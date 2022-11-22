Россия обвинила США в потворствовании преступлениям неонацистов на Украине

Посольство России обвинило власти США в потворствовании вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине

Власти США покрывают преступления украинских военных, потворствуя чувству вседозволенности и безнаказанности неонацистов, заявило российское посольство в США.

Посольство указало, что убийство украинскими военными российских военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию. При этом по отношению к украинским пленным Россия выполняет все требования международного гуманитарного права. Украина не только не наказана за преступления, Запад ее даже не подвергает критике. Посольство заявило, что США «покрывают безумства украинских бандитов», передает ТАСС.

Кроме того, США «превращаются в сторону конфликта» в связи с их поставками вооружений Украине, передачей разведданных и военным обучением «преступников и наемников». «Загоняют российско-американские отношения в тупик», – сказано в сообщении.

Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.