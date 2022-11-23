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Нефть подешевела на новостях о «ценовом потолке» для России
Мировые цены на нефть несколько снизились в ожидании деталей о «ценовом потолке» для России
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Мировые цены на нефть начали незначительно снижаться в среду: игроки не ждут серьезных изменений в случае введения «ценового потолка» для России.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.42 снижается на 0,26%, достигая 88,13 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 80,77 доллара, передает РИА «Новости».
напомним, главы минфинов G7 в сентябре подтвердили намерение ввести ограничения цены на российскую нефть. По их планам, лимит цен должен быть введен 5 декабря для нефти, а 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов. В среду страны G7 намерены объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти. Старший аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отметил что он может находиться в коридоре от 50 до 60 долларов за баррель.
Украина заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
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Украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Украинская сторона заявила, что в результате разрушения энергетической инфраструктуры страны возник значительный дефицит электроэнергии, это повлекло увеличение ее стоимости, нехватку топлива и запасных частей, передает «Радио Sputnik».
Также увеличилась стоимость организации безопасных условий труда для персонала и защиты объектов. В связи с этим Украина собирается повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро (13,9 доллара) с начала 2023 года.
«Транснефть» подтвердила получение соответствующего уведомления и приступила к изучению предложений Украины.
Напомним, прокачка нефти по «Дружбе» остановилась из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по Украине, позже прокачка была восстановлена.
Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
СМИ: Болгария разрешила «Лукойлу» поставлять нефть в обход санкций ЕС
The Independent: Болгария разрешит «Лукойлу» поставлять нефть на НПЗ и экспортировать нефтепродукты вопреки санкциям ЕС
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Власти Болгарии позволят Черноморскому нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему российской компании «Лукойл», продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки предупреждению Брюсселя о нарушении санкций, сообщает The Independent.
По оценкам Софии, сделка между Болгарией и принадлежащим России «Лукойлом» даст бюджету Болгарии дополнительно 350 млн евро, сообщает издание The Independent.
Как заявил вице-премьер-министр Болгарии по вопросам экономической политики Христо Алексеев после переговоров с менеджерами российской нефтяной компании, с 1 января 2023 года «Лукойл» переведет Софии доходы и налоги, подлежащие уплате в Болгарии. Он пояснил, что раньше компания платила налоги в Нидерландах или Швейцарии.
Как отмечает издание, сделка также выгодна «Лукойлу», так как позволяет расположенному в Болгарии предприятию частично избежать предстоящего эмбарго ЕС на поставку большинства российских нефтепродуктов.
Единственный нефтеперерабатывающий завод Болгарии является основным источником бензина и дизельного топлива, но половина произведенной продукции идет на экспорт. На его долю приходится около 9% экономического производства Болгарии, на предприятии работает несколько тысяч человек. Остановка производства вызовет серьезные проблемы на рынке труда Болгарии в дополнение к потере перерабатывающих мощностей, сообщает издание.
В понедельник заместитель министра финансов Людмила Петкова заявила, что нефтепродукты, полученные из нефти марки Urals (экспортный сорт российской нефти), будут произведены в Болгарии и могут быть экспортированы в другие страны Евросоюза.
Правительство Болгарии утверждает, что возможный запрет на экспорт нефтепродуктов в ЕС нанесет ущерб экономике страны, поскольку на внутреннем рынке возникнет дефицит, если нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» прекратит работу из-за санкций, сообщает издание.
Ранее во вторник стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок.
США собрались регулярно корректировать потолок цен на российскую нефть
Минфин США вместе с союзниками намерен регулярно корректировать установленный потолок цен на российскую нефть
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После введения потолка цен на российскую нефть Соединенные Штаты вместе с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень на энергоноситель несколько раз в год, сообщил представитель Минфина США высокого ранга Reuters.
