков: Существущий кризис и Карибский – разные, но речь о столкновении России и Запада
Современный кризис несравним с Карибским, однако из общих черт – противостояние коллективному Западу во главе с Соединенными Штатами, выразил мнение пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, общая концепция кризисов схожа, однако есть и существенные различия, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что в ходе взаимодействия президента Владимира Путина и главы Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса тема Карибского кризиса будет не ключевой. Он подчеркнул позитивные перспективы на будущее совместное сотрудничество стран.
В субботу президент Кубы Мигель Диас-Канель на 500-летнем юбилее российско-кубинских дипломатических отношений заверил, что кубинский народ любит Россию, а Москва всегда может полагаться на Гавану.
Напомним, Куба входит в список 14 стран, которые проголосовали против проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате Россией «репараций» Украине.