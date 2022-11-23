Нефть подешевела на новостях о «ценовом потолке» для России

США собрались регулярно корректировать потолок цен на российскую нефть

Минфин США вместе с союзниками намерен регулярно корректировать установленный потолок цен на российскую нефть

После введения потолка цен на российскую нефть Соединенные Штаты вместе с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень на энергоноситель несколько раз в год, сообщил представитель Минфина США высокого ранга Reuters.

По словам чиновника, США и их союзники не планируют корректировать предельный уровень цен на российскую нефть на еженедельной или ежемесячной основе. При этом он заверил, что США намерены пересматривать цену на регулярной основе – ежеквартально или раз в полгода, чтобы обеспечить определенность на рынке, передает ТАСС.

Представитель американского финансового ведомства добавил, что страны «Группы семи» (G7) должны вскоре объявить предельную цену на экспорт российской нефти. Он рассказал, что в Евросоюзе проводятся консультации по этому вопросу. Представитель Минфина США выразил надежду, что в ЕС закончат эти консультации относительно скоро, чтобы коалиция могла объявить окончательную цену. В составе упомянутой «международной коалиции» он назвал, помимо США, входящие в G7 государства, Европейский союз и Австралию.

Как сообщили источники Reuters, решение о предельной цене на российскую нефть может быть принято в среду или четверг после встречи послов стран ЕС.

Представитель Минфина США также заявил, что Вашингтон не ожидает от Москвы ответных мер в виде прекращения экспорта нефти. Он отметил, что такой шаг может привести к росту мировых цен на нефть, но рискует нанести ущерб российским нефтяным месторождениям. Как считает американский чиновник, такой шаг в конечном счете не в интересах Москвы.

Он выразил уверенность, что Китай и Индия будут соблюдать установленный коалицией США потолок цен на российскую нефть и покупать энергоноситель по низким ценам, так как любые действия, которые Россия предпримет для повышения цен, окажут влияние на покупателей.

Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.