По словам чиновника, США и их союзники не планируют корректировать предельный уровень цен на российскую нефть на еженедельной или ежемесячной основе. При этом он заверил, что США намерены пересматривать цену на регулярной основе – ежеквартально или раз в полгода, чтобы обеспечить определенность на рынке, передает ТАСС.
Представитель американского финансового ведомства добавил, что страны «Группы семи» (G7) должны вскоре объявить предельную цену на экспорт российской нефти. Он рассказал, что в Евросоюзе проводятся консультации по этому вопросу. Представитель Минфина США выразил надежду, что в ЕС закончат эти консультации относительно скоро, чтобы коалиция могла объявить окончательную цену. В составе упомянутой «международной коалиции» он назвал, помимо США, входящие в G7 государства, Европейский союз и Австралию.
Как сообщили источники Reuters, решение о предельной цене на российскую нефть может быть принято в среду или четверг после встречи послов стран ЕС.
Представитель Минфина США также заявил, что Вашингтон не ожидает от Москвы ответных мер в виде прекращения экспорта нефти. Он отметил, что такой шаг может привести к росту мировых цен на нефть, но рискует нанести ущерб российским нефтяным месторождениям. Как считает американский чиновник, такой шаг в конечном счете не в интересах Москвы.
Он выразил уверенность, что Китай и Индия будут соблюдать установленный коалицией США потолок цен на российскую нефть и покупать энергоноситель по низким ценам, так как любые действия, которые Россия предпримет для повышения цен, окажут влияние на покупателей.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
США не включили транспортировку в предельную цену на российскую нефть
Минфин США решил не включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование
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Соединенные Штаты и их союзники не будут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование, говорится в документах Министерства финансов США.
Как отмечает ведомство, расходы на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в предельную цену на нефть из РФ, они должны указываться отдельно и быть коммерчески обоснованы. Кроме того, как подчеркивается в документах, после существенной переработки российской нефти за пределами РФ связанные с потолком цен меры больше не будут применяться в ее отношении, передает ТАСС.
Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Новак: Поставки нефти будут прекращены в страны, где введут ценовой потолок
Вице-премьер Новак предупредил о прекращении поставок нефти в страны, где будет введен ценовой потолок
Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые планируют введение ценового потолка на нефть. В подобном случае Россия переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Он заявил, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус взаимоотношений с партнерами. Вместе с тем, Россия не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, а будет переориентировать поставки на рыночно-ориентированных партнеров, передает ТАСС.
Кроме того, Новак назвал ценовой потолок актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка.
Ранее СМИ сообщали, что страны G7 планируют 23 ноября анонсировать, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть.
Британия продолжила покупать российскую нефть
Sunday Times поймала Британию на покупке российской нефти вопреки заявлениям Лондона
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Хотя власти Великобритании заверяли, что прекратили покупать российскую нефть, закупки продолжаются, пишут СМИ.
С конца февраля в Великобританию прибыло 39 танкеров с российской нефтью. Ее стоимость оценивается более чем в 238 млн долларов. При этом поставки не были признаны российскими. Сообщается, что в июне и июле Великобритания получила российскую нефть на 95 млн долларов, официально же нефть у России в эти месяцы вообще не покупали, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Издание пишет, что российскую нефть оформляют как европейскую после того, как ее перегружали с судна на судно в ЕС. Подчеркивается, что это не является нарушением закона – в Великобритании требуется указывать страну отправки, а не производителя нефти.
В целом с марта в Великобританию поставили российской нефти на 925 млн долларов. Весной Квази Квартенг, который был министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, утверждал, что импорт нефти и нефтепродуктов из России прекратят к концу 2022 года.
Напомним, в отчете, составленном Бюро национальной статистики Великобритании, говорилось, что в июне страна смогла полностью прекратить импорт энергоносителей из России, что говорит об успешном отказе Лондона от российских нефти и газа. Однако Bloomberg уже указывал, что Великобритания продолжает закупать российское топливо из других стран.
