Налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли увеличили в России

Налоговая нагрузка на газовую и нефтяную отрасли в России увеличится в 2023-2025 годах

Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который, в частности, увеличивает в 2023-2025 годах налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает дополнительное изъятие у Газпрома в 2023-2025 годах по 50 млрд рублей в месяц и предполагает корректировку с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ, передает РИА «Новости».

Кроме того, налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023-2025 годах повышается до 34%, причем это касается организаций – производителей СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.

Предусмотренное законом повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации должно увеличить поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023-2025 годах суммарно на 629 млрд рублей, а временное увеличение (с 1 января по 31 марта 2023 года) ставок НДПИ на 380 рублей за тонну на все марки угля, кроме бурого, даст дополнительно бюджету порядка 30 млрд рублей.

В то же время документ предусматривает сохранение учета ценовой скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 года.

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