США вывели из-под санкций поставки российской нефти в ряд стран ЕС
Минфин США вывел из-под санкций поставки российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС
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Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
В лицензии, распространенной американским Минфином говорится, что все транзакции, запрещенные решением Минфина США от 21 ноября 2022 года, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС от 3 июня 2022 года, разрешены. Как пояснили в американском ведомстве, данная лицензия не разрешает операции, запрещенные антироссийскими рестрикциями, введенными Соединенными Штатами ранее, в том числе операции с лицами, находящимися под блокирующими санкциями США, передает ТАСС.
В решении Совета ЕС, на которое ссылается Минфин США, речь идет о шестом пакете санкций против России, который включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Запрет морских поставок нефти отложен на шесть месяцев, до начала декабря, на нефтепродукты – на восемь, до февраля 2023 года. При этом Брюссель сделал ряд исключений. Так, Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия – до конца 2023 года закупать газойл. Временные исключения из нефтяного эмбарго также предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют никаких жизнеспособных альтернативных опций.
В соответствии с политикой потолка цен на нефть из РФ американским физическим и юридическим лицам с 5 декабря будет разрешено оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российской нефтью, только если она будет закупаться по ценам не выше лимита, который США, другие страны G7, ЕС и Австралия намерены установить позднее. К такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В тот же день появилась информация, что Болгария разрешит «Лукойлу» поставлять нефть на НПЗ и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки санкциям ЕС. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
ЕС собрался ввести для российской нефти «переходный период»
Bloomberg: Евросоюз предложил ввести 45-дневный или 90-дневный переходный период после ввода потолка цен на нефть России
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Евросоюз предложил ввести переходный период сроком в 45 дней или в дальнейшем в 90 дней после введения потолка цен на российскую нефть, сообщило Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Как ожидается, переходный период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда, как предполагается, будет введен потолок цен, и разгруженной до 19 января 2023 года. Ранее о подобных мерах заявили в США и Великобритании. Помимо этого, ЕС предлагает ввести 90-дневный переходный период в случае дальнейших изменений лимита цен, передает ТАСС.
Как сообщается, в документе также говорится о смягчении запрета на оказание услуг судам, перевозившим российскую сырую нефть или нефтепродукты, закупленные по цене, превышающей лимит. Теперь запрет на обслуживание судов, перевозивших такой груз «намеренно», будет действовать лишь в течение 90 дней.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок.
СМИ: ЕС и G7 намерены в среду согласовать потолок цен на российскую нефть
СМИ: ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов за баррель
Евросоюз (ЕС) и Группа семи (G7) рассматривают возможность согласовать в среду потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила The Wall Street Journal.
По данным источника издания, ЕС и G7 собрались 23 ноября согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, также предполагается к обсуждению – 70 долларов за баррель, а применение ограничения рассчитывают начать с 5 декабря, передает ТАСС.
Согласно сведениям «Уолл-стрит джорнэл», послы государств — членов ЕС должны будут утвердить лимит цен на российскую нефть единогласно, в связи с чем могут возникнуть некоторые затруднения. G7 же постарается ввести аналогичные меры одновременно с ЕС.
Ранее вице-премьер Александр Новак указал, что Россия не будет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок.
Цена на нефть Brent опускалась ниже 83 долларов за баррель впервые с сентября
Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%, стоимость Brent впервые с 27 сентября опускалась ниже 83 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.49 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,9%, до 83,33 доллара за баррель, ранее показатель опустился ниже 83 долларов впервые с 27 сентября. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 4,71%, до 76,36 доллара, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в понедельник снизились на 1%, реагируя на продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае.
Запад собрался проверить потолок цен на российскую нефть на учениях
Минфин США: Запад надеется установить потолок цен на российскую нефть «после технического учения»
Страны Запада рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую Россией нефть «после технического учения», говорится в документах Министерства финансов США.
Американское финансовое ведомство отмечает, что потолок цены на российскую нефть будет установлен после технического учения, которое проведет коалиция. Ведомство не уточняет, когда именно состоится «техническое учение» и в чем оно будет заключаться, передает ТАСС.
Вместе с тем, Минфин США заявил, что Запад постарается добиться того, чтобы механизм ограничения цен на российскую нефть заработал с 5 декабря. Американская администрация впервые публично назвала эту дату в качестве ориентира еще 9 сентября.
В составе упомянутой «международной коалиции» Минфин США называет, наряду с Вашингтоном, остальные государства Группы семи (G7), Евросоюз и Австралию. Документы Минфина США создают впечатление, что никакие другие страны и территории в это объединение не вошли. По крайней мере, никакие другие участники коалиции американской стороной не упоминаются.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Саудовская Аравия и ОАЭ опровергли переговоры в ОПЕК+ о повышении добычи нефти
Главы минэнерго Саудовской Аравии и ОАЭ Азиз бен Салман и аль-Мазруи опровергли переговоры в ОПЕК+ о росте добычи нефти
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи опровергли сообщения СМИ о том, что ведут в ОПЕК+ переговоры об увеличении добычи нефти.
О том, что члены ОПЕК+ ведут соответствующие переговоры заявила Wall Street Journal. По информации издания, обсуждается возможность повышения добычи объемом до 500 тыс. баррелей в сутки.
Саудовская Аравия категорически опровергла эту информацию. Эр-Рияд заверил, что снижение добычи на 2 млн баррелей в сутки продолжается до конца 2023 года. «Если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на SPA.
Аль-Мазруи также опроверг, что его страна участвует в обсуждениях об увеличении добычи нефти. ОАЭ подтвердили приверженность поддержанию баланса на нефтяном рынке.
Напомним, страны ОПЕК+ решили провести самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году. В октябре 2022 года страны ОПЕК сократили добычу нефти на 210 тыс. баррелей в сутки.
Нефть подешевела на коронавирусных ограничениях в Китае
Мировые цены на нефть начали снижаться из-за продолжающихся коронавирусных ограничений в Китае
Мировые цены на нефть в понедельник снизились на 1%, реагируя на продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.0к падает на 1,02%, достигая 86,73 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – снижается на 0,86%, до 79,42 доллара, передает РИА «Новости».
Аналитики обратили внимание на осложнение ситуации с коронавирусом в Китае и последующие ограничения, которые негативно влияют на экономику и – следовательно – на нефтяной спрос.
В прошедшие выходных были зарегистрированы первые за полгода смерти по причине коронавируса.
Цены на нефть умеренно выросли
Мировые цены на нефть начали подниматься после колебаний предыдущей торговой сессии
Мировые цены на нефть начали рост после существенных колебаний предыдущей торговой сессии.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.52 выросла на 0,48%, достигнув 87,87 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,36%, до 80,33 доллара, передает передает РИА «Новости».
Аналитики следят за перспективами спроса и предложения, в том числе западными санкциями против российских энергоносителей, а также за ситуацией вокруг COVID в Китае. Также внимание уделяется действиям ОПЕК+.
Отметим, что накануне стоимость нефти в какой-то момент падала на 5%. СМИ сообщали, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ обсуждали вопрос увеличения добычи объемом до 500 тыс. баррелей в сутки. Тогда цена марки Brent в понедельник – впервые с конца сентября – опустилась ниже 83 долларов за баррель. Но после этого госагентство Саудовской Аравии категорически опровергло эти сообщения: нынешнее сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки продолжится до конца следующего года. В итоге котировки вернулись на прежний уровень.
США разрешили разгрузку российской нефти в экстренных ситуациях
Минфин США разрешил транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных ситуациях
Соединенные Штаты разрешили транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды, говорится в генеральной лицензии Минфина США.
В документе отмечается, что все транзакции, необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены. При этом в документе подчеркивается, что генеральная лицензия США не разрешает иные операции по разгрузке российской нефти, за исключением указанных случаев, передает РИА «Новости».
Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен. Кроме того, США не включили в предельную цену на нефть расходы на транспортировку и страхование.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.